Colombia

María Fernanda Cabal apuntó contra Francia Márquez por el presupuesto para el foro Celac - África 2026 en Bogotá: “Miles de millones en viajes para nada”

La senadora y exprecandidata presidencial del Centro Democrático arremetió en contra de la vicepresidenta de Colombia por cuenta de los viajes que ha realizado la segunda al mando en el gobierno de Gustavo Petro al continente africano

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La cumbre CELAC - África
La cumbre CELAC - África 2026 se desarrolla en Bogotá del 18 al 21 de marzo - crédito Catalina Olaya/Colprenesa

Después de que el miércoles 18 de marzo se inaugurara en Bogotá el Foro Celac-África 2026 ―una cita que reúne a representantes de países de América Latina, el Caribe y África para intensificar la cooperación birregional en áreas estratégicas, y que es liderado por parte de la vicepresidenta Francia Márquez―, la senadora María Fernanda Cabal salió a descalificar su gestión en el gobierno de Gustavo Petro.

Por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de X la mañana del viernes 20 de marzo de 2026, la exprecandidata presidencial del Centro Democrático arremetió en contra de la cantidad de recursos públicos que se invirtieron para llevar a cabo el evento en la capital del país.

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Según la publicación que compartió Cabal, y que replicó por parte del periodista Melquisedec Torres, ella no comparte que, por ejemplo, “la vicepresidenta @FranciaMarquezM ha visitado 10 de esos países, y nos estamos gastando más de $30 MIL millones en una ‘Cumbre CELAC- Unión Africana’ que solo tiene confirmado UN presidente africano, el de Burundi, uno de los 3 países más pobres del mundo”, mencionó Torres, y que compartió Cabal.

Por lo anterior, la senadora agregó que “pasaron 4 años y Francia Márquez solo supo montar en helicóptero y gastar miles de millones en viajes para nada”.

Cabal se pronunció por el
Cabal se pronunció por el dinero invertido para la realización de la cumbre en Bogotá - crédito @MariaFdaCabal/X

En la misma publicación de Torres que compartió Cabal la noche del jueves 19 de marzo de 2026, se precisó que “apenas dos latinoamericanos, el brasileño Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) y Yamandú (Orsi), de Uruguay”, y añade que “la CELAC agrupa a 33 países latinoamericanos y del Caribe”.

La congresista sentenció al final de su publicación, y en una clara alusión a una de las más polémicas iniciativas que anunció a finales de mayo de 2023 Márquez, y que tras su gira por Kenia, Etiopía y Sudáfrica anunció en su regreso que se buscarían intercambios en temas educativos, becas mutuas y enseñanza de idiomas para que en el país se enseñara suajili (swahili), el idioma africano más hablado del continente africano.

Por esta razón, Cabal concluyó: “¿Ya montaron las academias de suajili? Ahora se gastarán 30 mil millones en la cumbre CELAC".

Sobre qué se habla en el foro CELAC - África 2026, desarrollado en Bogotá

Antes de la conclusión prevista para el sábado 21 de marzo, los participantes buscarán adoptar una declaración conjunta centrada en la cooperación Sur-Sur, la inversión, la justicia étnico-racial y el comercio.

Colombia, responsable este año de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ha impulsado la agenda del evento, en línea con los compromisos asumidos en la declaración de Kingstown durante la VIII Cumbre de Jefes de Estado, y en la que se resolvió profundizar la vinculación con la Unión Africana.

Martín Clavijo, Director Ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), puso en valor la labor realizada por Colombia al frente de la CELAC y ahondó acerca de la necesidad de mantener los avances logrados.

Tras la declaración conjunta, Uruguay asumirá la presidencia del organismo.

La estructura temática del Foro abarca la cooperación Sur-Sur para el desarrollo birregional, la reparación histórica y la justicia étnico-racial, al igual que el desarrollo de nuevas rutas para el comercio y la inversión.

Además, se trabaja en lineamientos de política exterior y articulación multilateral.

La consolidación del diálogo Celac-África, la identificación de nuevas oportunidades de intercambio comercial, la coordinación de posiciones ante desafíos globales —incluidos el cambio climático, la paz y la superación de la pobreza—, así como el fortalecimiento de los vínculos académicos, culturales e institucionales, forman parte de los principales objetivos.

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