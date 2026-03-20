Caracol Televisión activó protocolos internos tras denuncias de acoso sexual contra dos de sus presentadores

Caracol Televisión anuncia investigación interna por denuncias de acoso sexual - crédito Depositphotos

A través de un comunicado oficial emitido este 20 de marzo de 2026 en su cuenta de X, la empresa Caracol Televisión informó que ha activado los protocolos internos y los procedimientos legales tras recibir denuncias por presunto acoso sexual contra dos de sus periodistas y presentadores en Bogotá.

El documento detalla que Caracol Televisión inició “de manera inmediata los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley para la atención e investigación de este tipo de situaciones”. Además, la compañía aseguró que la investigación sigue en curso y que garantiza “el debido proceso, la confidencialidad y el respeto de las familias y partes involucradas”.

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