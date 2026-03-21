Nuevos detalles de la red internacional de peleas de perros clandestinas que fue desarticulada en Colombia: solo una persona está en la cárcel

Dos de los perros fueron hallados sin vida en la finca por parte de las autoridades - crédito Fiscalía General de la Nación

Luego de que se conocieron los detalles del operativo que permitió desarticular una red ilegal que organizaba eventos de corte internacional de peleas de perros clandestinas en Colombia, se reveló la identidad en redes sociales de uno de los acusados y detenidos por efectivos de la Fiscalía y la Policía Nacional que llegaron hasta una finca ubicada en la vereda Aurora Alta, jurisdicción del municipio de La Calera (Cundinamarca).

Por medio de dos publicaciones que se conocieron por parte de grupos animalistas (Plataforma ALTO y Corazón Animal Vegano), además de los detalles de un informante desde Ecuador, y un informe del diario El Tiempo, dejaron al descubierto el accionar que provocó que, cuando llegaran las autoridades al lugar, se confirmara la muerte de dos de los caninos hallados en el inmueble.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El desmantelamiento de la red internacional de peleas clandestinas de perros reveló la magnitud de un circuito ilegal que mueve sumas comparables a las de deportes como el boxeo y el fútbol.

La operación policial, detonada gracias a un informante ecuatoriano infiltrado, no solo permitió rescatar a 12 canes y detener a 11 personas. También sacó a la luz los sofisticados mecanismos logísticos y financieros que sostienen estas apuestas ilegales, en las que los animales mueren como condición para definir al vencedor.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lideraron el operativo en contra del maltrato animal en Cundinamarca - crédito Policía Nacional de Colombia

El evento fue anunciado de manera exclusiva en plataformas de mensajería privada y bajo estrictos niveles de confidencialidad, una dinámica que, según la senadora de la Alianza Verde Andrea Padilla, “se maneja en secreto hasta que los participantes confirman asistencia y pagan acceso”.

La investigación se desencadenó tras la llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, el 12 de marzo, de varios ejemplares caninos provenientes de Estados Unidos, México, España, Brasil, República Dominicana y Ecuador.

Un agente encubierto de la Policía de Carabineros rastreó a uno de los animales más vigilados: un pitbull consignado bajo la identificación “AV108, Luis Espinal”, convertido en pieza clave para la ruta de vigilancia, agregó el mismo diario.

El seguimiento llevó a los investigadores hasta la finca donde se descubrió el “ring” canino con huellas de sangre en las tablas, evidencia incontrovertible de prácticas repetidas en el lugar.

Para fortalecer la trazabilidad y persecución internacional, el mismo medio agregó que los perros compiten bajo el amparo de equipos de renombre en el circuito de peleas, como The Factory Kennels, que desde 2017 figura en certámenes ilegales realizados en países como República Dominicana, donde uno de sus ejemplares, Donky, ganó una pelea registrada en la revista clandestina Sporting Dog Journal.

Dos de los detenidos en el operativo, de nacionalidad colombiana, fueron "boleteados" por parte de colectivos animalistas en redes sociales - crédito @PlataformaALTO/X

Los organizadores del evento de La Calera utilizaron listas con nombres y linajes de los canes publicadas en la página web Online Pedigrees, una plataforma fundada hace 26 años en El Paso, (Texas, EE. UU.) que facilita contactos entre interesados por una suscripción de 30 dólares.

Uno de los pagos investigados por la Policía fue rastreado hasta la cuenta de María Cruz Sánchez en Estados Unidos, lo que permitió ahondar en la estructura financiera de la red.

En el operativo de La Calera, las autoridades detuvieron a un ecuatoriano, tres venezolanos, cuatro colombianos y cinco dominicanos , entre ellos el organizador Julián Esteban León Ramírez y el veterinario Carlos Alberto Cifuentes Hernández. Este último, inscrito en el listado del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para trámites de exportación animal, prestaba equipos médicos y kits de primeros auxilios específicos para mantener con vida a los perros vencedores y prolongar su participación en los combates, según indicó la Policía Nacional de Colombia.

Entre 2012 y 2014, Cifuentes Hernández tuvo contratos con la Secretaría de Seguridad de Bogotá por un total de $73 millones, destinados a servicios de urgencias veterinarias para semovientes del Fondo de Vigilancia de la capital.

Solo uno de los dos señalados en redes sociales está tras las rejas por el momento, mientras que el otro cuenta con medida de detención domiciliaria mientras avanzan las pesquisas - crédito @corazonanimalvegano/IG

Además, hasta 2019 estuvo registrado como profesional activo en la Cámara de Comercio de Bogotá. La Fiscalía ahora investiga si existe una conexión entre Cifuentes y funcionarios del ICA en el aeropuerto, ya que desde 2016 está prohibida la importación de perros considerados de manejo especial a Colombia.

El operativo concluyó con el organizador León Ramírez enviado a prisión, mientras que Cifuentes Hernández recibió medida de casa por cárcel. Los otros detenidos quedaron en libertad. Durante el allanamiento, los agentes hallaron dos perros muertos y comprobaron el uso de jaulas con ejemplares jóvenes de otras razas utilizadas para entrenamiento de los pitbulls.

De cara a la próxima temporada de peleas, la senadora Andrea Padilla advirtió en declaraciones que existen otros torneos ilegales programados tanto en Colombia como en el extranjero, y que las redes operan mediante una estructura en células muy cerradas, con información reservada que solo circula entre miembros plenamente identificados y tras pagos previos de acceso, señaló al mismo periódico.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lideraron el operativo en contra del maltrato animal en Cundinamarca - crédito Policía Nacional de Colombia