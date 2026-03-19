“Podría agravar la atención”: Asocajas advierte riesgos por liquidación de EPS en Colombia

Adriana Guillén, presidenta de Asocajas - crédito Asocajas

La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) advirtió que la liquidación de EPS no solucionará los problemas del sistema de salud y podría agravar la atención de millones de pacientes, según información publicada por Semana. La entidad expresó su preocupación mediante un comunicado.

La organización señaló que cerrar EPS intervenidas sin un plan de transición sólido puede generar riesgos en la continuidad de los servicios de salud para millones de usuarios, de acuerdo con ese medio de comunicación. El impacto podría sentirse en tratamientos y acceso a servicios.

Asocajas alertó que la redistribución masiva de afiliados podría generar nuevas barreras en el acceso a medicamentos, procedimientos y atención médica. La advertencia se da en medio del debate nacional sobre el sistema de salud.

Sala de espera de un centro médico- VisualesIA ScribNews (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Riesgos en la continuidad de la atención

Uno de los principales puntos señalados por Asocajas es el impacto que tendría la liquidación de EPS sobre la continuidad del servicio.

La entidad advirtió que más de 12 millones de usuarios podrían verse afectados si no existe un plan adecuado de transición.

Según explicó, trasladar afiliados a otras EPS sin garantías suficientes podría generar interrupciones en tratamientos en curso.

Esto incluye dificultades para acceder a medicamentos, citas médicas y procedimientos especializados.

“Desde la perspectiva de las Cajas de Compensación Familiar, este riesgo no es solo operativo o financiero, sino que impacta de manera negativa la continuidad efectiva en la atención”, señaló la organización, citado por ese medio de comunicación.

Capacidad de las EPS receptoras

Otro de los puntos críticos está relacionado con la capacidad de las EPS que continúan operando.

Asocajas indicó que muchas de estas entidades no cuentan con la infraestructura ni con la solidez financiera para asumir un aumento masivo de afiliados.

Esto podría traducirse en mayores tiempos de espera y dificultades en la prestación de servicios.

Usuarios de un hospital - EPS | (Luz Coello/ Infobae )

La entidad advirtió que el sistema podría enfrentar nuevas presiones si no se garantiza una adecuada distribución de los usuarios.

Además, señaló que el problema no es solo administrativo, sino que impacta directamente la calidad de la atención.

Advertencias jurídicas y antecedentes

Asocajas también recordó decisiones recientes que advierten sobre los riesgos de este tipo de procesos.

Entre ellas, la del Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió provisionalmente el Decreto 0182 de 2026.

Según la organización, este fallo evidencia que los traslados masivos de afiliados pueden generar efectos irreparables en el sistema.

De igual forma, advirtió que procesos de liquidación sin soporte técnico y financiero suficiente pueden replicar estos riesgos.

Problemas estructurales del sistema

La asociación insistió en que la liquidación de EPS no resuelve los problemas de fondo del sistema de salud.

Indicó que existen desequilibrios estructurales que deben ser abordados de manera integral.

Entre ellos, se encuentran aspectos financieros, operativos y de gestión del sistema.

Según lo planteado, cualquier reforma debe incluir soluciones sostenibles que garanticen la estabilidad del modelo.

De lo contrario, el impacto sobre los usuarios será limitado y podrían mantenerse las fallas actuales.

Llamado a soluciones conjuntas

Asocajas hizo un llamado a construir soluciones entre todos los actores del sistema.

La organización señaló que el Gobierno, las EPS, los prestadores y otras entidades deben trabajar de manera articulada.

El objetivo es garantizar la continuidad en la atención y mejorar el funcionamiento del sistema.

“Las Cajas de Compensación Familiar reiteran su disposición de trabajar junto al Gobierno Nacional (…) para construir soluciones estructurales y coyunturales”, indicó la entidad, citado por ese medio de comunicación.

Un debate que sigue abierto

El pronunciamiento de Asocajas se suma a las reacciones frente a la política del Gobierno sobre las EPS.

El tema se ha convertido en uno de los principales debates del país.

Mientras el Ejecutivo defiende las liquidaciones como una medida necesaria, otros sectores advierten riesgos en su implementación.

La discusión continúa centrada en cómo garantizar el acceso a la salud sin afectar la atención de los usuarios.

En este contexto, las advertencias de Asocajas ponen el foco en la necesidad de una transición ordenada que proteja a los millones de colombianos que dependen del sistema de salud.