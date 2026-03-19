La DNI advirtió riesgo de manipulación de datos tras ataque a la plataforma de la Dian que podría impactar las elecciones presidenciales

El ataque a la DIAN permitió la creación de un repositorio con nombres, apellidos y cédulas, poniendo en riesgo la integridad del proceso electoral en Colombia - crédito Dian

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) emitió una advertencia sobre la reciente vulneración de la plataforma de agendamiento de citas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), detectada el 6 de marzo, y alertó sobre una posible manipulación de datos electorales de cara a los comicios presidenciales del 31 de mayo.

Según la DNI, se identificó una operación coordinada para extraer masivamente información sensible de los sistemas estatales, lo que elevaría el riesgo de alteraciones en fuentes y reportes vinculados al proceso electoral.

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La DNI indicó que el ataque permitió la creación de un “lago de datos” que recopila nombres, apellidos y números de cédula de ciudadanos colombianos. Este repositorio, según la entidad, podría facilitar la alteración de información en diversos reportes relacionados con las elecciones presidenciales próximas.

La a, emitida por la dependencia de la Presidencia de la República, se produjo tras comprobar una serie de intrusiones en plataformas estatales en días recientes, evidenciando un patrón de ataques cibernéticos dirigidos a extraer información confidencial.

La Dirección Nacional de Inteligencia advirtió sobre un ataque cibernético que expone datos de ciudadanos colombianos antes de las elecciones presidenciales - crédito DNI

En respuesta a esta amenaza, la DNI recomendó calificar como “Infraestructura Crítica Cibernética” todo el hardware, software y firmware involucrado en el conteo de votos y la gestión tecnológica del proceso electoral.

La entidad subrayó que esta medida es esencial para posibilitar una revisión exhaustiva de la seguridad perimetral, bases de datos y metadatos de archivos y registros que serán utilizados de manera directa o indirecta en la jornada electoral del 31 de mayo.