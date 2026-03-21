Colombia

Andrea Guzmán: de la cocina de ‘MasterChef Celebrity’ a Guzto, su propio restaurante

La iniciativa emprendedora de Guzmán fusiona homenaje personal y sostenibilidad, presentando una propuesta que fortalece el vínculo entre el campo y la mesa y que interpela sobre el valor de la autenticidad en la gastronomía contemporánea

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Guzto, el restaurante impulsado por
Guzto, el restaurante impulsado por Andrea Guzmán, combina creatividad, raíces colombianas y una visión contemporánea.

Guzto, el restaurante impulsado por Andrea Guzmán, combina creatividad, raíces colombianas y una visión contemporánea, todo bajo la mirada artística de la reconocida actriz y empresaria.

Guzto es un restaurante de autor que reinterpreta la cocina colombiana con ingredientes locales y un enfoque sensible hacia la memoria familiar. Ubicado en el complejo Cabaret, en el tradicional sector de Chapinero en Bogotá, su carta —diseñada en conjunto con el gastrónomo Eduardo Arboleda— busca que cada plato evoque una experiencia cultural y sensorial, rindiendo homenaje a la familia y al origen de los productos.

“Siempre me ha gustado el emprendimiento y me gusta la cocina”, comparte Andrea Guzmán al explicar el origen del proyecto. Al abrirse la oportunidad de dar vida a un restaurante dentro del complejo Cabaret, sintió que era el momento indicado para cumplir un anhelo muy personal. “Nace de las ganas de emprender y del gusto que yo tengo por la cocina”.

“Siempre me ha gustado el
“Siempre me ha gustado el emprendimiento y me gusta la cocina”, explica Andrea Guzmán el origen del restaurante Guzto en Bogotá.

La participación de Guzmán en MasterChef Celebrity Colombia fue decisiva para consolidar su apuesta gastronómica. “No es la primera vez que trato de hacer un emprendimiento gastronómico. Hace muchísimos años traté de tener una pizzería, después traté de hacer una cevichería. MasterChef lo que hizo fue acercarme a la cocina desde otro lugar... Me ayudó a entender mejor lo que es la vida en una cocina”.

La propuesta de Guzto parte del deseo de rendir tributo a la familia. “No tengo ninguna duda porque en mi carta hay tres platos que están en homenaje a tres personas muy especiales para mí, que son mi mamá, mi tía Amanda y mi tía Delia”.

Propuesta gastronómica con identidad colombiana

La esencia de Guzto reside
La esencia de Guzto reside en la combinación de preparaciones tradicionales y técnicas actuales.

La esencia de Guzto reside en la combinación de preparaciones tradicionales y técnicas actuales. Para Guzmán, la memoria y la identidad familiar resultan fundamentales: “El enfoque del restaurante está un poco inspirado en mi madre. Mi mamá se llamaba Fanny y era una gran cocinera y siempre usaba ingredientes muy colombianos, y por eso algunas de las creaciones de la carta hechas por mí están inspiradas en mi madre”.

La carta ha sido diseñada por el equipo liderado por Eduardo Arboleda, con una filosofía de economía circular como eje. Predominan insumos del Eje Cafetero, incluyendo panela, papas nativas y ajíes. Uno de los platos destacados es el Pollo en Chupe, reinventado sin perder su esencia tradicional ni el vínculo emocional con las raíces de la propietaria.

Guzmán recomienda especialmente el buñuelo de aborrajado para visitantes extranjeros: “Lo primero que yo le ofrecería a un extranjero sería el buñuelo de aborrajado, porque el plátano maduro es algo muy nuestro y este plato es muy especial porque está apanado con plátano maduro y con diferentes quesos. Esa textura y esos sabores hacen que un extranjero entienda un poco lo que es nuestra gastronomía”.

Experiencia, ambiente y sostenibilidad en Guzto

Guzto se concibe como un
Guzto se concibe como un lugar de encuentro para descubrir la riqueza de la gastronomía colombiana a través de todos los sentidos.

Guzto se concibe como un lugar de encuentro para descubrir la riqueza de la gastronomía colombiana a través de todos los sentidos. “La idea aquí es que vivan experiencias, a nivel de sentidos también, que cuando se les sirva un plato, ellos visualmente puedan tener una experiencia bonita con el olfato, con las texturas”, afirma Guzmán.

La sostenibilidad y el respaldo a las productoras locales son prioridades. “Gran parte de los ingredientes que traemos son cultivados por mujeres cabezas de familia que están en el Eje Cafetero. La gente puede venir y también llevarse esos ingredientes a su casa y son los ingredientes con los que hacemos toda la comida en Guzto”, destaca la propietaria.

La oferta de vinos también es extensa, con más de 200 referencias en su cava, seleccionadas para acompañar los platos de la carta y potenciar la experiencia gastronómica.

Para Guzmán, abrir el restaurante significó una oportunidad de profundizar en su faceta como líder y empresaria. Señala que la gestión del espacio y el trabajo en equipo muestran una dimensión distinta a la de su carrera artística, exigiéndole tomar decisiones y aprender fuera de su zona de confort.

Para Guzmán, abrir el restaurante
Para Guzmán, abrir el restaurante significó una oportunidad de profundizar en su faceta como líder y empresaria.

Guzmán considera que la comida es también una vía para compartir emociones y construir recuerdos a través del sabor. Ve en Guzto un punto de unión para quienes buscan algo más que una comida, convencida de que cada plato es una oportunidad de conectar con la cultura y los sentimientos del país.

“Estoy con un equipo maravilloso que me está apoyando a que este sueño sea realidad y siento que la comida es una manera también de transmitir emociones. Creo que esa es mi labor en la vida, transmitir emociones a través de mi trabajo como actriz y ahora a través de la comida”.

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