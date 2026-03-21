Gustavo Petro quitaría subsidios a la gasolina y el precio podría subir en Colombia, prepare el bolsillo

el mandatario señaló que la escalada del precio del crudo prevista para mayo obligará al país a construir un sistema intensivo de fertilizantes subsidiados - crédito Presidencia/Colprensa

El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno evalúa cambios en la política de subsidios energéticos debido al aumento internacional del precio del petróleo, una situación que, según explicó, obligará a priorizar recursos en fertilizantes para el sector agrícola y no en combustibles.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario señaló que la escalada del precio del crudo prevista para mayo obligará al país a construir un sistema intensivo de fertilizantes subsidiados, en el que la empresa estatal Ecopetrol tendrá un papel central.

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Petro agregó que el subsidio al diésel se mantendrá, pero únicamente para el transporte de carga - crédito @petrogustavo/X

Según explicó el presidente, la financiación de estos subsidios se haría mediante la renuncia a una parte de las utilidades de Ecopetrol, recursos que se destinarían a la producción de fertilizantes de origen colombiano con el objetivo de reducir costos para los productores agrícolas y fortalecer la soberanía alimentaria.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado también advirtió que no será posible mantener subsidios a la gasolina. Por esta razón, si el precio internacional del petróleo continúa subiendo, el precio de la gasolina también aumentará en Colombia.

Petro agregó que el subsidio al diésel se mantendrá, pero únicamente para el transporte de carga, como una medida para evitar impactos mayores en el precio de los alimentos y en la logística del país.

El anuncio abre un nuevo debate sobre la política de subsidios a los combustibles en Colombia, en medio de la volatilidad del mercado petrolero internacional y las presiones fiscales del Gobierno nacional. La propuesta de destinar recursos a fertilizantes en lugar de gasolina marcaría un cambio en la forma en que el Estado maneja los apoyos económicos frente al aumento de los precios de la energía.

El camino de Petro y los combustibles

Para entender el nuevo anuncio del Gobierno sobre los subsidios a combustibles, es necesario mirar cómo ha sido la relación del gobierno de Gustavo Petro con el precio de la gasolina desde el inicio de su mandato. La política de combustibles ha sido uno de los temas económicos más sensibles de su administración, debido al impacto directo que tiene en la inflación, el transporte y el bolsillo de los ciudadanos.

A lo largo del gobierno Petro, la gasolina experimentó aumentos graduales para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles - crédito Colprensa

Cuando Petro llegó al poder, el país enfrentaba un problema fiscal importante relacionado con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, un mecanismo creado para evitar que los colombianos pagaran gasolina al precio internacional. Durante años, ese fondo subsidió el combustible, pero la diferencia entre el precio real y el precio interno generó una deuda multimillonaria para el Estado.

Ante ese panorama, el Gobierno tomó la decisión de aumentar gradualmente el precio de la gasolina para reducir el déficit del fondo. Durante 2023, 2024 y parte de 2025 se aplicaron incrementos mensuales que llevaron el galón a niveles históricamente altos en varias ciudades del país. La decisión generó críticas y presión política, pero el Ejecutivo sostuvo que era necesario sanear las finanzas públicas y eliminar subsidios que, según el Gobierno, beneficiaban más a los sectores de mayores ingresos.

Mientras la gasolina subía, el Gobierno decidió mantener el subsidio al diésel, debido a su impacto directo en el transporte de carga, los alimentos y la inflación. Esa diferencia en la política de subsidios marcó la estrategia del Gobierno en materia de combustibles, liberar gradualmente el precio de la gasolina, pero evitar un aumento fuerte en el diésel.

La nueva estrategia de subsidios prioriza la seguridad alimentaria y la producción agrícola, resignando apoyos a la gasolina y ajustando la política energética nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El punto de quiebre llegó en 2026, cuando el Gobierno anunció la primera reducción en el precio de la gasolina después de varios años de aumentos, con una rebaja de $500 por galón tras el cierre del déficit del fondo y un contexto internacional más favorable. Sin embargo, ahora el panorama vuelve a cambiar con el aumento del precio internacional del petróleo, lo que llevó al presidente Petro a advertir que no será posible mantener subsidios a la gasolina y que el precio en Colombia podría volver a subir si el crudo continúa al alza.

En ese contexto, la nueva propuesta de destinar recursos a fertilizantes en lugar de subsidiar combustibles muestra un cambio en las prioridades del Gobierno, que ahora busca enfocar los recursos públicos en la producción agrícola y la seguridad alimentaria, mientras el precio de la gasolina quedaría cada vez más atado al comportamiento del mercado internacional del petróleo.