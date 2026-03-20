Iván Duque pidió a los colombianos “elegir con responsabilidad” en medio de las denuncias de aparente fraude de Gustavo Petro

La relación entre Iván Duque y Gustavo Petro no ha estado ajena a la polémica, pues se han culpado mutuamente sobre la situación actual del país - crédito Infobae Colombia

En una declaración que generó reacciones, el expresidente Iván Duque advirtió el jueves 18 de marzo sobre cinco riesgos estructurales para Colombia de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026 y, con ello, la necesidad de que se ejerza el derecho al voto de manera libre y con responsabilidad. Aunque no mencionó a su sucesor, Gustavo Petro, el comentario tendría como destinatario al jefe de Estado.

Duque, que en publicaciones anteriores acusó al primer mandatario de poner en duda la confiabilidad del sistema electoral, en un momento marcado por denuncias de posible fraude y cuestionamientos a la transparencia de las autoridades, en esta ocasión enfocó sus afirmaciones en la urgencia de salvar la democracia de lo que, en su concepto, sería la continuidad de un proyecto político fracasado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Colombia enfrenta hoy cinco grandes bombas: fiscal, salud, energía, seguridad y política exterior. De cara al proceso electoral, los demócratas estamos llamados a defender las ideas de libertad y progreso, y a elegir con responsabilidad, con propuestas y con carácter, para evitar que el país siga por la senda de la improvisación y la demagogia”, expresó el exjefe de Estado a través de la red social X.

El expresidente Iván Duque pidió a sus compatriotas "votar con responsabilidad" en los comicios del 31 de mayo en Colombia - crédito @IvanDuque/X

Duque y sus dardos contra Petro: “No podemos permitir que destruya la credibilidad del sistema electoral”

Es oportuno recordar que en las plataformas digitales y en sus intervenciones públicas, el exmandatario ha hecho énfasis en que los reiterados señalamientos de Petro amenazan los cimientos mismos de la democracia y que, sin pruebas, ha buscado generar un ambiente de desconfianza hacia la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE); organismos encargados de velar por el éxito de las elecciones.

Para Duque, en intervenciones anteriores, es evidente que la organización electoral ha superado una serie de escollos, incluso interpuestos por el poder Ejecutivo, pero aun así le ha respondido al país. “No debemos permitir que se destruya el prestigio, la tradición y la credibilidad del sistema electoral”, expresó el 5 de marzo, tres días antes de las elecciones al Congreso, en las que la derecha se reorganizó.

El 5 de marzo, el exmandatario aseguró que las advertencias que ha hecho el presidente Petro sobre un posible fraude electoral afectan la imagen del sistema electoral colombiano - crédito @IvanDuque/X

En ese entonces, el expresidente denunció que el jefe de Estado busca arrogarse tareas de inspección y fiscalización del preconteo. “Petro lo que busca es cuestionar el sistema de preconteo y tratar de asumir también facultades electorales diciéndole a los colombianos que él va a hacer la inspección, algo que le corresponde a la organización electoral”, afirmó Duque en ese sentido.

Y alertó que la desconfianza que siembra el presidente puede generar un ambiente hostil de cara a la votación, tanto para la jornada del 31 de mayo como para una eventual segunda vuelta, prevista en caso de ser necesaria para el 21 de junio. Sostuvo que este escenario podría “justificar su intervención en el proceso” y contribuir al debilitamiento de una “de las bases de la democracia nacional”.

Iván Duque ha expresado sus reparos a la manera en que el presidente Gustavo Petro estaría poniendo en duda la legitimidad del sistema electoral - crédito Colprensa- Presidencia

En sus señalamientos, que han causado reacciones, el exmandatario incluyó la gestión del Ejecutivo, no solo en materia electoral, sino también en áreas clave como las relaciones internacionales, el sistema energético, la salud y la situación fiscal. Desde su perspectiva, “el Gobierno actual está dejando ‘bombas’ fiscales y en el sistema de salud que deberán ser desactivadas por los futuros mandatarios”.

Entre ambos, la controversia empezó a escalar cuando Petro, a través de su cuenta de X, acusó a Duque de inacción durante presuntas irregularidades en los comicios legislativos de 2022 en los que, según el actual mandatario, al Pacto Histórico le fueron sustraídos 640.000 votos que se trasladaron al Partido de la U; episodio recordado por el exmandatario de izquierda.