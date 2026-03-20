Incapacidad retroactiva: qué es y cómo hacer para que la EPS pague los días en que no pudo trabajar antes de ir al médico

El proceso para obtener una incapacidad retroactiva exige evidencia clínica sólida: desde el registro en urgencias hasta certificaciones que justifiquen por qué el trabajador no pudo acudir al médico desde el primer día de enfermedad- crédito VisualesIA

En el Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss) de Colombia, cuando un trabajador enferma, el médico expide un documento legal que certifica su incapacidad para laborar. Ese certificado no solo justifica la ausencia ante el empleador, sino que activa el pago de un auxilio económico que protege el ingreso del trabajador mientras se recupera.

La regla general es que ese documento se emite el mismo día de la consulta. Pero, ¿qué pasa cuando la persona estuvo postrada varios días antes de poder ir al médico?

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Ahí entra una figura conocida como incapacidad retroactiva: aquella en la que el médico fija como fecha de inicio de la enfermedad un día anterior a la consulta. En términos simples, es lograr que certifiquen y paguen los días en que la persona ya estaba enferma pero aún no había podido atenderse.

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y el Ministerio de Salud prohíben por regla general la emisión de incapacidades con fechas anteriores a la consulta. El argumento central es la prevención del fraude, si cualquier persona pudiera solicitar hoy que le justifiquen los tres días anteriores sin pruebas sólidas, el sistema quedaría expuesto a abusos masivos.

Un médico solo puede certificar días anteriores si la historia clínica demuestra que el paciente estaba imposibilitado para consultar antes. Sin ese respaldo documental, la EPS puede negar el reconocimiento- crédito VisualesIA

Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional reconoce que hay situaciones en las que una persona estaba físicamente imposibilitada para consultar al médico desde el primer día de su enfermedad. En esos casos, la ley sí permite la retroactividad, siempre que quede debidamente documentada.

Cuándo sí aplica: las excepciones reconocidas

Para que una EPS autorice el pago de días anteriores en 2026, el caso debe encajar en alguna de estas situaciones, con respaldo en la historia clínica:

Urgencias vitales o pérdida de consciencia: accidentes graves, infartos, comas o internaciones en UCI donde el paciente era incapaz de solicitar ningún trámite.

Crisis psiquiátricas severas: brotes psicóticos, depresión mayor o episodios de esquizofrenia que desconectan al paciente de la realidad e impiden que busque atención por sus propios medios.

Fallas administrativas de la clínica: cuando el paciente sí estuvo hospitalizado pero la IPS no emitió el certificado por errores de sistema o del personal.

Barreras geográficas o de orden público: zonas rurales aisladas, derrumbes, inundaciones o alteraciones graves de orden público que impidieron físicamente el traslado al centro de salud.

Estar internado en una unidad de cuidados intensivos es una de las causas reconocidas por la ley para solicitar una incapacidad retroactiva. En ese estado, es evidente que el paciente no podía gestionar ningún trámite. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La normatividad establece que la retroactividad generalmente no puede superar los 30 días calendario anteriores a la fecha de expedición, salvo en situaciones como secuestros o desapariciones forzadas.

El proceso paso a paso

Lo primero es la recolección de evidencia. El médico debe registrar en la historia clínica el estado del paciente, los síntomas que evidencian que la condición lleva varios días de evolución y la justificación de por qué no pudo consultar antes. Cualquier prueba adicional —ingresos a urgencias en otros centros, certificaciones municipales por vías bloqueadas— debe adjuntarse.

Luego se debe hacer una solicitud de expedición o transcripción. Si el médico es de la EPS, se le solicita que emita la incapacidad con fecha retroactiva con base en lo documentado. Si la atención fue en urgencias fuera de la EPS, se lleva la epicrisis a la EPS para pedir la transcripción; el plazo habitual para radicar esos documentos es de 15 días hábiles tras el alta médica.

Los médicos generales tienen bloqueada en el sistema la opción de registrar fechas pasadas. El caso debe escalar al área de Auditoría Médica o al Comité Técnico Científico de la EPS, que revisará la historia clínica y, si verifica la fuerza mayor, habilitará el sistema para emitir el certificado.

Si la EPS niega la solicitud, el trabajador puede acudir a un derecho de petición, una queja ante la Superintendencia Nacional de Salud o una acción de tutela. La entidad tiene 15 días hábiles para responder una vez radicado el documento- crédito VisualesIA

Una vez emitido el certificado, se entrega al empleador. En Colombia, el empleador paga los primeros dos días de incapacidad; del tercer día en adelante, el costo recae sobre la EPS. Los trabajadores independientes deben gestionar el cobro directamente con su EPS.

Si la EPS niega la solicitud

La negativa en un primer filtro es frecuente. Ante eso, hay tres herramientas legales disponibles:

Derecho de petición dirigido a la EPS, con la historia clínica como soporte. La entidad tiene 15 días hábiles para responder de fondo.

Queja ante la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), que puede exigir a la EPS una auditoría correcta del caso. El trámite puede hacerse en línea desde el sitio web de la entidad.

Acción de tutela, cuando la falta de pago compromete el sustento del trabajador y su familia. Cuando la historia clínica demuestra que era imposible consultar antes, los jueces suelen fallar en favor del paciente.