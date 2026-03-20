Colombia

Iván Duque y Gustavo Petro terminaron agarrados por quién tuvo mayor apoyo popular en su elección: “Más de 2 millones de votos de diferencia”

El expresidente Iván Duque reaccionó a los cuestionamientos de Gustavo Petro sobre los debates en segunda vuelta y recordó la contundencia de su triunfo en 2018

Guardar
Cruce de declaraciones entre Iván
Cruce de declaraciones entre Iván Duque y Gustavo Petro por los debates de 2018, en el que el exmandatario defendió su victoria y el jefe de Estado cuestionó su participación en segunda vuelta - crédito Iván Duque y Presidencia

El expresidente Iván Duque volvió a entrar en el debate político nacional tras responder al presidente Gustavo Petro y defender con firmeza su victoria en las elecciones presidenciales de 2018, asegurando que fue “apabullante” y con una diferencia superior a los dos millones de votos.

A través de su cuenta en la red social X, Duque reaccionó directamente a un mensaje del actual mandatario, quien había cuestionado su disposición a participar en debates durante la segunda vuelta presidencial. En su respuesta, el exmandatario no solo rechazó las críticas, sino que también recordó los resultados electorales como argumento central.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No se equivoque, Gustavo, que usted fue aplastado electoralmente en la primera vuelta luego de muchos debates y se despertó una semana después. La victoria en segunda vuelta fue apabullante, con más de 2.000.000 de votos de diferencia”, escribió Duque.

Respuesta de Iván Duque en
Respuesta de Iván Duque en X, donde defiende su victoria electoral y asegura que fue “apabullante”, con más de dos millones de votos de diferencia frente a Gustavo Petro - crédito Iván Duque/X

En respuesta a la defensa de Duque, el presidente Petro publicó un nuevo mensaje en X, en el que reconoció el triunfo del exmandatario en 2018, pero destacó su propio crecimiento electoral posterior y los avances de su Gobierno.

“El país tuvo la oportunidad de conocer su gobierno, y ahora, está en su derecho de volver… Ya veremos si el país regresa a su gobierno o continúa las reformas democráticas y sociales para alcanzar el progreso, la equidad, las oportunidades para todas y todos”, afirmó Petro.

Además, resaltó que bajo su administración “no se reprimió a nadie en una protesta” y que se logró “hacer crecer el puesto de trabajo y la riqueza y la comida entre la gente como nunca antes”.

Publicación de Gustavo Petro en
Publicación de Gustavo Petro en X, en la que reconoce el triunfo de Iván Duque en 2018, destaca su propio crecimiento electoral y resalta los avances sociales y económicos logrados durante su gobierno - crédito Gustavo petroX

La publciación fue una reacción a lo dicho previamente por el presidente Petro, quien también a través de redes sociales cuestionó el comportamiento de Duque en campaña.

“El señor Iván Duque no fue capaz de ir a un solo debate conmigo en la segunda vuelta presidencial. ¿Así se demuestra la cobardía?”, afirmó el jefe de Estado, reabriendo la discusión sobre los debates en esa contienda.

Este intercambio se da en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales de 2026 y el aumento de la confrontación entre distintos sectores.

De hecho, el origen de la controversia se remonta a unas declaraciones iniciales de Duque en un evento público, en las que criticó al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.

Publicación de Gustavo Petro en
Publicación de Gustavo Petro en la red social X en la que cuestiona a Iván Duque por no haber asistido a debates durante la segunda vuelta presidencial de 2018 - crédito Gustavo Petro/X

En ese escenario, el exmandatario fue enfático en señalar que quienes aspiren a la Presidencia deben someterse al escrutinio público y participar en debates.

“Que el señor Cepeda deje la cobardía; el que quiera ser presidente tiene que ir a debates”, afirmó, insistiendo en que estos espacios son fundamentales para contrastar propuestas y fortalecer la democracia.

Duque advierte sobre “riesgos estructurales” del Gobierno Petro

Más allá del cruce de declaraciones, el expresidente Iván Duque también ha intensificado sus críticas al actual Gobierno, especialmente en la presentación del libro Rescatando a Colombia, impulsado por la Fundación Innovación para el Desarrollo (I+D), organización que cofundó junto a María Juliana Ruiz.

Durante ese evento, el exmandatario aseguró que el país enfrenta cinco “bombas de tiempo” que comprometerían su estabilidad: el frente fiscal, la seguridad, el sector energético, el sistema de salud y la política exterior.

Según explicó, estos riesgos requerirán acciones urgentes por parte del próximo gobierno a partir del 7 de agosto de 2026.

