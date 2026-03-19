Habló la bailarina que resultó herida en violento atraco en el sur de Bogotá: “Ahora solo queda la frustración”

El robo forzó la suspensión del viaje internacional de Luz Ángela Peña, quien representaría a Colombia como bailarina en El Salvador - crédito Captura video/Noticias Caracol/CityTV

El robo que sufrió la ciudadana Luz Ángela Peña en el barrio Israelitas de Bogotá marcó un punto de quiebre en su vida y en la de su familia.

La joven estudiante de Ingeniería Topográfica de la Universidad Distrital, reconocida también como bailarina profesional, fue interceptada por dos hombres en motocicleta a escasos metros de su casa.

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La violencia del asalto quedó registrada en cámaras de seguridad y dejó secuelas físicas y emocionales en ella. Luz Ángela intentó proteger con fuerza su maleta, pese a la agresión.

“No pensé haber opuesto tanta resistencia, pero me aferraba a mi maleta”, recordó en City TV, mientras su voz delataba el impacto de lo vivido.

Durante el forcejeo, el atacante la hirió tres veces en las piernas y una en las manos con un arma blanca. El botín no fue solo un celular o dinero en efectivo, sino el esfuerzo de meses de trabajo: dentro de la mochila estaban los ahorros y documentos que Luz Ángela y su madre, vendedoras de obleas, habían reunido para costear una gira internacional de danza en El Salvador.