Colombia

Evitar procesos de cobro que puedan derivar en embargos: Hacienda Bogotá contactará a 190.000 morosos

La Secretaría de Hacienda de Bogotá notificará a más de 190.000 contribuyentes con deudas, advirtiendo sobre posibles embargos y sanciones si no se ponen al día con sus obligaciones tributarias

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La Secretaría Distrital de Hacienda
La Secretaría Distrital de Hacienda anunció que contactará a más de 190.000 contribuyentes morosos para que regularicen sus deudas tributarias en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Hacienda anunció que contactará a más de 190.000 contribuyentes morosos para que regularicen sus deudas tributarias en Bogotá, según información obtenida por Revista Semana. La medida busca reducir la cartera pendiente y evitar procesos de cobro más severos que puedan afectar el patrimonio de los ciudadanos.

Las obligaciones corresponden a diferentes impuestos como predial, vehículos, ICA y otros tributos distritales acumulados entre 2004 y 2025, según información obtenida por Revista Semana. Estas deudas representan una carga significativa para las finanzas del Distrito y han llevado a reforzar los mecanismos de recaudo.

Las notificaciones serán enviadas por medios físicos y electrónicos para alertar a los contribuyentes sobre su situación y las posibles consecuencias legales, incluyendo procesos de embargo y sanciones si no cumplen con sus obligaciones en los plazos establecidos.

Embargos financieros | Foto: Contadores
Embargos financieros | Foto: Contadores de red

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Notificaciones y medidas de cobro

La entidad precisó que se enviarán 183.741 comunicaciones a personas naturales y 7.132 a personas jurídicas, utilizando canales como correo físico, correo electrónico y otros medios de contacto. Estas notificaciones contarán con códigos QR que permitirán verificar su autenticidad, con el fin de evitar posibles fraudes o suplantaciones.

La cartera total por impuestos en Bogotá asciende a 219.000 millones de pesos, siendo el impuesto de vehículos el de mayor valor adeudado con 89.000 millones, seguido por el predial con 79.000 millones y el ICA con 35.000 millones. También se registran obligaciones pendientes en conceptos como ReteICA, delineación urbana, azar y espectáculos, e información exógena.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Desde la entidad distrital se hizo un llamado a los contribuyentes para evitar consecuencias legales más complejas. “Desde Hacienda Bogotá invitamos a los contribuyentes con deudas de vigencias anteriores con la ciudad a ponerse al día en sus obligaciones y evitar procesos de cobro que puedan derivar en embargos de cuentas o bienes”, afirmó Luis Fernando Granados, director de cobro de la entidad, citado por Revista Semana.

Opciones de pago y consecuencias legales

Los contribuyentes que presenten deudas podrán optar por pagar la totalidad de la obligación o solicitar facilidades de pago, lo que permite acordar cuotas y evitar sanciones adicionales. Estas alternativas buscan ofrecer mecanismos para que los ciudadanos regularicen su situación sin necesidad de enfrentar procesos judiciales.

Sin embargo, en caso de incumplimiento, la Secretaría puede iniciar procesos de cobro coactivo, lo que implica medidas más estrictas como el embargo de cuentas bancarias, salarios o bienes. Este tipo de acciones se aplican cuando no se atienden los requerimientos previos o se incumplen los acuerdos establecidos.

Además, las autoridades advirtieron que las comunicaciones oficiales nunca solicitarán pagos a cuentas personales ni a través de aplicaciones externas. Por ello, se recomienda a los contribuyentes verificar siempre la autenticidad de los mensajes y evitar caer en posibles fraudes.

El fortalecimiento de estos procesos de cobro también responde a la necesidad de garantizar el recaudo tributario en la ciudad, en un contexto en el que las finanzas públicas requieren estabilidad para sostener programas sociales, infraestructura y servicios esenciales.

SuperCades - Pago de impuestos
SuperCades - Pago de impuestos | crédito Alcaldía de Bogotá

En ese sentido, la administración distrital insiste en que ponerse al día con los impuestos no solo evita sanciones, sino que contribuye al funcionamiento de la ciudad y al cumplimiento de obligaciones colectivas. La recomendación principal es atender las notificaciones a tiempo y evaluar las opciones disponibles para evitar que la deuda avance a instancias legales más complejas.

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