Colombia

Cierre de un colegio de Bucaramanga busca frenar brote de varicela

La transición abrupta a la virtualidad puso en el centro el trabajo docente y la colaboración familiar, revelando dificultades de acceso digital y nuevas estrategias de acompañamiento

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Un periodo de 21 días
Un periodo de 21 días sin actividades presenciales busca limitar el alcance del virus entre alumnos y familiares, tras la detección de casos señalados en estudiantes de entre 5 y 12 años en la institución - crédito Innovatus

El brote de varicela obliga al colegio Santa María Goretti de Bucaramanga a cerrar durante 21 días, una medida dispuesta por la Secretaría de Salud local para proteger a la comunidad escolar y evitar la propagación del virus.

El colegio fue cerrado del 16 de marzo al 5 de abril tras confirmarse casos de varicela en estudiantes.

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Las autoridades locales ordenaron el aislamiento preventivo y el traslado inmediato de las clases a la modalidad virtual, además de activar campañas de prevención y vacunación para reducir el riesgo de contagio tanto dentro como fuera de la institución.

La decisión fue tomada luego de que la Secretaría de Salud de Bucaramanga, liderada por Gloria Marcela Orduz García, informara que se notificaron oficialmente tres casos de varicela, aunque la administración del colegio identificó un total de nueve estudiantes afectados no registrados por las entidades de salud.

Tenemos un brote de varicela, son varios casos. Hemos hablado con docentes y padres; se les han dado las indicaciones de cómo prevenir el contagio cuando entran al colegio. Ha sido difícil; el riesgo no está solo en los niños, sino también en las familias y adultos mayores que pueden contagiarse", explicó la funcionaria en declaraciones a El Tiempo.

Las autoridades escolares y de
Las autoridades escolares y de salud acordaron suspender la asistencia física y realizar las actividades educativas a distancia como respuesta para prevenir un mayor número de contagios dentro y fuera del plantel - crédito Visuales IA

Las edades de los menores infectados oscilan entre 5 y 12 años. Según la misma institución, el cierre y las clases virtuales fueron acordados en conjunto con padres, docentes y autoridades sanitarias.

El riesgo de contagio no solo recae sobre los alumnos, sino que también afecta a sus familias y a adultos mayores con condiciones médicas preexistentes.

La funcionaria subrayó que el aislamiento de 21 días busca evitar una mayor propagación, remarcando que los menores se encuentran estables y que la continuidad académica está garantizada bajo la modalidad de virtualidad.

“En vista de eso, y en común acuerdo, hicimos el cierre preventivo por 21 días, en los que la institución no detiene sus actividades, sino que continúa en virtualidad”, explicó la funcionaria.

La alarma sanitaria se extendió a instituciones educativas cercanas y a una universidad de la zona, donde se incrementó la vigilancia epidemiológica, según el medio regional Estrella Digital.

El seguimiento continuo y la
El seguimiento continuo y la comunicación transparente se han posicionado como ejes para evaluar el regreso presencial, priorizando la seguridad y el bienestar de los integrantes de la escuela - crédito Farooq Khan / EFE

Las autoridades de salud y educación implementaron un plan de acción para informar oportunamente a padres y docentes sobre la detección y prevención de síntomas, además de establecer directrices para la notificación temprana de nuevos casos.

Medidas de prevención y campañas de vacunación

El cambio de modalidad implicó jornadas sostenidas de vacunación en centros de salud públicos y privados, una estrategia dada a conocer a El Tiempo como esencial para cortar la cadena de transmisión.

Los esfuerzos de prevención incluyen el refuerzo de los esquemas de inmunización y la protección colectiva de los estudiantes y sus familias.

Las autoridades enfatizan el uso permanente de tapabocas, el lavado frecuente de manos y la importancia de evitar el contacto directo con personas que muestren síntomas. Se insta también a no tocar las lesiones cutáneas y a vigilar la aparición de fiebre y lesiones ampulosas características.

La varicela, causada por el virus varicela-zóster, se manifiesta con fiebre, malestar general y la aparición de lesiones ampulosas que luego evolucionan a costras. El contagio se produce por contacto directo con el líquido de las lesiones y por gotas respiratorias.

La respuesta articulada de autoridades
La respuesta articulada de autoridades con jornadas de vacunación masiva demuestra la importancia de reforzar esquemas inmunológicos y estrategias preventivas para proteger colectividades vulnerables - crédito Andina

Por ello, el aislamiento domiciliario de los casos confirmados y la notificación oportuna de los síntomas en los hogares son parte de las medidas obligatorias, según el medio regional.

La colaboración ciudadana es considerada clave para evitar que el brote supere el entorno escolar. Las autoridades instan a familias y docentes a buscar atención médica ante cualquier síntoma sospechoso y a mantener el monitoreo de la evolución de la situación para evitar complicaciones en personas inmunosuprimidas.

Docentes y directivos han debido adaptar rápidamente su material y métodos de enseñanza al entorno virtual, enfrentándose al desafío de mantener la atención y el aprendizaje efectivo en este contexto.

Las autoridades de Bucaramanga han reiterado su compromiso de monitorear la evolución del brote y de informar con transparencia sobre el restablecimiento de las actividades presenciales, priorizando la seguridad y el bienestar de toda la comunidad.

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