“Solicitan altas sumas de dinero”: Dian alerta en Colombia por estafas con falsos remates de vehículos

La subasta se realizará a través de la plataforma Martillo del Banco Popular - crédito Juan Arias/Infobae

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) emitió una alerta por nuevos intentos de estafa en los que se utiliza su imagen institucional para ofrecer falsos remates de vehículos, según información publicada por Semana. La entidad advirtió que estos hechos ya han sido reportados en varias regiones del país.

Los casos se han identificado en ciudades como Tunja, Popayán, Barrancabermeja y recientemente en Pamplona, de acuerdo con ese medio de comunicación, lo que evidencia la expansión de este tipo de fraude en distintas zonas del territorio nacional.

La entidad insistió en que no realiza ventas ni remates a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, y que todos los procesos oficiales se gestionan únicamente en sus plataformas institucionales, como medida para prevenir que más ciudadanos caigan en estas estafas.

Fraude en remates de carros en Colombia- VisualesIA ScribNews (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Así operan las estafas

Según la Dian, los delincuentes se hacen pasar por funcionarios de la entidad para contactar a posibles víctimas.

El contacto se realiza principalmente a través de redes sociales como Facebook y aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Para generar confianza, los estafadores utilizan logotipos oficiales, carnés falsificados y direcciones de correo electrónico que aparentan ser institucionales.

“Personas ajenas a la Dian estarían contactando a posibles víctimas (…) con el fin de solicitar altas sumas de dinero a cambio de supuestos vehículos en proceso de remate”, señaló la entidad, citado por ese medio de comunicación.

Estas estrategias buscan crear una percepción de legitimidad y urgencia para que los ciudadanos realicen pagos sin verificar la autenticidad de la oferta.

Recomendaciones para evitar ser víctima

La Dian reiteró varias recomendaciones clave para prevenir este tipo de fraudes.

Entre ellas, verificar que los correos electrónicos provengan exclusivamente del dominio oficial @dian.gov.co.

También recomendó desconfiar de ofertas con precios inusualmente bajos o que exijan pagos inmediatos.

La entidad insistió en no compartir información personal ni realizar transferencias sin confirmar previamente la autenticidad del proceso.

Dian - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Fachada - Bogotá|crédito Dian

Asimismo, invitó a los ciudadanos a consultar siempre los canales oficiales antes de participar en cualquier tipo de remate o subasta.

Canales oficiales y denuncias

La Dian recordó que no adelanta procesos de venta a través de terceros ni por medio de redes sociales.

Todos los trámites oficiales se realizan exclusivamente en su portal institucional.

Además, invitó a reportar cualquier intento de fraude a través del CAI Virtual de la Policía Nacional.

La entidad subrayó que la seguridad digital es una responsabilidad compartida entre las instituciones y la ciudadanía.

Cómo funcionan los remates reales

Para participar en procesos legítimos, los interesados deben ingresar a plataformas autorizadas como el portal de subastas.

Allí deben registrarse con sus datos personales y contar con una cuenta bancaria habilitada para pagos electrónicos.

Posteriormente, pueden revisar el catálogo de bienes disponibles y seleccionar los lotes de interés.

El proceso incluye la realización de depósitos virtuales y la presentación de ofertas siguiendo los lineamientos establecidos por el sistema.

Un llamado a la prevención

La Dian reiteró que estos intentos de fraude buscan aprovechar el interés de los ciudadanos en adquirir bienes a bajo costo.

Por ello, hizo un llamado a mantener la precaución y verificar siempre la información antes de realizar cualquier transacción.

La entidad insistió en que la única forma segura de acceder a estos procesos es a través de sus canales oficiales.

En ese sentido, advirtió que cualquier oferta difundida por redes sociales o mensajería debe ser considerada sospechosa.

Con esta alerta, la Dian busca evitar que más personas sean víctimas de estas modalidades de estafa que continúan expandiéndose en el país.