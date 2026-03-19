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José Manuel Restrepo afirmó que si Abelardo de la Espriella no pasa a segunda vuelta respaldaría a Paloma Valencia: “Yo sería el primero”

El exministro aseguró que, si su fórmula no avanza a segunda vuelta, apoyará a otras campañas y llamó a la reciprocidad entre aspirantes

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José Manuel Restrepo planteó ajuste
José Manuel Restrepo planteó ajuste fiscal y apertura a alianzas con otros candidatos presidenciales como Paloma Valencia - crédito Colprensa / Pedraza Producciones

El exministro José Manuel Restrepo, compañero de fórmula del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026, compartió sus motivaciones y propuestas en una entrevista con Aquí y Ahora, de La FM.

Restrepo afirmó: “Yo sería el primero en llegar a cargarle las dos maletas”, refiriéndose a su disposición de respaldar otra campaña si la suya no pasa a segunda vuelta, en especial la de Paloma Valencia, aspirante presidencial del Centro Democrático.

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El exministro explicó que su incursión electoral responde a la necesidad de aportar liderazgo en un contexto nacional que, según su criterio, exige experiencia y conocimiento en la toma de decisiones.

Restrepo relató que consideró lanzarse como candidato presidencial, pero optó por no hacerlo al reconocer la falta de estructura política y recursos necesarios para una campaña competitiva. “No tenía las condiciones”, resumió.

En lugar de ello, aceptó la invitación del jurista, convencido por un proyecto de gobierno enfocado en “construir un país milagro”. Aseguró que su papel en la fórmula presidencial busca “sumar experiencia” y fortalecer la credibilidad del equipo, más allá de aportar votos directos.

En temas económicos, Restrepo enfatizó la urgencia de un ajuste fiscal que contemple la reducción del tamaño del Estado y un control estricto sobre el gasto público. Propuso “recortar el gasto público” en un 30% y planteó la importancia de recuperar recursos asociados a exenciones, evasión y actos de corrupción.

En sus palabras, “hay 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión y hasta 70 billones en corrupción”. Recuperar estos fondos, según Restrepo, ayudaría a equilibrar las finanzas nacionales sin la necesidad de una reforma tributaria inmediata, aunque consideró clave “simplificar el esquema tributario”.

Sobre Ecopetrol, Restrepo identificó como principal desafío la gestión corporativa y sugirió reactivar contratos de exploración y tomar decisiones inmediatas en la administración de la empresa estatal. Insistió en que la reactivación del sector energético requerirá cambios de fondo desde el inicio de un eventual gobierno.

El candidato se refirió también a su visión sobre alianzas políticas. Si bien expresó confianza en que su fórmula llegará a la segunda vuelta electoral, dejó claro que, de no lograrlo, respaldaría a otras campañas dispuestas a trabajar en coalición.

“Es muy importante que también estén dispuestos a cargar estas maletas”, señaló en alusión a otros aspirantes, apelando a la reciprocidad en futuros acuerdos.

Restrepo destacó que su propuesta no se encasilla en las definiciones convencionales de derecha o izquierda.

No es de derecha ni de izquierda”, insistió, y explicó que busca conectar con sectores tradicionalmente desatendidos por el Estado, alejándose de discursos polarizantes. Además, cuestionó la gestión actual, resaltando que aunque el gobierno ha logrado conectar con parte de la ciudadanía, muestra “muy poca capacidad de ejecución” en la implementación de políticas.

En materia de seguridad, el exministro defendió el fortalecimiento de la fuerza pública y la recuperación de herramientas para enfrentar el narcotráfico. Propuso una reforma judicial integral y señaló la necesidad de ejercer autoridad con decisión. “Hay que tener carácter para ejercer la seguridad”, concluyó.

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