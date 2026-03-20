Colombia

Mónica Rodríguez arremetió contra Juan Daniel Oviedo por su alianza con Paloma Valencia: “Tiró por la borda su credibilidad”

La periodista criticó con dureza al exdirector del Dane, acusándolo de traicionar sus principios al aliarse con la aspirante presidencial, cuando hay unas diferencias ideológicas tan claras

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Mónica Rodríguez critica con dureza
Mónica Rodríguez critica con dureza a Juan Daniel Oviedo, acusándolo de traicionar sus principios al aliarse con Paloma Valencia - crédito @monyrodriguezoficial/Instagram - EFE

La periodista Mónica Rodríguez no tuvo reparos en expresar su opinión sobre Juan Daniel Oviedo, que aceptó ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático y ganadora de La Gran Consulta por Colombia, a pesar de las profundas diferencias ideológicas que ambos mantienen.

En un tenso mensaje a través de su cuenta en la red social X, Rodríguez criticó fuertemente al exdirector del Dane, al señalar que había “tirado por la borda su credibilidad” y al mismo tiempo despreciado principios que alguna vez defendió.

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La furia de Mónica Rodríguez surgió tras la entrevista concedida por la candidata presidencial Paloma Valencia y su compañero de fórmula a la revista Cambio.

En esta conversación, que generó controversia por su enfoque sobre temas como la adopción por parejas del mismo sexo, la periodista no escatimó en cuestionar la postura de Oviedo, que, a pesar de sus diferencias con Valencia, aceptó unirse a ella en la carrera hacia la Casa de Nariño.

Paloma Valencia y Juan Daniel
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo generaron polémica no solo por su unión, sino por sus diferencias ideológicas - crédito Juan Daniel Oviedo/Facebook

“Vendió todo: votos, principios, luchas. Qué pesar. Tiró por la borda su credibilidad y, de paso, su carrera política”, sentenció Mónica Rodríguez, al mostrar un claro rechazo a la decisión de Juan Daniel Oviedo de aliarse con Paloma Valencia.

La periodista recordó que el líder político se había mostrado firme defensor de los derechos Lgbti+ —ya que hace parte abiertamente— y de la adopción por parejas del mismo sexo, algo que ahora parecía poner en segundo plano al unirse a una figura política que se oponía a esa causa.

Esta fue la razón por la que la periodista estalló contra Juan Daniel Oviedo

La entrevista que desató la controversia tocó varios puntos donde la distancia ideológica entre la fórmula quedó más que patente. En particular, un fragmento se destacó cuando Paloma Valencia dejó claro su rechazo a la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Mónica Rodríguez asegura que Juan
Mónica Rodríguez asegura que Juan Daniel Oviedo tiró por la borda su carrera política - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

“Nosotros reconocemos que las familias pueden ser dos hombres o dos mujeres. Pero no estoy de acuerdo con la adopción gay. Yo creo que ahí prevalece el niño”, afirmó la candidata. Ante esta declaración, Oviedo se mostró en desacuerdo y expresó: “Yo estoy opuesto a esto”.

El debate continuó en la entrevista, donde otro tema crucial fue abordado: la situación de los menores en condición de abandono y cuál debería ser la mejor opción para ellos.

Paloma Valencia opinó que lo más importante es que los niños no queden en esa situación, y subrayó la necesidad de evitar que los menores vivan bajo el abandono de sus padres: “Está mejor no estando abandonado”.

En una entrevista llena de
En una entrevista llena de tensión, Paloma Valencia dejó claro su rechazo a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, frente a Juan Daniel Oviedo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Sin embargo, cuando se le preguntó a Valencia sobre las causas que llevan a muchas mujeres a entregar a sus hijos en adopción, la respuesta fue que problemas como la pobreza y la falta de oportunidades influyen directamente en estas decisiones.

Según su visión, el país debe centrarse en resolver estos problemas para que las mujeres no tengan que recurrir a la adopción debido a su situación económica.

“Las mujeres dan a los niños en adopción por pura pobreza, por pura falta de oportunidades. El niño está mejor no estando abandonado”, dijo, provocando nuevas reacciones entre los seguidores de ambos.

Paloma Valencia tiene una postura
Paloma Valencia tiene una postura sobre la adopción por parejas del mismo sexo que va en contra de los principios defendidos por Juan Daniel Oviedo - crédito @PalomaValenciaL/X

Juan Daniel Oviedo, aunque mantuvo su postura a favor de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, trató de justificar su unión con Paloma Valencia: “Estar juntos en esta diferencia no implica que yo haya renunciado a mis principios de defender la adopción de parejas del mismo sexo como un derecho en la sociedad colombiana”.

Sin embargo, las palabras de Oviedo no parecieron ser suficientes para calmar las críticas, especialmente las de Mónica Rodríguez, que sigue considerando que el exdirector del Dane traicionó su credibilidad al unirse a un proyecto político con tantas diferencias respecto a sus propios ideales.

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