María del Mar Pizarro puso en duda la capacidad de gestión de Abelardo la Espriella por su historial como empresario: “Pérdidas, empresas endeudadas y socios cuestionados”

María del Mar Pizarro cuestionó el perfil empresarial de Abelardo de la Espriella - crédito @delmarpizarro/X

María del Mar Pizarro, senadora del Pacto Histórico, se pronunció en su cuenta de X para cuestionar la reputación de empresario exitoso del abogado y ahora candidato presidencial Abelardo de la Espriella, argumentando que las cifras de sus compañías supuestamente no respaldan esa imagen, según su opinión.

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Según las declaraciones difundidas por Pizarro por medio de un video, la percepción de que De la Espriella es un “gran empresario” y que, por ese motivo, tiene facultades para administrar el Estado se desmoronarían al revisar los balances y resultados de sus sociedades.

“Te dicen que Abelardo es un ‘gran empresario’ y que por eso sabría gobernar. Suena convincente, hasta que uno revisa los números”, publicó la senadora.

María del Mar Pizarro puso en duda la capacidad económica de Abelardo de la Espriella - crédito @delmarpizarro/X

De acuerdo con la información de Pizarro, en el 2024, cinco compañías vinculadas con De la Espriella reportaron ingresos superiores a 16 mil millones de pesos. Sin embargo, el saldo final de esas operaciones arrojó pérdidas cercanas a 159 millones de pesos.

Pizarro expuso: “El balance termina en pérdidas de cerca de 159 millones de pesos”. Estos datos cuestionan la utilidad de los argumentos que presentan la riqueza personal o la trayectoria empresarial como credenciales automáticas para asumir responsabilidades públicas.

La congresista también señaló que, sobre un total de 35 empresas, únicamente una mostró utilidades, una firma del sector legal.

“De sus 35 empresas, tan solo una tiene utilidades. Su firma de abogánsters, digo, abogados”, afirmó en su intervención. El resto de las sociedades, incluidas las dedicadas a la venta de licores y productos editoriales, registraron pérdidas, según Pizarro.

María del Mar Pizarro cuestionó el éxito empresarial de Abelardo de la Espriella y abrió debate sobre su perfil para cargos públicos - crédito

“Su negocio de licores tuvo pérdidas de cerca de 500 millones de pesos”, puntualizó la senadora.

El análisis de María del Mar Pizarro agrega que algunas compañías asociadas a De la Espriella presentan niveles de endeudamiento que superan su patrimonio.

“Incluso hay compañías dentro de su grupo que deben más de lo que poseen”, señaló. Además, hizo referencia a la presencia de socios vinculados a personas con antecedentes judiciales y a congresistas sancionados.

“En este entramado empresarial aparecen socios de todo tipo. Por ejemplo, familiares de un condenado por concierto para delinquir, por financiar grupos paramilitares, más conocido como comandante Barbaria”, expresó Pizarro en su mensaje. También mencionó la existencia de alianzas con empresarios del sector ganadero y de hidrocarburos.

“Todo esto no es necesariamente ilegal, pero sí hace que nos preguntemos: si así maneja sus empresas, ¿cómo va a manejar el país?”, concluyó Pizarro en su mensaje público. Las anteriores declaraciones de la senadora no fueron comprobadas con informes sino con cifras que dio en su red social de X.

Abelardo de la Espriella ha explicado en numerosas ocasiones de donde proviene su fortuna- crédito Luisa González/Reuters

Esta es la fortuna de Abelardo de la Espriella, según Cambio

El avance económico de Abelardo de la Espriella está directamente relacionado con su firma De la Espriella Lawyers Enterprise, creada en 2003 con un capital inicial de 500.000 pesos. Actualmente, el bufete supera los 39.000 millones de pesos en activos.

El propio candidato presidencial atribuye su patrimonio a los ingresos de la firma, que ha mostrado un crecimiento sostenido: en 2006 declaró más de 1.000 millones, en 2017 superó los 22.000 millones y en 2019 alcanzó 17.000 millones de pesos.

De la Espriella ha respondido en diversas ocasiones a las críticas sobre el origen de su patrimonio. Mediante un mensaje público, el penalista calificó los señalamientos como “calumnias producto de la envidia” y defendió la legitimidad de sus ingresos.

“Siempre he sido el abogado mejor remunerado de Colombia. Mi patrimonio es legítimo, auditable y no tengo nada que ocultar”, afirmó.

Abelardo de la Espriella afirmó que su fortuna es legítima - crédito Reuters y Colprensa

De la Espriella sostuvo que el éxito económico alcanzado es resultado de una carrera profesional construida mediante el esfuerzo y la transparencia.

Aseguró, además, que su actividad se ha desarrollado dentro de la legalidad y reiteró que toda su fortuna puede ser auditada. El abogado concluyó que continuará defendiendo su reputación ante cualquier intento de ataque mediático.

En otro pronunciamiento en X, el jurista aseveró: "“Llevan 20 años inventándome cuentos y no han podido acabar conmigo. Con Dios y el pueblo, al Tigre no lo para nadie. Este año Colombia gana”, afirmó.

Además de su carrera jurídica, De la Espriella ha expandido su actividad empresarial con Cosenza SAS, enfocada en el sector inmobiliario y ganadero, con activos que ascienden a 16.157 millones de pesos.

También lidera De La Espriella Style SAS, una firma de moda con 877 millones en activos, y Dominio de la Espriella, dedicada a la comercialización de ron y vino, junto al cantante Silvestre Dangond, que reporta 5.595 millones.