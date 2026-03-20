Joyas, relojes, carros y maquinaria incautada: así puede participar desde casa en el remate de la Dian

Joyas y relojes decomisados por la DIAN saldrán a remate virtual entre el 25 y el 27 de marzo. Los interesados deben registrarse previamente en la plataforma El Martillo del Banco Popular- crédito VisualesIA

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) pone en venta, a través de una subasta abierta al público general, un lote de mercancías que fueron aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación. Son objetos que alguien no pudo o no quiso reclamar, y que ahora el Estado vende para recuperar valor económico de esos bienes retenidos.

El catálogo incluye joyas, relojes, vehículos y maquinaria industrial. Los bienes están físicamente ubicados en cuatro ciudades: Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín.

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Cualquier interesado puede revisar el inventario completo antes de hacer una oferta, ingresando al portal www.elmartillo.com.co, que es la plataforma tecnológica encargada de administrar todo el proceso de subasta. Ese sitio pertenece al Banco Popular, entidad aliada de la Dian para esta jornada.

Cuando alguien intenta ingresar mercancía al país sin pagar los impuestos correspondientes, o simplemente la abandona en una aduana, el Estado colombiano la retiene. Esos bienes no se quedan guardados indefinidamente, en algún momento salen a remate público. Eso es exactamente lo que ocurrirá esta semana en Colombia.

Vehículos aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación hacen parte del catálogo de la subasta pública virtual que organiza la DIAN esta semana.- crédito VisualesIA/Dian

¿Cómo funciona una subasta virtual?

A diferencia de los remates tradicionales —donde había que ir a un salón, levantar una paleta y competir cara a cara con otros compradores—, este proceso ocurre completamente por internet. No hay que desplazarse ni estar presente físicamente en ningún lugar.

El proceso tiene tres pasos básicos. Primero, registrarse en la página web de El Martillo del Banco Popular antes de que abra la puja. Segundo, revisar con calma el catálogo de bienes disponibles y escoger qué artículos resultan de interés. Tercero, hacer una oferta económica dentro del tiempo establecido por la plataforma. Si ningún otro participante supera esa oferta antes de que cierre la subasta, el bien queda adjudicado al mejor postor.

La ventana de tiempo para participar es de aproximadamente 54 horas continuas: desde las 8:00 de la mañana del miércoles 25 de marzo hasta las 2:30 de la tarde del viernes 27 de marzo de 2026.

¿Quién puede participar?

La puja estará abierta 54 horas continuas, desde las 8:00 a.m. del miércoles 25 hasta las 2:30 p.m. del viernes 27 de marzo. Todo el proceso se hace por internet, sin necesidad de desplazarse- crédito Colprensa

El comunicado oficial de la entidad no establece restricciones de perfil para los interesados: basta con completar el registro previo en la plataforma. Sin embargo, para conocer las condiciones específicas de participación —como los montos mínimos de oferta, las formas de pago aceptadas o los requisitos de identificación— la Dian remite a una nota informativa publicada en su propio sitio web, disponible en www.dian.gov.co.

Colombia tiene puertos, aeropuertos y pasos fronterizos por donde circula mercancía todos los días. Una parte de esa mercancía no cumple con los requisitos legales de importación: puede tratarse de productos que ingresaron sin pagar aranceles, sin la documentación exigida por la ley, o que simplemente fueron abandonados por sus dueños originales durante un proceso aduanero. Cuando eso ocurre, la Dian tiene la facultad legal de aprehender esos bienes.

Una vez agotados los trámites administrativos que corresponden, los artículos retenidos pasan a disposición del Estado, que puede reintegrarlos a la economía mediante subastas como esta.

No es un mecanismo nuevo ni excepcional, la entidad realiza este tipo de jornadas con cierta periodicidad como parte de sus funciones ordinarias de control aduanero en el territorio nacional.

Los bienes que la DIAN pone en remate esta semana están almacenados en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín. Son mercancías que no pudieron ser reclamadas por sus dueños originales - crédito Sebastián Rairán/Montaje Infobae

¿Dónde se recoge lo comprado?

Dado que los bienes están almacenados en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín, quien resulte ganador de una puja deberá coordinar el retiro del artículo en la ciudad donde este se encuentre físicamente. Este es un detalle relevante para quienes residan en una ciudad distinta a la del bien que desean adquirir, ya que implica asumir un desplazamiento o contratar un servicio de transporte para recibir la mercancía.

Para quienes consideren participar, el tiempo disponible es limitado ya que la subasta inicia en menos de una semana y el registro previo en la plataforma es un requisito obligatorio para poder hacer cualquier oferta.