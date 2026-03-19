Niebla en Bogotá provoca demoras en vuelos y afecta operaciones en el aeropuerto El Dorado la madrugada del 19 de marzo

Alta neblina en el aeropuerto El Dorado afecta operaciones en la mañana del 19 de marzo - crédito @AerocivilCol*/X

Demoras en vuelos afectan operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado debido a la niebla en Bogotá durante la madrugada del jueves 19 de marzo de 2026. La baja visibilidad obligó a retrasar tanto llegadas como salidas en la principal terminal aérea de Colombia.

La Aeronáutica Civil recomendó a los viajeros revisar posibles ajustes en sus itinerarios y permanecer en comunicación con las aerolíneas por eventuales modificaciones relacionadas con las condiciones meteorológicas adversas.

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“Por condiciones presentada en la madrugada de baja visibilidad (niebla) en Bogotá, se presentan demoras en llegadas y salidas en el @BOG_ELDORADO”.

Operación de el aeropuerto El Dorado de Bogotá en la madrugada del 19 de marzo de 2026 - crédito @AerocivilCol/X

Taxistas paralizan El Dorado por cobros y condiciones en Bogotá

La protesta de taxistas del aeropuerto El Dorado expuso cifras concretas que reflejan el malestar creciente dentro del gremio: a cada vehículo se le descuenta mensualmente$ 572.000 y, al multiplicar ese monto por los 1.280 taxis que operan en la terminal, el total representa una carga económica considerable. Esta situación ha provocado un cese de actividades en Bogotá el 17 de marzo, según informó Semana.

La raíz del conflicto, según los propios conductores, reside en los acuerdos contractuales entre empresas privadas y la administración del aeropuerto. A juicio de los trabajadores, estas condiciones contractuales afectan de manera directa sus ingresos y dificultan su labor diaria.

La protesta de taxistas del aeropuerto El Dorado expuso cifras concretas que reflejan el malestar creciente dentro del gremio - crédito Bogotá Tránsito/X

El reclamo principal de los taxistas se centra en los cobros mensuales que consideran excesivos, los descuentos adicionales y los largos tiempos de espera para recoger pasajeros en la terminal aérea. Los conductores han solicitado a las partes implicadas que revisen y reduzcan estos costos, ya que perciben que las condiciones actuales los colocan en desventaja y reducen sus ganancias.

Uno de los voceros del grupo explicó a Semana que la empresa Imperial mantiene un contrato con Opain, la administradora del aeropuerto, y que aún queda un año para que finalice el compromiso. Según su versión, mientras persista este contrato, los taxistas seguirán asumiendo cobros mensuales que consideran desproporcionados.

En resumen, el grupo de taxistas del aeropuerto El Dorado detuvo sus actividades para exigir mejores condiciones contractuales y una revisión de los cobros que, aseguran, les restan competitividad y afectan sus ingresos. La protesta pone de manifiesto la tensión entre los trabajadores del transporte y las entidades que gestionan los servicios en una de las terminales más importantes de Colombia.