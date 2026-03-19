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“Seguiremos resistiendo”: Fico Gutiérrez tras salida de minga indígena de La Alpujarra en Medellín

El alcalde de Medellín reaccionó a la salida de la minga indígena de La Alpujarra y agradeció a la Fuerza Pública, en medio de tensiones recientes en la ciudad

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Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín-
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín- crédito Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció tras la salida de la minga indígena de La Alpujarra y destacó el papel de la Fuerza Pública durante los días de tensión en la ciudad, según información publicada por Semana. El mandatario utilizó su cuenta de X para referirse a la situación.

En su mensaje, Gutiérrez agradeció a la Policía y a la ciudadanía por su comportamiento durante las jornadas de protesta, de acuerdo con ese medio de comunicación, y aseguró que la ciudad continuará firme tras los hechos registrados.

“La Minga Indígena ha regresado a su territorio (…) Seguiremos adelante. Seguiremos resistiendo”, afirmó el alcalde, en un mensaje que marcó su postura frente a lo ocurrido en la capital antioqueña.

Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X

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Reacciones tras la salida de la minga

La salida de los integrantes de la minga indígena de La Alpujarra se produjo luego de varios días de tensión en uno de los puntos más representativos del centro administrativo de Medellín. Este espacio, que concentra sedes institucionales clave, se convirtió en escenario de protestas que generaron reacciones políticas y sociales en el departamento.

El pronunciamiento del alcalde se enfocó en resaltar la actuación de la Fuerza Pública y en enviar un mensaje de respaldo a la ciudadanía. En su publicación, destacó el papel de los uniformados en el mantenimiento del orden y la seguridad durante las jornadas, al tiempo que reconoció la actitud de los habitantes de la ciudad frente a la situación.

Mensaje de respaldo institucional

El alcalde enfatizó que la ciudad logró superar el episodio sin mayores alteraciones al orden público, según su interpretación de los hechos. Su mensaje buscó proyectar una imagen de control institucional y de estabilidad, en medio de un contexto que había generado preocupación por la ocupación de este espacio estratégico.

La minga indígena exige hablar
La minga indígena exige hablar directamente con el Gobierno Departamental - crédito Captura video/Redes sociales

Además, la frase “seguiremos resistiendo” se interpretó como una señal política frente a futuras movilizaciones, marcando una postura de firmeza frente a este tipo de manifestaciones. Con ello, el mandatario dejó claro que su administración mantendrá una línea de actuación orientada a preservar el orden en la ciudad.

Pronunciamiento del gobernador de Antioquia

A la reacción del alcalde se sumó la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien también se pronunció a través de redes sociales. El mandatario departamental reconoció el papel de la Policía y de los ciudadanos que, según afirmó, se mantuvieron vigilantes durante los días de protesta.

“Los indígenas regresan a los resguardos”, expresó, citado por ese medio de comunicación, al referirse al desenlace de la movilización. Su mensaje incluyó un reconocimiento a lo que consideró una defensa del territorio por parte de la población.

- crédito Gobernación de Antioquia
- crédito Gobernación de Antioquia

Rendón también planteó que estas actuaciones marcan un precedente, sugiriendo que la respuesta institucional y ciudadana frente a las protestas podría replicarse en situaciones similares en el futuro.

Debate sobre protestas y orden público

El gobernador fue más allá y cuestionó el traslado de la minga indígena a Medellín, calificándolo como innecesario y riesgoso, especialmente por la presencia de población vulnerable como niños, jóvenes y mujeres. En su intervención, insistió en que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y no a través de vías de hecho.

“Abiertos al diálogo (…) pero nunca bajo presión, violencia, vías de hecho o bloqueos”, señaló, citado por ese medio de comunicación, al fijar su postura frente a las formas de protesta. Este planteamiento refleja una visión que prioriza la negociación institucional, pero rechaza mecanismos que impliquen afectaciones al orden público.

Reacciones políticas en el departamento

Las protestas de la minga indígena en Medellín generaron diversas reacciones en el ámbito político de Antioquia. Algunos sectores calificaron la movilización como una presión indebida sobre las instituciones, mientras que otros defendieron el derecho a la protesta y la visibilización de las demandas de las comunidades.

Este episodio evidenció las tensiones existentes entre distintos actores frente al manejo de las manifestaciones sociales, especialmente cuando estas se desarrollan en espacios estratégicos para la administración pública.

Un contexto de tensión reciente

La permanencia de la minga en La Alpujarra durante varios días puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y departamentales. La situación generó un ambiente de tensión que fue seguido de cerca por la opinión pública, dada la relevancia del lugar y el impacto que podía tener en la operación institucional.

Con la salida de los manifestantes, las autoridades buscan retomar la normalidad en este sector clave de Medellín. Sin embargo, el episodio deja abierta la discusión sobre la gestión de las protestas y el equilibrio entre el derecho a la movilización y el mantenimiento del orden público.

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