Santiago Botero se despachó contra Ricardo Roa y su intención de seguir siendo el presidente de Ecopetrol: “Todo el peso de la ley”

El candidato presidencial Santiago Botero aprovechó la repercusión mediática para apuntar contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa - crédito suministrada a Infobae Colombia - Colprensa

En una declaración que causó reacciones, el empresario y excandidato presidencial Santiago Botero endureció el jueves 19 de marzo de 2026 sus críticas contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, en medio de la controversia judicial y corporativa que envuelve a la compañía estatal, que se ha visto salpicada por esta serie de hechos que han comprometido la imagen de la compañía no solo a nivel local, sino en la escena internacional.

Botero acusó a Roa de estar vinculado a actos de corrupción y cuestionó el respaldo de la junta directiva mientras las investigaciones fiscales y disciplinarias avanzan en contra del funcionario. La presión contra el polémico funcionario se intensificó tras la imputación formal a Roa, el 11 de marzo, por tráfico de influencias, derivada de la adquisición de un apartamento por $1.800 millones, 34% por debajo de su valor comercial.

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El proceso contra el titular de la compañía ha ido evolucionando en su contra, pues una serie de contratistas declararon que remodelaron el inmueble con pagos en efectivo por $400 millones, lo que incrementó las sospechas de lavado de activos. Es válido destacar que el episodio es apenas uno de los tres frentes judiciales que pesan actualmente sobre el presidente de Ecopetrol, que pese a los escándalos sigue siendo apoyado por Petro.

El candidato presidencial Santiago Botero enfatizó en sus críticas a Ricardo Roa, al que le exigió su renuncia del cargo - crédito @SantiBotero2026/X

A su vez, otro eje relevante refiere a su gestión como gerente de la campaña Petro Presidente, en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo señaló por superar los topes de gasto en más de 5.300 millones de pesos y omitir aportes del sindicato Fecode y de la Unión Patriótica (UP) en los reportes formales, lo que derivó en una investigación penal por presunto fraude procesal y financiación prohibida, también por el origen de los recursos.

Los duros dardos de Santiago Botero a Ricardo Roa: “Pagaría por sus actos sin contemplación”

En diálogo con el medio Tercer Canal, Botero arremetió contra Roa y lo responsabilizó por el deterioro institucional de la estatal petrolera. “Creo que una persona como Roa, más que genuinamente renunciar o no renunciar, la verdad lo que debería estar es preso. Ustedes hablaban de que Ecopetrol es la joya de la corona. ¿La joya de la corona de quién? De los políticos“, expresó el aspirante, que se ha caracterizado por su estilo directo.

Pese a los escándalos que lo involucran con prácticas presuntamente corruptas, el presidente de Ecopetrol sigue al frente de la compañía estatal - crédito REUTERS

En su concepto, señaló que Ecopetrol se ha alejado de los intereses del grueso de la población. “Yo no veo que Ecopetrol le dé plata a los colombianos y todos somos dueños de Ecopetrol. Todo el mundo sabe que el que está detrás de todo Ecopetrol es el novio de Ricardo, que es el señor Julián Caicedo, y eso demuestra que han salido denuncias donde le han dado dinero, que por contratos al señor y eso no pasa nada”, indicó Botero.

A su vez, también utilizó sus redes sociales para insistir en la necesidad de penas más severas. “Ricardo Roa pagaría por sus actos de corrupción sin contemplación en mi Gobierno. La corrupción no puede castigarse con simples destituciones o sanciones administrativas, los corruptos deben enfrentarse con todo el peso de la ley”, expresó el político antioqueño, que inscribió su candidatura por firmas, con más de 1,2 millones recolectadas.

“Nuestro compromiso es claro: cero impunidad y justicia letal con los bandidos. ¡Quien le robe a los colombianos pagará sin privilegios! Balín a la corrupción”, remarcó este personaje, que hace parte del grupo de 14 candidatos que expresaron su voluntad de hacer parte de esta contienda en su primera vuelta, la cual se llevará a cabo el 31 de mayo, cuando se sabrá si será necesaria o no una segunda vuelta para conocer al sucesor de Gustavo Petro.

Él el Guillermo Mancera, el coronel retirado que habría vendido el apartamento a Ricardo Roa - crédito LinkedIn

Ricardo Roa: la imagen de la crisis reputacional y financiera de Ecopetrol

Es válido decir que La Fiscalía General de la Nación imputó a Roa por tráfico de influencias en marzo de 2026, al constatar que influyó en directivos de Hocol, filial de Ecopetrol, para adjudicar un proyecto de regasificación a favor de Juan Guillermo Mancera, el empresario que le vendió el apartamento a precio reducido. El hecho colocó a Roa en el centro de un escándalo, por nuevos testimonios sobre pagos millonarios en efectivo para la remodelación.

Mientras los procesos judiciales avanzan, la situación de Ecopetrol se ha tornado cada vez más frágil en los mercados. La imputación formal al presidente de la compañía agravó el denominado ruido reputacional, al erosionar la confianza de los inversores y presionar la baja el valor de la acción en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), además de la cotización que está en la Bolsa de Nueva York (EE. UU.) a mínimos históricos en la administración.

Ecopetrol atraviesa una de sus crisis más profundas en el último tiempo, entre otras, por el daño reputacional que habría causado su presidente, Ricardo Roa - crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

Y es que en el plano internacional, la cotización en la Bolsa expuso a la empresa a posibles sanciones de la SEC bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, si se comprueba algún delito. Para afrontar estos riesgos, la compañía destinó USD 5,8 millones a la contratación del bufete Covington & Burling LLP, en un hecho que ha levantado críticas por el uso de recursos públicos para la defensa de asuntos que serían de competencia de Roa.

Pese a las investigaciones, la junta directiva de Ecopetrol ha respaldado la permanencia de Roa en su cargo. Esta situación ha generado un conflicto visible entre directores independientes, que consideran que el daño reputacional es irreparable, y aquellos que han optado por mantener la estabilidad directiva en medio de la tormenta judicial por este caso, que ha se ha convertido en uno de los funcionarios más cuestionados.

Botero fue enfático en su postura ante la crisis, pues mientras Roa está imputado y bajo investigación por delitos electorales, sigue al frente de la empresa más grande del país, cuya acción pierde valor y la compañía asume costos millonarios en su defensa. Incluso con el apoyo del presidente Petro, que pese a la indignación nacional frente a este caso ha salido en su defensa pública, al señalarlo como víctima de conspiraciones.