Colombia

Paloma Valencia lanzó dura advertencia por liquidación de EPS y acusó al Gobierno de ocultar información en medio de la crisis de salud

La candidata aseguró que la medida podría agravar la crisis del sistema, generar incertidumbre para millones de usuarios y afectar la estabilidad de clínicas, hospitales y proveedores

Guardar
La posible liquidación de EPS
La posible liquidación de EPS intervenidas en Colombia desata controversia entre el Gobierno y la oposición política - crédito Sergio Acero/REUTERS

El futuro del sistema de salud en Colombia volvió a estar en el centro del debate político, esta vez por cuenta de una decisión que generó fuertes reacciones. La posibilidad de liquidar varias EPS intervenidas no solo encendió alertas en el sector, también abrió un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y la oposición.

Desde la orilla política, una de las críticas más contundentes llegó de la candidata presidencial Paloma Valencia. La militante del Centro Democrático cuestionó la medida y planteó que sus efectos podrían ir mucho más allá de un ajuste administrativo dentro del sistema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Paloma Valencia alerta sobre una
Paloma Valencia alerta sobre una estrategia para debilitar el modelo actual del sistema de salud y estatizarlo - crédito X

A través de un hilo en X, Valencia expuso su lectura sobre lo que está ocurriendo. Según afirmó, la decisión haría parte de una “estrategia premeditada” que, en su opinión, busca debilitar el modelo actual para impulsar un cambio estructural hacia un sistema estatal.

En ese contexto, la candidata presidencial advirtió que el anuncio podría profundizar una crisis que calificó como “humanitaria”. A su juicio, las acciones del Ejecutivo responden a una “obsesión por estatizar el sistema”, lo que, según dijo, derivó en una gestión “indolente e incompetente” frente a las necesidades de los pacientes.

Uno de los puntos más delicados de su pronunciamiento tiene que ver con las EPS que ya estaban bajo intervención estatal. Valencia señaló que la eventual liquidación podría impedir conocer lo que ocurrió durante ese proceso. “Van a intentar liquidarlas porque las intervinieron hace más de un año y, antes de que podamos salvar el sistema, van a acabarlas para ocultar la información de esas intervenciones”, afirmó.

En la misma línea, reforzó su postura con otra afirmación: “Las quieren liquidar para ocultar información”. Según explicó, existirían reportes de “manejos oscuros” por parte de los interventores designados por el Gobierno, lo que, en su criterio, debería ser investigado antes de tomar decisiones definitivas.

El cierre de EPS podría
El cierre de EPS podría generar pánico en el sistema de salud, poniendo en riesgo a proveedores, clínicas y hospitales - crédito Colprensa

Para Valencia, el cierre de estas entidades no solo dificultaría el acceso a esa información, sino que también dejaría sin claridad el estado real de las finanzas y de la calidad del servicio durante la intervención. Esto, advirtió, podría diluir responsabilidades tanto políticas como técnicas en medio de la crisis.

Además, alertó sobre las consecuencias inmediatas para el sistema. “Liquidar las EPS intervenidas no soluciona nada: genera pánico en el sistema y pone en riesgo a los proveedores que con esfuerzo siguen atendiendo a los pacientes”, sostuvo. En su diagnóstico, la medida afectaría la estabilidad de clínicas, hospitales y usuarios.

La candidata también señaló que millones de colombianos podrían quedar sin una ruta clara de aseguramiento, lo que, según dijo, agrava la incertidumbre en un sistema ya tensionado. Incluso calificó la decisión como una “venganza personal del presidente”. Frente a este panorama, Valencia no se limitó a la crítica. Presentó una propuesta estructurada en cuatro ejes, con la que busca “construir sobre lo construido” y preservar el modelo mixto actual.

El primer punto es un plan de choque con un horizonte de 100 días. La idea es realizar una caracterización detallada de las quejas acumuladas y priorizar los casos más urgentes, especialmente aquellos que ponen en riesgo la vida de los pacientes, como cirugías pendientes o entrega de medicamentos.