En materia fiscal, Duque advirtió que Colombia cerraría el actual periodo con uno de los déficits más altos de su historia reciente, acompañado de un incremento significativo en la deuda pública.

Iván Duque lanzó duras críticas
Iván Duque lanzó duras críticas al gobierno de Gustavo Petro advirtiendo sobre cinco “bombas de tiempo” en áreas como economía, seguridad, salud, energía y política exterior, y cuestionó las denuncias de fraude electoral - crédito Kylie Cooper/Reuters

También señaló que el costo de la deuda ha aumentado de forma considerable frente a 2022 y cuestionó el crecimiento del gasto de funcionamiento dentro del presupuesto nacional.

En cuanto a seguridad, alertó sobre la expansión del crimen organizado y la pérdida de control territorial en varias regiones, mientras que en el sector energético criticó lo que calificó como una “transición desordenada” que podría poner en riesgo la autosuficiencia del país.

Respecto al sistema de salud, el exsuperintendente Fabio Aristizábal —quien participó en el evento— advirtió sobre una desfinanciación progresiva y deterioro en la atención, mientras que en política exterior se señaló una supuesta pérdida de coherencia diplomática y debilitamiento de relaciones con aliados estratégicos.

En medio de este panorama, Duque también hizo un llamado a los colombianos a participar activamente en las elecciones de 2026, instando a “elegir con responsabilidad” frente a lo que considera la posible continuidad de un proyecto político equivocado.

El exmandatario ha sido especialmente crítico frente a las denuncias del presidente Petro sobre un posible fraude electoral, afirmando que estos señalamientos podrían afectar la confianza en el sistema democrático. Según Duque, cuestionar sin pruebas la transparencia electoral pone en riesgo la institucionalidad y la credibilidad del país.

Temas Relacionados

Iván DuqueGustavo PetroDebate presidencialElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Alias Castor, líder de Los Costeños, se pronunció desde la cárcel de Cómbita por atentado contra su entorno familiar en Barranquilla: “No cederé”

Jorge Eliécer Díaz Collazos, líder de Los Costeños, pidió a las autoridades actuar contra los responsables de nuevos hechos violentos en la capital del Atlántico

Alias Castor, líder de Los

Drogas y alcohol: los señalamientos de excesos y presuntas adicciones que salpicaron al gobierno de Gustavo Petro

Por videos, chats, denuncias y confesiones, la administración del primer mandatario de izquierda de Colombia ha sido blanco de críticas y señalamientos

Drogas y alcohol: los señalamientos

Este es el calendario de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana 2026: Millonarios y América de Cali son los principales protagonistas

El segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica también determinó el camino de Embajadores y Diablos Rojos en la fase de grupos

Este es el calendario de

Mujer torturó su hijo de 12 años con un cuchillo caliente: la Policía la capturó por agredir al menor durante años

La investigación judicial descubrió un prolongado patrón de agresión, lo que llevó a la intervención inmediata de los entes judiciales y a la imposición de medidas para proteger a la infancia en la región

Mujer torturó su hijo de

Cayeron nuevamente los nacimientos en Colombia: el Dane informó que la tasa de natalidad se situó en 4,5% en 2025

La disminución de nacimientos en el país ha sido una tendencia constante y marcada durante la última década, con una intensificación notable desde 2015-2016

Cayeron nuevamente los nacimientos en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Triple homicidio en Belén de

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

ENTRETENIMIENTO

Hermana del ‘influencer’ Yeferson Cossio

Hermana del ‘influencer’ Yeferson Cossio sufrió accidente mientras esquiaba: el momento quedó grabado en video

En pleno escenario, la actriz Mariana Gómez anunció que será madre: “Lo que algún día soñé”

Top de los 10 hombres más ‘papacitos’ de Colombia: los galanes que encienden las redes sociales en el Día del Hombre

Carolina Ramírez le dio la espalda a la polémica por la muerte de su personaje en ‘La reina del flow’: “Le hice duelo hace rato”

Carlos Vives recibió visita de alto perfil en su bar en Bogotá y le dedicó un concierto privado: así fue el momento

Deportes

Este es el calendario de

Este es el calendario de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana 2026: Millonarios y América de Cali son los principales protagonistas

Este es el calendario de los equipos colombianos en la Copa Libertadores 2026: Santa Fe, Junior, Tolima y Medellín ya tienen fecha para sus partidos

Millonarios se enfrentará a São Paulo, Boston River y O’Higgins en la Copa Sudamericana: así analizó el grupo el técnico ‘azul’

La selección Colombia presentó la camiseta alternativa que usará en el Mundial 2026: estos son los detalles de la prenda

Medellín vence 2–0 a Junior en el Atanasio Girardot, con goles de Serna y Chaverra