Iván Cepeda se habría reunido con Gustavo Petro en la Casa de Nariño: esto se sabe

El encuentro se había desarrollado el lunes 16 de marzo en la Casa de Nariño - crédito Colprensa

En medio de una creciente tensión política y a pocos meses de la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo de 2026, se conoció que el senador y candidato presidencial Iván Cepeda habría sostenido una reunión privada con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

El encuentro entre ambos dirigentes políticos se habría dado en la mañana del lunes 16 de marzo, según informaron fuentes cercanas del Pacto Histórico y del Ejecutivo a El Termómetro Político de Noticias RCN.

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De igual forma, la periodista Maritza Aristizábal del citado medio de comunicación indicó que el punto central del encuentro entre el jefe de Estado colombiano y el aspirante progresista fue la campaña presidencial.

El encuentro se había dado pocas horas antes de un debate en el Senado sobre el uso político del poder, hecho que ha suscitado interrogantes sobre la posible relación entre el Gobierno y la contienda electoral.

Colombian presidential candidate Ivan Cepeda speaks during the closing ceremony of the Historic Pact (Pacto Historico) campaign at Plaza de Bolivar in Bogota, Colombia, February 27, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

Sin embargo, fuentes cercanas al senador del Pacto Histórico le informaron a Infobae Colombia que dicha reunión mencionada por el citado noticiero nacional no existió, por lo que desconocen la información divulgada a la opinión pública.

Por el momento, desde la Presidencia de la República no se ha emitido ninguna información sobre el tema en particular.

Así fue el ‘agarrón’ entre Iván Cepeda y Paloma Valencia

La supuesta reunión entre Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro había antecedido el enfrentamiento político que tuvieron los senadores y aspirantes presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia, durante la sesión del martes 17 de marzo.

Paloma Valencia e Iván Cepeda - crédito @Iváncepedacast/X PalomaValenciaL/X

Por un lado, el candidato del Pacto Histórico solicitó que el Congreso y los recursos estatales no sean utilizados en campañas electorales.

“Espero, lo anuncio de una vez, que mis adversarios políticos no tomen el Congreso como escenario del debate electoral. Espero que eso no ocurra. Que no se utilice el micrófono del Congreso para que, en vez de hacer el debate como debe ser, se utilicen los recursos de los colombianos en temas electorales”, indicó Cepeda en su intervención en el Senado.

También, el líder progresista extendió una invitación a la senadora del Centro Democrático. “Invito a la candidata que hay aquí a la Presidencia y, si hay otros, a que, por favor, respetemos el ámbito del Congreso y no lo utilicemos en temas electorales”, complementó.

Por su parte, Paloma Valencia respondió enérgicamente a las acusaciones de Cepeda, defendiendo su derecho a debatir temas políticos en el Congreso y trasladando el foco sobre el uso de fondos públicos por parte del Ejecutivo.

La senadora le respondió a Iván Cepeda, luego de que el también aspirante presidencial dijo que no se debería utilizar el Congreso para hacer "campañas presidenciales" - crédito @palomavalencial/IG

“¿Cómo así que el Congreso no es para debates políticos? Más bien hablemos de cómo el Gobierno no debiera estar en la política. Que nos cuenten cómo en este Gobierno se están gastando 12 billones de pesos en nómina, empleo militante; contratan a gente que ni siquiera trabaja para que voten por ellos con la plata de todos los colombianos”, declaró la candidata del Centro Democrático.

Adicionalmente, Valencia denunció que en pleno periodo de Ley de Garantías, el Gobierno habría desembolsado dos billones de pesos en eventos y publicidad con fines indirectamente electorales.

“Este Gobierno se ha gastado 2 billones de pesos en eventos y publicidad diciéndoles a los colombianos que voten por el Pacto Histórico solapadamente, haciéndole trampa a la Constitución y a la ley, y vienen aquí a decir que no se puede hablar de lo que está pasando. ¿Qué tal?”, expresó.

Plenaria Senado de la República Colombia - crédito Prensa Senado

Valencia también retó a Cepeda a debatir fuera del Congreso, manifestando que el senador “no acepta entrevistas ni asiste a debates públicos”.

Al finalizar la jornada legislativa, senadores identificados con el uribismo y el petrismo manifestaron su apoyo a sus respectivos candidatos presidenciales, lo que acentuó la polarización en el Congreso.

El cruce entre Cepeda y Valencia, más allá de lo personal, puso de relieve el endurecimiento del clima político nacional y marcó el inicio de un periodo legislativo en el que las fronteras entre el debate parlamentario y la contienda electoral se presentan cada vez más difusas.