Colombia

Roy Barreras salió en defensa de Gustavo Petro y arremetió contra Abelardo de la Espriella: “Siembra odio y rabia y divide más a Colombia”

El exsenador pidió a las instituciones del Estado blindar la investidura presidencial frente a señalamientos de la oposición, advirtiendo sobre el impacto de la polarización en el país

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Roy Barreras criticó la polarización
Roy Barreras criticó la polarización tras el enfrentamiento entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - crédito @RoyBarreras/X - Luisa Gonzalez/REUTERS

La confrontación política en Colombia alcanzó un nuevo nivel tras una serie de acusaciones cruzadas entre figuras clave del escenario nacional.

El detonante fue la declaración del candidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella, quien exigió que todo aspirante al máximo cargo del país asuma el compromiso de llevar ante la justicia al presidente Gustavo Petro y a su círculo cercano.

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Quien aspire a la presidencia de Colombia debe comprometerse a hacer responder al presidente Petro y a todos sus cómplices por sus delitos. Soy capaz de acabar con la impunidad de los aforados y de los privilegiados”, afirmó De La Espriella, refiriéndose a las investigaciones que fiscales estadounidenses adelantan en torno a presuntos nexos del mandatario con organizaciones de narcotráfico.

Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro desde su cuenta de X, rechazó de manera categórica las acusaciones y cuestionó el pasado de su adversario.

El candidato presidencial, Abelardo de
El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, criticó la situación y señaló a Petro como cómplice del narcoterrorismo desde hace varios años- Crédito @Abdelaspriella/X

“El defensor del paramilitarismo que yo personalmente denuncié a riesgo de mi vida, dice que debo responder... ¿Responder qué?”, escribió.

Petro aseguró no tener propiedades, vehículos, cuentas ni bienes fuera del país, y subrayó que nunca ha sustraído recursos públicos. “No me interesa ser rico ni me domina la codicia”, aseguró en su mensaje.

El mandatario enfatizó que jamás ha atacado a nadie sin pruebas y denunció que De la Espriella lo hace sin fundamentos.

Petro se refirió a las investigaciones en Estados Unidos como procedimientos preliminares impulsados por sectores de la derecha colombiana, agregando que en su trayectoria jamás ha enfrentado cargos formales de este tipo en Colombia.

No me interesan los procesos en EE. UU. porque en mi país jamás me han acusado de algo como sugiere el New York Times”, sostuvo.

En su defensa, el jefe de Estado advirtió que los mensajes de su opositor pueden ser interpretados como incitación a la violencia.

Gustavo Petro le respondió en
Gustavo Petro le respondió en X al abogado Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Usted me ataca y usted me calumnia. Sus defendidos interpretan su mensaje como asesinarme, y sabré qué hacer en el momento adecuado”, advirtió Petro, quien resaltó que su vida ha estado dedicada a defender a otros por encima de su propio interés.

El presidente, además, relacionó los ataques recibidos con lo que considera una estrategia para debilitar el proyecto progresista en Colombia mediante la intervención de actores externos y la manipulación informativa.

El reciente cruce de declaraciones entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella provocó una fuerte reacción en el espectro político colombiano.

Roy Barreras, exsenador y candidato presidencial, intervino en la discusión con un mensaje contundente en redes sociales, donde cuestionó el tono y fondo de las acusaciones lanzadas por De La Espriella.

El ataque cargado de odio de de la Espriella es una afrenta, es un descaro pero sobretodo es un error. Siembra odio y rabia a lado y lado y divide más a Colombia”, señaló Barreras.

Roy Barreras rechazó ataques de
Roy Barreras rechazó ataques de Abelardo de la Espriella y llamó a defender la legitimidad de Gustavo Petro - crédito @RoyBarreras/X

El político instó a las instituciones, entre ellas las Cortes y el Congreso, a proteger la investidura del presidente ante los señalamientos provenientes de sectores que calificó como extrema derecha extranjera.

En su mensaje, Barreras recordó que Gustavo Petro fue elegido “democrática y legítimamente en las urnas” y que su trayectoria ha estado marcada por la denuncia del paramilitarismo.

“Fueron sus primeros debates los que alertaron a Colombia del empoderamiento político perverso del narcoparamilitarismo en el Congreso y en las regiones”, apuntó.

Barreras también criticó la postura de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, quien calificó como “muy grave” una publicación del New York Times.

El exsenador cuestionó que Valencia no haya mostrado la misma preocupación ante denuncias y sentencias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ni ante otras violaciones de derechos humanos en el pasado reciente.

No, nada de eso le parece ‘muy grave’ a la santa Paloma pero sí las calumnias que ustedes mismos fabrican”, agregó Barreras. El mensaje concluyó con una advertencia sobre los peligros de fomentar la polarización: “Perderán, porque la siembra del odio no es lo que merece Colombia”.

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