La propuesta de reforma incluye
La propuesta de reforma incluye ajustes a la Unidad de Pago por Capitación y titularización de deuda para solventar la crisis financiera - crédito EPS Coosalud

En segundo lugar, planteó reactivar de manera inmediata la prestación de servicios, garantizando que los usuarios puedan seguir eligiendo quién los atiende. En este punto, hizo énfasis en mejorar las condiciones laborales del personal de salud, a quienes describió como los “héroes” que sostienen el sistema.

Otro eje clave de su propuesta es la revisión técnica de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Valencia consideró que este mecanismo no está cubriendo adecuadamente los costos reales del sistema, por lo que propone un ajuste basado en criterios epidemiológicos y financieros.

Finalmente, sugirió la titularización de la deuda como una alternativa para inyectar liquidez. Con este mecanismo, explicó, se podría atraer capital privado que permita aliviar la presión financiera sobre clínicas y hospitales, evitando cierres y reduciendo el desabastecimiento de insumos. La discusión, por ahora, sigue abierta. Mientras el Gobierno avanza en sus decisiones, desde distintos sectores se plantean rutas alternativas. En medio de ese pulso, Valencia insiste en una idea que resume su postura: “mantener lo que funcionaba y mejorar lo que no”.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaLiquidación EPSGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

El partido, que es uno de los más jugados en la historia del fútbol colombiano, tendrá como sede el estadio del cuadro azucarero y cerrará la jornada futbolera del miércoles 18 de marzo

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

El senador electo ‘Elefante Blanco’ denunció que las obras del estadio de Pereira aún están a medio camino: cuestionó al alcalde

Luis Carlos Rúa Sánchez, detrás de la máscara y de las denuncias, exigió respuestas al mandatario de la ciudad ante los evidentes retrasos en las remodelaciones en el Estadio Hernán Ramírez Villegas

El senador electo ‘Elefante Blanco’

Defensoría del Pueblo propone mesa bilateral con Estados Unidos para atender deportaciones de colombianos: denuncian abusos y malos tratos

Las cifras oficiales muestran un crecimiento en las expulsiones y en los testimonios de personas que aseguran haber sufrido abusos sexuales y de otros tipos, lo que motivó la exigencia de mejores mecanismos de protección y acompañamiento

Defensoría del Pueblo propone mesa

Cambio Radical aún no confirma si apoyará a Abelardo de la Espriella o a Paloma Valencia: algunos miembros de la bancada ya escogieron

Los miembros del partido de oposición debatieron sobre su postura ante las elecciones presidenciales, en medio de la petición de algunos de los congresistas de tener libertad para decidir su apoyo

Cambio Radical aún no confirma

Paciente en estado crítico lleva 45 días esperando que la Nueva EPS lo remita a un hospital especializado

Elcaso se convirtió en un nuevo ejemplo de la falta de garantía en los tratamientos y procedimientos médicos para usuarios que cuentan con condiciones graves

Paciente en estado crítico lleva
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Paro armado del ELN encierra

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

‘Culotauro’ y sus descargos por

‘Culotauro’ y sus descargos por las críticas tras la entrevista a Juan Daniel Oviedo: “Nos falseó, ñero”

“Yo peleaba y me ponía alabanzas”: Aida Victoria Merlano aseguró que sufrió violencia psicológica y económica por parte de Juan David Tejada

Andrea Valdiri reveló la verdad sobre el padre biológico de su hija mayor, Isabella

J Álvarez presenta ‘El Dueño Del Sistema Vol. 3′ y tiene a Colombia en la mira: “Tengo una responsabilidad grande”

El actor Juan Pablo Obregón aseguró que Dios evitó que cometiera una infidelidad: “Empecé a llorar estando en el motel”

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

Hora y dónde ver el sorteo de las fases de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana: los equipos colombianos conocerán a sus rivales

‘Lucho’ Díaz se mete en la historia de Europa y se corona como el máximo goleador colombiano en la Champions League

Negociación sobre los derechos de televisión del fútbol colombiano tiene dos versiones: esto se sabe

Con Luis Díaz inspirado, Bayern Múnich volvió a golear al Atalanta en la Champions: triunfo por 4-1 en la vuelta de octavos