Iván Duque y Gustavo Petro terminaron agarrados por quién tuvo mayor apoyo popular en su elección: “Más de 2 millones de votos de diferencia”

Cruce de declaraciones entre Iván Duque y Gustavo Petro por los debates de 2018, en el que el exmandatario defendió su victoria y el jefe de Estado cuestionó su participación en segunda vuelta - crédito Iván Duque y Presidencia

El expresidente Iván Duque volvió a entrar en el debate político nacional tras responder al presidente Gustavo Petro y defender con firmeza su victoria en las elecciones presidenciales de 2018, asegurando que fue “apabullante” y con una diferencia superior a los dos millones de votos.

A través de su cuenta en la red social X, Duque reaccionó directamente a un mensaje del actual mandatario, quien había cuestionado su disposición a participar en debates durante la segunda vuelta presidencial. En su respuesta, el exmandatario no solo rechazó las críticas, sino que también recordó los resultados electorales como argumento central.

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“No se equivoque, Gustavo, que usted fue aplastado electoralmente en la primera vuelta luego de muchos debates y se despertó una semana después. La victoria en segunda vuelta fue apabullante, con más de 2.000.000 de votos de diferencia”, escribió Duque.

Respuesta de Iván Duque en X, donde defiende su victoria electoral y asegura que fue “apabullante”, con más de dos millones de votos de diferencia frente a Gustavo Petro - crédito Iván Duque/X

En respuesta a la defensa de Duque, el presidente Petro publicó un nuevo mensaje en X, en el que reconoció el triunfo del exmandatario en 2018, pero destacó su propio crecimiento electoral posterior y los avances de su Gobierno.

“El país tuvo la oportunidad de conocer su gobierno, y ahora, está en su derecho de volver… Ya veremos si el país regresa a su gobierno o continúa las reformas democráticas y sociales para alcanzar el progreso, la equidad, las oportunidades para todas y todos”, afirmó Petro.

Además, resaltó que bajo su administración “no se reprimió a nadie en una protesta” y que se logró “hacer crecer el puesto de trabajo y la riqueza y la comida entre la gente como nunca antes”.

Publicación de Gustavo Petro en X, en la que reconoce el triunfo de Iván Duque en 2018, destaca su propio crecimiento electoral y resalta los avances sociales y económicos logrados durante su gobierno - crédito Gustavo petroX

La publciación fue una reacción a lo dicho previamente por el presidente Petro, quien también a través de redes sociales cuestionó el comportamiento de Duque en campaña.

“El señor Iván Duque no fue capaz de ir a un solo debate conmigo en la segunda vuelta presidencial. ¿Así se demuestra la cobardía?”, afirmó el jefe de Estado, reabriendo la discusión sobre los debates en esa contienda.

Este intercambio se da en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales de 2026 y el aumento de la confrontación entre distintos sectores.

De hecho, el origen de la controversia se remonta a unas declaraciones iniciales de Duque en un evento público, en las que criticó al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.

Publicación de Gustavo Petro en la red social X en la que cuestiona a Iván Duque por no haber asistido a debates durante la segunda vuelta presidencial de 2018 - crédito Gustavo Petro/X

En ese escenario, el exmandatario fue enfático en señalar que quienes aspiren a la Presidencia deben someterse al escrutinio público y participar en debates.

“Que el señor Cepeda deje la cobardía; el que quiera ser presidente tiene que ir a debates”, afirmó, insistiendo en que estos espacios son fundamentales para contrastar propuestas y fortalecer la democracia.

Duque advierte sobre “riesgos estructurales” del Gobierno Petro

Más allá del cruce de declaraciones, el expresidente Iván Duque también ha intensificado sus críticas al actual Gobierno, especialmente en la presentación del libro Rescatando a Colombia, impulsado por la Fundación Innovación para el Desarrollo (I+D), organización que cofundó junto a María Juliana Ruiz.

Durante ese evento, el exmandatario aseguró que el país enfrenta cinco “bombas de tiempo” que comprometerían su estabilidad: el frente fiscal, la seguridad, el sector energético, el sistema de salud y la política exterior.

Según explicó, estos riesgos requerirán acciones urgentes por parte del próximo gobierno a partir del 7 de agosto de 2026.

En materia fiscal, Duque advirtió que Colombia cerraría el actual periodo con uno de los déficits más altos de su historia reciente, acompañado de un incremento significativo en la deuda pública.

Iván Duque lanzó duras críticas al gobierno de Gustavo Petro advirtiendo sobre cinco “bombas de tiempo” en áreas como economía, seguridad, salud, energía y política exterior, y cuestionó las denuncias de fraude electoral - crédito Kylie Cooper/Reuters

También señaló que el costo de la deuda ha aumentado de forma considerable frente a 2022 y cuestionó el crecimiento del gasto de funcionamiento dentro del presupuesto nacional.

En cuanto a seguridad, alertó sobre la expansión del crimen organizado y la pérdida de control territorial en varias regiones, mientras que en el sector energético criticó lo que calificó como una “transición desordenada” que podría poner en riesgo la autosuficiencia del país.

Respecto al sistema de salud, el exsuperintendente Fabio Aristizábal —quien participó en el evento— advirtió sobre una desfinanciación progresiva y deterioro en la atención, mientras que en política exterior se señaló una supuesta pérdida de coherencia diplomática y debilitamiento de relaciones con aliados estratégicos.

En medio de este panorama, Duque también hizo un llamado a los colombianos a participar activamente en las elecciones de 2026, instando a “elegir con responsabilidad” frente a lo que considera la posible continuidad de un proyecto político equivocado.

El exmandatario ha sido especialmente crítico frente a las denuncias del presidente Petro sobre un posible fraude electoral, afirmando que estos señalamientos podrían afectar la confianza en el sistema democrático. Según Duque, cuestionar sin pruebas la transparencia electoral pone en riesgo la institucionalidad y la credibilidad del país.