Colombia

La Policía Nacional reveló secretos de la captura de ‘La Fercha’, la reclutadora de ‘Iván Mordisco’ que engañaba a menores

Fernanda Domínguez Hermosa contactaba a los jóvenes en redes sociales para proponerles encuentros sexuales y “hacer plata” junto a ella

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La mujer convencía a los
La mujer convencía a los menores a través de redes sociales - crédito Colprensa/Fiscalía

En febrero de 2026, la Policía Nacional informó de la captura de Fernanda Domínguez Hermosa, mencionada en informes como “La Fercha”, que sería una reclutadora de las disidencias de “Iván Mordisco” que engañaba a usuarios en redes sociales.

Noticias Caracol reveló un informe sobre las audiencias que se han llevado a cabo hasta el momento. Se han conocido varios testimonios de víctimas de “La Fercha”, que enviaba imágenes sugestivas a sus víctimas para convencer a jóvenes de tener encuentros con ella.

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Los individuos que aceptaban las invitaciones eran secuestrados y terminaban en centros de entrenamiento de las disidencias del Estado Mayor Central.

“Mi amor, venga y hacemos plata, que cuando nos vean digan: ‘Allá van los patrones’”, es uno de los mensajes que han sido expuestos de las conversaciones que la criminal sostuvo con algunos usuarios.

La disidente fue capturada en
La disidente fue capturada en febrero de 2026 - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional ha mencionado que Domínguez enviaba fotos de dinero en efectivo, cultivos de coca y en algunos casos hacía sexting (relaciones sexuales por medio de chats) con los jóvenes para convencerlos de tener un encuentro personal con ella.

“En desarrollo de la estrategia investigativa contra el reclutamiento de menores de edad en el suroccidente del país, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Leidy Fernanda Domínguez Hermosa, alias La Fercha, señalada de ejecutar labores de administración y asignación de indumentaria a las personas incorporadas ilícitamente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc“, se lee en uno de los comunicados que la Fiscalía ha emitido al respecto.

En los relatos de las víctimas, se destacó la declaración de una joven que fue secuestrada y terminó embarazada tras ser abusada por varios disidentes en Popayán; la mujer logró escapar del campamento de las disidencias antes de tener el bebé.

“Si en algún momento llega una persona a decirle que ‘esto es bueno, esto es bacano, vámonos, tal cosa’. No les crean. Usted irse por arrebatos de la vida a un monte donde usted no sabe si usted algún día vuelve a ver a su mamá“, fue parte del relato de la joven.

'La Fercha' entregaba sus víctimas
'La Fercha' entregaba sus víctimas a 'AKT', cabecilla de las disidencias en la región - crédito Policía Nacional

La joven afirmó que aceptó la invitación de la criminal luego de conversar en repetidas ocasiones con ella, reconociendo que vio publicaciones relacionadas con dinero y lujos que la llevaron a terminar internada en el monte.

"Si tienen la oportunidad de hacerlo, de salirse y rehacer su vida, que lo hagan. Que no se hagan matar bobamente por nada. Porque decir que estamos haciendo algo por un pueblo, no, la verdad lo que estamos haciendo es un beneficio propio de una sola persona, la plata", fue el mensaje de la joven a las personas que siguen en las disidencias pensando que van a generar riqueza allí.

Hasta el momento, los investigadores han indicado que “La Fercha” habría logrado reclutar a más de 20 menores en 2025 y que comenzó a ser investigada hace seis meses.

“Esta mujer tenía una trayectoria criminal de 11 años. Era una de las encargadas del reclutamiento ilícito de menores de edad en los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca”, declaró al medio citado el general Mauricio Rico, director de Protección de la Policía, sobre el historial delictivo de la criminal que fue enviada a prisión mientras avanza el juicio en su contra.

'La Fercha' era una persona
'La Fercha' era una persona de confianza para 'Iván Mordisco' al interior de las disidencias de las Farc - crédito Europa Press

El uniformado mencionó que están tras los pasos de alias AKT, uno de los cabecillas de las disidencias en Popayán, que es mencionado en los informes como la pareja sentimental de “La Fercha”.

“Delinquía en el norte de Cauca, por el sector de Cajibío, hacia adentro. Se los entregaba a la estructura Jaime Martínez, a la pareja de ella, llamado “AKT”. Es más, a esta persona la tenemos en el cartel de los más buscados".

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