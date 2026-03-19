Colombia

Filtran chat que compromete un millonario proceso de contratación de vigilancia en el Sena: “Tiene que subir el porcentaje”

Un funcionario de la entidad reconoció presiones para modificar porcentajes en una licitación de $200.000 millones, mientras se acumulan denuncias por supuestos “pliegos sastre”. Organismos de control monitorean el caso

Guardar
La licitación de seguridad del
La licitación de seguridad del Sena por cerca de $200.000 millones queda bajo escrutinio tras filtración de chats internos - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)

El proceso de licitación de seguridad por cerca de $200.000 millones en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se encuentra en el centro de la atención pública tras la filtración de un mensaje que circuló durante una audiencia oficial.

En el chat, un funcionario escribió que ya le había dicho a una empresa participante: “tiene que subir el porcentaje porque nos están cascando”, frase que reavivó los cuestionamientos sobre la transparencia en la contratación de servicios de vigilancia en la entidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La conversación, divulgada en la audiencia de aclaraciones de la Zona 1 (Regional Sucre), también incluyó el comentario: “toca manejar a esta gente para que dejen de hacer escándalo con los medios, ahí está la FM, vamos a responder todo pero que vamos a negar todo”. Según reportó la emisora en mención, la filtración se suma a una serie de advertencias previas sobre supuestas anomalías en los pliegos de condiciones y limitaciones a la competencia.

Mensajes filtrados revelan quejas sobre
Mensajes filtrados revelan quejas sobre transparencia y presuntas irregularidades en la contratación de servicios de vigilancia en el Sena - crédito Juan Cruz/Sena

Empresas bajo sospecha y participación reducida

El chat menciona a Jaime Esteban Pantoja, propietario de Seguridad Fénix, empresa que resultó adjudicataria del contrato en la Zona 3 (Manizales) el año anterior y que fue la única proponente que cumplió con los requisitos en esa oportunidad. La FM resaltó que el proceso actual repite patrones que ya habían generado suspicacias en el pasado.

En la Zona 4 (Regional Valle del Cauca), solo se presentó una unión temporal conformada por Servigpoder y Seguridad Cosmos Ltda.. Datos del sector citados por la misma emisora indican que procesos de esta magnitud suelen atraer al menos 20 propuestas, mientras que la licitación reciente del Invima en el mismo rubro contó con 24 oferentes. La baja participación fue explicada por los estrictos requisitos técnicos y de experiencia estipulados en los pliegos.

Pliegos de condiciones y denuncias de “pliegos sastre”

El 16 de marzo, Infobae Colombia tuvo conocimiento sobre los perfiles exigidos en la licitación del Sena, entre los que figuran: un general en retiro con título en seguridad e ingeniería, experto en gerencia humana, con seminario en derechos humanos, diplomado en gerencia, magíster en área de seguridad, consultor con cinco años de experiencia y un año de antigüedad en la empresa proponente.

Las estrictas condiciones de la
Las estrictas condiciones de la licitación limitan la competencia, favoreciendo a solo uno o dos oferentes por zona regional - crédito Colprensa

Sectores gremiales señalaron que esta combinación de requisitos restringe la participación y podría favorecer a empresas específicas, lo que se conoce como “pliegos sastre”, es decir, condiciones diseñadas a la medida de ciertos contratistas. Un día después de la alerta, la Red de Veedurías radicó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por posibles irregularidades en los procesos de contratación del servicio de vigilancia, que superarían los $190.000 millones.

El documento advierte sobre la posible existencia de requisitos orientados a beneficiar a firmas que ya han obtenido contratos similares en otras entidades públicas, generando preocupación sobre la equidad y legalidad de los procedimientos.

El proceso de adjudicación, que avanza bajo la dirección de Jorge Eduardo Londoño, director del Sena, ocurre en un momento de especial escrutinio institucional, ya que los contratos en juego se distribuyen en cinco regionales.

