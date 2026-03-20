Agentes se infiltraron en bares de Bogotá para desarticular banda que distribuía drogas con ayuda de porteros y meseros

La red delictiva cayó tras meses de operativos de inteligencia de la Policía en Kennedy - crédito @SeguridadBOG / X

Durante el 20 de marzo de 2026, se confirmaron detalles de la captura de 18 integrantes de la organización Los del Sur en la localidad de Kennedy, tras meses de trabajo conjunto entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación. El reporte oficial indica que la red se dedicaba al tráfico de estupefacientes generando rentas ilícitas de hasta $500 millones mensuales.

Según los detalles proporcionados por la Policía Nacional, la operación incluyó 17 diligencias de allanamiento y registro en establecimientos nocturnos y viviendas de Kennedy, así como en los barrios Puente Aranda, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar, donde los delincuentes tenían fuerte presencia.

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Como resultado, las autoridades incautaron marihuana, cocaína, 2CB (tusi), dos armas de fuego, 14 celulares, un sistema de videovigilancia y $40 millones en efectivo. Estas sustancias se encontraban ocultas en los techos de las discotecas y los implicados utilizaban cajas de alimentos para trasladarlas en taxis y motocicletas desde el barrio México, ubicado en Ciudad Bolívar.

El trabajo coordinado de las autoridades logró poner fin a una organización que llevaba años afectando el sector - crédito Secretaría de Seguridad

Detalles de la estructura delincuencial desarticulada

Dentro de los capturados se encuentra alias Alex o El Viejo, señalado como cabecilla principal, con 15 años de permanencia en actividades delictivas. Según información oficial, él coordinaba la distribución y comercialización de drogas valiéndose de la fachada de taxista y comerciante.

Junto a él actuaba alias Camila, su hijastra y mano derecha, a cargo de la supervisión y logística. Por su parte, “El Flaco” cumplía el rol de coordinador de acciones violentas y la contratación de sicarios. Otros seis integrantes se desempeñaban como administradores de los llamados sindicatos y expendedores en discotecas y bares.

El informe indica que los 18 detenidos tenían antecedentes judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, amenazas, hurto, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. Ante la gravedad del caso, el juez de la República a cargo del proceso dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para 13 de ellos y prisión domiciliaria para los 5 restantes.

La investigación logró establecer que Los del Sur enfrentaban disputas territoriales con dos estructuras rivales, AK-47 y Tren de Aragua, con los que llegaron a combatir incluso con artefactos explosivos para intimidar y controlar el mercado local.

Los criminales se encargaban de distribuir drogas en los bares y amanecederos - crédito Secretaría de Seguridad

Agentes encubiertos se infiltraron en la organización

La caída de Los del Sur fue posible tras un extenso trabajo de las autoridades, que incluyó vigilancia, seguimiento y análisis de datos. Agentes policiales infiltrados identificaron que el grupo distribuía marihuana, bazuco, cocaína, 2CB y éxtasis que mantenían ocultos en establecimientos nocturnos como amanecederos, discotecas y en la vía pública de sectores como la Avenida Primero de Mayo, Provivienda y Villa Claudia.

Tras confirmarse el operativo, el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, advirtió lo siguiente: “La droga representa un riesgo de seguridad nacional. No sólo está intoxicando nuestra sociedad, sino también a nuestro sistema político, económico y social. La droga es el factor que puede llevar a esta sociedad a un colapso. Los recursos de la Policía, del Ejército, de la Fiscalía hoy en día no pueden ayudar a construir sociedades, si la sociedad no es consciente de que la droga está financiando el delito y está poniendo en riesgo la viabilidad de esta Nación”.

18 personas fueron capturadas, 13 de ellas enviadas a prisión y los otros 5 obtuvieron medida de detención domiciliaria - crédito Secretaría de Seguridad

Del mismo modo, el funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo a la línea de emergencia 123 y destacó que los operativos continuarán en este y otros sectores de la capital del país: “Los delincuentes de esta ciudad tienen que tener muy claro que cada una de las acciones no termina cuando presentamos el resultado, sino es el inicio del siguiente paso que daremos, por lo tanto, les aseguro que no pueden estar tranquilos”.