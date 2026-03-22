Colombia

“Espero tus pruebas”: Petro respondió a Abelardo de la Espriella por acusarlo de tener nexos con el narcotráfico

El candidato presidencial aseguró que buscará que el presidente responda ante la justicia: “Voy a hacerte sentir todo el peso de la ley”

El candidato presidencial aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, buscará que Petro sea investigado por hechos de corrupción de su Gobierno y por alianzas irregulares - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente Gustavo Petro continuó una discusión en X con el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, relacionada con una investigación que estaría adelantando la justicia de Estados Unidos contra el primer mandatario colombiano. De acuerdo con The New York Times, dos fiscales están indagando si el jefe de Estado tiene nexos con el narcotráfico y si en su campaña hubo donaciones de personas ligadas con este negocio ilícito.

De la Espriella aseguró en un video publicado en sus redes que el presidente Petro sí tiene vínculos con traficantes de estupefacientes, aunque no proporcionó ninguna prueba para sustentar sus acusaciones. Asimismo, afirmó que, de llegar a la Presidencia, buscaría que el jefe de Estado responda ante la justicia por estas sospechas.

“Desde el año pasado denuncié ante la justicia norteamericana a Gustavo Petro para que se indaguen sus vínculos con el narcoterrorismo. Hoy el New York Times anuncia que la justicia de los Estados Unidos empieza a investigarlo. Está pasando lo que tiene que pasar. Petro es cómplice del narcoterrorismo y lo he venido denunciando desde hace varios años”, aseveró el abogado.

Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro debe ser investigado por nexos con el narcotráfico, refiriéndose a indagaciones de la justicia de Estados Unidos en las que aparece mencionado - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Gustavo Petro respondió asegurando que no está interesado en los procesos que se adelanten en su contra en Estados Unidos, debido a que en Colombia no hay indagaciones de esa naturaleza que lo involucren. Además, negó cualquier relación con organizaciones criminales. “Usted me ataca y usted me calumnia”, indicó el presidente.

Abelardo de la Espriella responde a Petro

El candidato contestó a los comentarios del primer mandatario, acusándolo de ser un “corrupto de marca mayor” y “un vicioso irredimible” y de haber comprado la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

“Con la justicia norteamericana es a otro precio, y como presidente tendré la dicha de entregarte personalmente para que pagues, como tu amigo Maduro, por tu sociedad criminal con el narcoterrorismo. Y, ya que te gusta el italiano, aunque no lo hables ni lo entiendas, te digo: Tieniti forte, Petro, perché ti farò sentire tutto il peso della legge (Agárrate fuerte, Petro, porque voy a hacerte sentir todo el peso de la ley)”, añadió.

Abelardo de la Espriella cerró su mensaje con una advertencia en italiano, asegurando que hará sentir “todo el peso de la ley” al actual mandatario - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La contestación de Gustavo Petro

En un corto mensaje, el mandatario de izquierda instó al profesional en Derecho a presentar evidencias que sirvan para soportar sus aseveraciones y que no dejen duda de sus supuestos nexos con el narcotráfico. Advirtió que, de lo contrario, actuará en su defensa.

El que no la debe no la teme, tu has vivido temeroso. Le envito a que demuestre que tienes una sola prueba de vinculación mia con el narco, sino simplemente me estás calumniando y debo actuar por tanto en mi defensa. Así que schifo, espero tus pruebas, pago por los genocidas de Colombia (sic)”, escribió.

En diálogo con Telemundo, el abogado Daniel Kovalik, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro, informó que el primer mandatario no está siendo objeto de una investigación específica. Aseguró que aparece mencionado en dos procesos, aunque no hay pruebas que indiquen algún nexo con el narcotráfico.

El presidente Gustavo Petro instó a Abelardo de la Espriella a demostrar que tiene vínculos con el narcotráfico - crédito @petrogustavo/X

Además, indicó que durante su administración se ha enfocado en combatir el flagelo, sobre todo, impidiendo el tráfico de cocaína, por lo que considera que no debería ser catalogado como sospechoso de hechos criminales ligados a ese negocio ilícito.

No existe ninguna evidencia, él está completamente limpio de cualquier cosa de corrupción, incluyendo cualquier tipo de narcotráfico (…) En realidad, él ha hecho más que ningún otro presidente en la historia de Colombia para erradicar la cocaína, la distribución de cocaína y combatir la corrupción. Estamos seguros de que logrará una exoneración total”, explicó el abogado al informativo citado.