La Red de Veedurías radica
La Red de Veedurías radica denuncia ante la Procuraduría por supuestas irregularidades en contratación de vigilancia en el Sena - crédito Procuraduría General de la Nación

Impacto político y repercusiones en otros sectores

En el entorno político, circulan versiones sobre el interés de Armando Benedetti en la Alcaldía de Barranquilla y el respaldo de sectores vinculados a figuras como Efraín Cepeda y Pulgar.

Al mismo tiempo, el impuesto al patrimonio generó estimaciones sobre el impacto en universidades como el Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana, que podrían enfrentar pagos de $23.400 millones y $9.111 millones respectivamente, debido a su participación accionaria en grupos empresariales.

Mientras la denuncia sobre la licitación del Sena ya fue radicada en la Procuraduría General de la Nación, fuentes consultadas por La FM insisten en la necesidad de mayor transparencia y vigilancia institucional en los procesos de contratación pública.

Temas Relacionados

SenaServicio Nacional de AprendizajeContratación PúblicaCorrupciónColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

El partido, que es uno de los más jugados en la historia del fútbol colombiano, tendrá como sede el estadio del cuadro azucarero y cerrará la jornada futbolera del miércoles 18 de marzo

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

El senador electo ‘Elefante Blanco’ denunció que las obras del estadio de Pereira aún están a medio camino: cuestionó al alcalde

Luis Carlos Rúa Sánchez, detrás de la máscara y de las denuncias, exigió respuestas al mandatario de la ciudad ante los evidentes retrasos en las remodelaciones en el Estadio Hernán Ramírez Villegas

El senador electo ‘Elefante Blanco’

Defensoría del Pueblo propone mesa bilateral con Estados Unidos para atender deportaciones de colombianos: denuncian abusos y malos tratos

Las cifras oficiales muestran un crecimiento en las expulsiones y en los testimonios de personas que aseguran haber sufrido abusos sexuales y de otros tipos, lo que motivó la exigencia de mejores mecanismos de protección y acompañamiento

Defensoría del Pueblo propone mesa

Cambio Radical aún no confirma si apoyará a Abelardo de la Espriella o a Paloma Valencia: algunos miembros de la bancada ya escogieron

Los miembros del partido de oposición debatieron sobre su postura ante las elecciones presidenciales, en medio de la petición de algunos de los congresistas de tener libertad para decidir su apoyo

Cambio Radical aún no confirma

Paciente en estado crítico lleva 45 días esperando que la Nueva EPS lo remita a un hospital especializado

Elcaso se convirtió en un nuevo ejemplo de la falta de garantía en los tratamientos y procedimientos médicos para usuarios que cuentan con condiciones graves

Paciente en estado crítico lleva
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Paro armado del ELN encierra

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

‘Culotauro’ y sus descargos por

‘Culotauro’ y sus descargos por las críticas tras la entrevista a Juan Daniel Oviedo: “Nos falseó, ñero”

“Yo peleaba y me ponía alabanzas”: Aida Victoria Merlano aseguró que sufrió violencia psicológica y económica por parte de Juan David Tejada

Andrea Valdiri reveló la verdad sobre el padre biológico de su hija mayor, Isabella

J Álvarez presenta ‘El Dueño Del Sistema Vol. 3′ y tiene a Colombia en la mira: “Tengo una responsabilidad grande”

El actor Juan Pablo Obregón aseguró que Dios evitó que cometiera una infidelidad: “Empecé a llorar estando en el motel”

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

Hora y dónde ver el sorteo de las fases de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana: los equipos colombianos conocerán a sus rivales

‘Lucho’ Díaz se mete en la historia de Europa y se corona como el máximo goleador colombiano en la Champions League

Negociación sobre los derechos de televisión del fútbol colombiano tiene dos versiones: esto se sabe

Con Luis Díaz inspirado, Bayern Múnich volvió a golear al Atalanta en la Champions: triunfo por 4-1 en la vuelta de octavos