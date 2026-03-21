Alfredo Saade se despachó contra Uribe por señalar a Iván Cepeda de haber instigado el asesinato de Miguel Uribe: “No se le olvide”

El grupo armado es el responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue blanco de críticas por parte de políticos de la izquierda colombiana, sobre todo, del Pacto Histórico y del Gobierno nacional, por declaraciones que dio en relación con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con la revista Semana, la Segunda Marquetalia, un grupo armado con el que la administración de Gustavo Petro intentó negociar la paz, ordenó el atentado perpetrado contra el legislador del Centro Democrático.

En un video publicado en sus redes sociales, el ex jefe de Estado y líder natural del partido político de derecha afirmó que tanto el mandatario Gustavo Petro como el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro instigaron el atentado del precandidato, ocurrido el 7 de junio de 2025.

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“¿Y dónde están los instigadores? ¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuánto instigó Cepeda? ¿Dónde está Cepeda, que sacó para que gozaran de impunidad del país para Venezuela a Santrich y a Iván Márquez (cabecillas de la Segunda Marquetalia)? Por favor, compatriotas, el país no puede seguir entregando… no puede seguir siendo entregado al terrorismo”, señaló el exmandatario.

El embajador Alfredo Saade señaló a Álvaro Uribe de ser un instigador - crédito Presidencia

Ante los micrófonos de Caracol Radio, el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, rechazó las declaraciones del expresidente Uribe Vélez, haciendo acusaciones en su contra. “El mayor instigador que tiene el país y que ha tenido en los últimos 30 años se llama el expresidente Álvaro Uribe Vélez”, aseveró el funcionario desde el Centro de Convenciones Ágora en Bogotá, donde se realizó el Foro de Alto Nivel Celac-África.

Asimismo, salió en defensa del presidente Petro, que ha sido cuestionado por su política de Paz Total. Según explicó, el jefe de Estado ha atacado “directamente” a las mafias que operan en el país y que están vinculadas con hechos de corrupción. Adicionalmente, afirmó que el primer mandatario ha denunciado a personas relacionadas con los grupos armados y con el narcotráfico.

Por otro lado, se refirió a las ejecuciones extrajudiciales que se perpetraron en Colombia y que tuvieron como periodo más crítico el Gobierno del expresidente Uribe, específicamente, entre 2002 y 2008. “No se le olvide que 6.402 jóvenes perdieron la vida y que en su gobierno ocurrieron los falsos positivos”, señaló Saade al informativo citado.

Alfredo Saade recordó que durante la administración de Álvaro Uribe se incrementaron los falsos positivos - crédito Europa Press

No obstante, en febrero de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) descartó que hubiera existido una política de Estado orientada a la ejecución de esos crímenes con el fin de engrosar el número de guerrilleros dados de baja.

“El texto de la política de Seguridad Democrática no tenía, no consignaba la política de conteo de cuerpos. La política de Seguridad Democrática hablaba de la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional y no decía que el éxito se medía en bajas”, precisó la vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, Catalina Díaz, en una rueda de prensa.

Iván Cepeda se pronunció ante acusaciones de Uribe

En su cuenta de X, el candidato presidencial del Pacto Histórico reaccionó a los señalamientos del expresidente Uribe Vélez. Solicitó expresamente al exmandatario presentar pruebas ante la justicia que demuestren que, en efecto, instigó el magnicidio del precandidato del Centro Democrático.

El aspirante presidencial por el Pacto Histórico subrayó la importancia de que la justicia sea la que esclarezca los hechos - crédito @IvanCepedaCast/X

Recordó que, ante afirmaciones tan graves como las que expuso el ex jefe de Estado, vinculadas a hechos criminales, es necesario recurrir a las entidades competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones pertinentes. Insistió en que este tipo de acusaciones no pueden quedarse en insinuaciones; deben tener evidencias verificables.

“Quedo, como en ocasiones anteriores, a la espera de que este asunto sea tramitado en los escenarios judiciales correspondientes. Colombia merece verdad, rigor y respeto por la vida democrática, no la propagación de señalamientos sin sustento ni la incitación al odio en el debate electoral y político”, escribió el aspirante a la Presidencia.