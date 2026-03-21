Melissa Gate reveló que habría sido víctima de brujería y la tenían ‘trabajada’: “Ojalá nunca les pase”

La creadora de contenido se pronunció sobre esta situación que vivió en el pasado - crédito @letengoelchisme/IG

La presencia de Melissa Gate volvió a cobrar notoriedad en las redes tras su reciente visita a la cabina de La Mega Bogotá tras su reingreso a La casa de los famosos Colombia 3, donde la creadora de contenido compartió una experiencia paranormal de la que fue víctima: “Me dio susto, pero al final espanté yo al fantasma”.

Las declaraciones surgieron después de una experiencia en la que sintió una presencia junto a su cama mientras descansaba, un episodio que describió con detalle y que rápidamente se viralizó.

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La historia que Gate narró incluye una escena en la que, según sus propias palabras, “yo sentí una presencia en mi cuarto y algo se movió en la mesa y sentí que alguien se me acostó al lado”.

Melissa dijo que sintió en su cama cuando una presencia se acostó a su lado y esto provocó temor - crédito cortesía Canal RCN

En ese momento, la reacción de la participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia fue contundente: relató que respondió con un golpe y que “ahí mismo se cayeron todos los portarretratos que tenía en la mesa”.

Durante la entrevista radial, Melissa Gate señaló su habitual preparación ante lo paranormal, mencionando: “yo porque ando protegida con los San Benitos, haciéndome los baños y todas esas cosas, pero obviamente yo creo en lo paranormal”. Además, bromeó sobre su actitud frente a episodios inexplicables y compartió una advertencia directa: “por donde asustaban, ya pasamos, mi amor, así que yo no le tengo miedo”.

Finalmente, Gate interpeló tanto a los presentes como a la audiencia sobre experiencias similares: “¿A ustedes les ha pasado alguna vez? Ojalá no les pase”.

Melissa Gate llegó desestabilizando a sus compañeros en 'La casa de Alofoke' - crédito @team_meligate/IG

Las reacciones de los seguidores de la página que viralizó el contenido no tardaron en reaccionar con mensajes de los cuales destacan: “Jajajaja eso pasa cuando te pasas con la medicación”; “díganle que no le creemos, pero si hemos tenido ese tipo de experiencias”; “la gente que se pone a jugar con eso no saben el miedo que da cuando de verdad pasa”, entre otros.

Famosos que han sido víctimas de brujería

Las historias sobre famosos en Colombia y la brujería han generado sorpresa y debate en la opinión pública. Declaraciones recientes han puesto en evidencia cómo figuras reconocidas del espectáculo han denunciado ser blanco de prácticas esotéricas motivadas por la envidia o los celos profesionales.

La actriz María Cecilia Botero relató en una entrevista que una colega del medio intentó perjudicarla utilizando rituales de santería cubana. Según contó, una pitonisa le advirtió: “Usted está viva de milagro, a usted la querían matar”.

María Cecilia Botero reconoció que fue víctima de brujería de parte de una colega - crédito Más allá del silencio/YouTube

Botero explicó que el origen del conflicto fue la envidia y que, tras sufrir varios quebrantos de salud, viajó a Cuba para romper el supuesto hechizo. “Siempre hay alguien que quiere lo que uno tiene”, expresó la actriz, visibilizando una situación que considera frecuente en la industria del entretenimiento.

Por su parte, el cantante Yeison Jiménez compartió cómo, tras experimentar síntomas físicos y emocionales inexplicables, una mujer en un concierto le advirtió que “lo quieren ver mal, lo quieren matar” y que le estaban haciendo brujería. El artista narró que la revelación coincidió con malestares como insomnio, tristeza y desmotivación en el escenario.

Según Jiménez, el alivio llegó gracias a la fe y a rituales con agua bendita.

- crédito captura de pantalla Historias Paranormales con Esteban Cruz

Otras celebridades, como Greeicy Rendón y La Segura, también han denunciado situaciones similares, según recuentos publicados en medios nacionales. Las experiencias de estos personajes muestran que la creencia en la brujería y sus efectos trasciende las clases sociales y persiste en el ámbito de la farándula colombiana.

A lo largo de los años, diversas figuras públicas han admitido temer por su bienestar ante la posibilidad de ser víctimas de energías negativas.