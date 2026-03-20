En Colombia está muriendo más gente que la que nace: tasa de natalidad bajó 4,5% en 2025, según el Dane

El país enfrenta una reducción en los nacimientos desde hace más de una década - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia registró 433.678 nacimientos entre enero y diciembre de 2025, una cifra que representa una baja de 20.223 respecto al año anterior y equivale a un descenso del 4,5%.

Este declive se acompaña de un incremento en las defunciones del 2,8%, mientras la tasa global de fecundidad cae hasta un nivel de 1,0 hijos por mujer, cifra muy por debajo del umbral poblacional de reemplazo, situado en 2,1 hijos por mujer.

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La reducción anual, aunque relevante, es menor al desplome observado tras la pandemia, cuando el descenso osciló entre el 7% y el 12%.

El Dane resaltó que esta tendencia muestra señales de desaceleración pero mantiene preocupaciones sobre el futuro demográfico del país, especialmente porque la tasa general de fecundidad es la más baja de la última década. En 2025, el descenso es de sólo 1,7 nacimientos respecto a 2024, en comparación con la reducción de 4,8 en años previos.

La tasa global de fecundidad en Colombia desciende a tan solo 1,0 hijos por mujer en 2025, el nivel más bajo de la última década - crédito Dane

Durante 2025 se produjeron 283.378 defunciones no fetales, un aumento de 7.600 fallecimientos respecto al año anterior. Este incremento eleva la tasa bruta de mortalidad a 5,3 por cada 1.000 habitantes. La mortalidad fue mayor en hombres de 20 a 34 años y de 65 a 79 años. A partir de los 85 años, la mortalidad femenina superó a la masculina.

Mientras la caída de nacimientos se ralentiza en la mayoría de los departamentos, San Andrés, Providencia y Santa Catalina reportaron un descenso del 9,2% en 2025, cifra muy superior al 1,2% del año anterior.

Por el contrario, Guainía, Quindío, Tolima y La Guajira registraron un aumento en el volumen de nacimientos respecto a 2024. En cuanto a la mortalidad, 23 departamentos y Bogotá experimentaron incrementos en la tasa bruta de defunciones, con los mayores aumentos en Guaviare, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Vaupés.

El Quindío mantuvo la tasa de mortalidad más alta del país por segundo año consecutivo, con 8,5 defunciones por cada 1.000 habitantes, un incremento de 0,5 respecto a 2024.

La tasa general de fecundidad en 2025 fue la más baja de la última década, situándose en un hijo por mujer. Las tasas específicas muestran que los mayores descensos entre 2024 y 2025 se concentran en los grupos de 20 a 24 años y de 15 a 19 años, con 3,4 y 3,0 nacimientos menos por cada mil mujeres, respectivamente. Este patrón indica una reducción acelerada en la maternidad adolescente y juvenil.

La tasa global de fecundidad en Colombia desciende a tan solo 1,0 hijos por mujer en 2025, el nivel más bajo de la última década - crédito Dane

La desaceleración en la caída de nacimientos es generalizada salvo contadas excepciones departamentales. Bogotá, Chocó, Nariño, Casanare y Arauca presentan reducciones inferiores al 1,5%. Infobae subraya que mientras la tasa global cae, algunos departamentos experimentan repuntes parciales de la natalidad.

El descenso sostenido en la natalidad y la baja tasa de fecundidad marcan una transformación demográfica profunda, con implicaciones directas en el equilibrio entre generaciones y la estructura futura de la población nacional.

En 2025, el ritmo de crecimiento de las defunciones se aceleró. La tasa bruta de mortalidad alcanzó 5,3 por cada 1.000 habitantes. La proporción de defunciones en menores de cinco años cayó del 4% al 1,9% del total entre 2016 y 2025. La mortalidad masculina predominó en jóvenes y adultos de hasta 79 años, cambiando a femenina a partir de los 85 años.

Las enfermedades isquémicas del corazón permanecen como la principal causa de muerte en Colombia, con una tasa de 92,7 defunciones por cada 100.000 habitantes en 2025 - crédito Dane

Las enfermedades isquémicas del corazón se mantuvieron como la principal causa de muerte en Colombia, con 92,7 defunciones por cada 100.000 habitantes, seguidas por las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (34,2) y las enfermedades cerebrovasculares (32,1).

Entre las causas con mayor crecimiento destaca el avance de las enfermedades del sistema nervioso—excepto meningitis—, que del puesto 16 en 2016 avanzaron al sexto en 2025, con una tasa de 18,6 defunciones por 100.000 habitantes.

Del mismo modo, la mortalidad por tumores malignos de los órganos digestivos, excepto estómago y colon, aumentó de 14,0 en 2016 a 17,6 en 2025.

Las defunciones por departamento muestran que Quindío lidera en tasa de mortalidad, con 8,5 por cada 1.000 habitantes en 2025, seguido por regiones como Guaviare y Vaupés, que presentaron incrementos significativos en comparación con 2024.

En la primera infancia, el 20,6% de las defunciones obedeció a malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, seguidas por trastornos respiratorios perinatales (18,4%) y sepsis bacteriana neonatal (8,3%).

En los niños, las enfermedades del sistema nervioso (12,1%) y la leucemia (9%) encabezaron la mortalidad. Entre adolescentes, predominan causas no naturales: agresiones (homicidios) con 24,1% de las defunciones, accidentes de transporte terrestre (17,2%) y suicidios (13,4%). En los varones adolescentes, el homicidio lideró (30,4%), mientras en las mujeres la primera causa fueron los suicidios (20,7%).

Las enfermedades isquémicas del corazón permanecen como la principal causa de muerte en Colombia, con una tasa de 92,7 defunciones por cada 100.000 habitantes en 2025 - crédito Dane

En el grupo de jóvenes de 18 a 28 años, el 66,9% de las muertes se debió a causas no naturales, principalmente homicidios (42,5%), seguidos por accidentes de transporte (18,7%) y suicidios (5,8%).

Entre adultos jóvenes (29 a 44 años), los varones sufren con más frecuencia homicidios (36,1%) y accidentes (13,4%), en tanto que las mujeres presentan como principales causas tumores malignos de mama (7,4%) y cuello uterino (6,5%), además de homicidios (6,4%). En la madurez y la vejez, dominan las enfermedades isquémicas del corazón, con el 11,9% y el 21,1% de las muertes según grupo etario.

La tasa de mortalidad infantil bajó de 11,7 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2022 a 10,2 en 2025. En 2025 se produjeron 351 defunciones menos que en 2024 y 2.281 menos que en 2022.

La principal causa de fallecimiento en menores de un año siguen siendo las malformaciones congénitas, con el 23,2% de los casos, seguidas por los trastornos respiratorios perinatales (22,8%) y la sepsis bacteriana neonatal (10,4%).

En contraste, la mortalidad perinatal aumentó y alcanzó una tasa de 14,0 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos más mortinatos en 2025, revirtiendo la tendencia a la baja que se había mantenido durante 2023 y 2024.

Las cifras del año 2025 consolidan una transformación de fondo en la demografía de Colombia: natalidad históricamente baja, prolongación del descenso infantil y aumento de la mortalidad por enfermedades crónicas y causas externas en adolescentes y adultos jóvenes.