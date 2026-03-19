Expareja de Carmen Villalobos ya tendría nuevo romance y aviva los rumores de una presunta infidelidad mientras estaban juntos

Frederik Oldenburg le habría sido infiel a Carmen Villalobos con una modelo eslovena mientras grababa Exatlón y sería su nueva pareja - crédito @exatloneslovenija @cvillaloboss/IG

La separación entre Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos ha dado un giro inesperado en el mundo del entretenimiento, luego de que surgieran indicios sobre una posible nueva relación del presentador de televisión.

Diversos medios internacionales como el portal Famosos Univisión que señala a la periodista Mandy Friedmann de revelar el nombre de Marjanca Polutnik, atleta y figura de la televisión eslovena, de ser la nueva pareja de Oldenburg.

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La noticia ha generado una ola de comentarios en plataformas digitales, donde los seguidores de los famosos debaten sobre la posibilidad de que una tercera persona haya influido en el final de la relación.

La colombiana pasó tiempo con su novio, Frederik Oldenburg, en los descansos de las grabaciones de la final de Exatlon - crédito @cvillaloboss/Instagram

Por ahora, no existe confirmación oficial que respalde los rumores de infidelidad, ni declaraciones públicas de los involucrados, lo que mantiene el tema en un estado de incertidumbre y especulación.

Nuevas versiones sobre el vínculo entre Oldenburg y Polutnik

De acuerdo con información difundida por la periodista, el presentador y la atleta se conocieron en República Dominicana durante la grabación de una de las temporadas de Exatlón.

Ese primer encuentro, según la versión periodística, habría sido el punto de partida de una relación más cercana con el paso de los meses.

La figura de Marjanca Polutnik ha cobrado protagonismo en este contexto, pues actualmente participa en el programa de competencias físicas para Eslovenia, lo que ha potenciado el interés de los medios y de los fanáticos en torno a su vida privada y sus posibles vínculos sentimentales.

Marjanca Polutnik sería la nueva novia de Frederik Oldenburg, expareja de Carmen Villalobos - crédito @exatlonslovenija/IG

Las versiones más especulativas apuntan a que el acercamiento entre Oldenburg y Polutnik habría ocurrido cuando él aún mantenía una relación con Villalobos; sin embargo, no existen pruebas públicas que confirmen esta hipótesis.

Hasta el momento, Frederik Oldenburg ha optado por no pronunciarse sobre los rumores que lo asocian con Polutnik.

La ruptura entre Oldenburg y Villalobos fue confirmada hace dos meses, en medio de un manejo discreto por parte de ambos. Ninguno de los dos ha brindado detalles sobre las causas del distanciamiento, lo que ha permitido que las especulaciones encuentren eco en la opinión pública.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg un amor incondicional -crédito @cvillaloboss/Instagram

La aparición de Frederik Oldenburg y Marjanca Polutnik en distintos eventos públicos también ha intensificado el interés sobre su posible relación. Entre los escenarios señalados se encuentran partidos de béisbol celebrados tanto en República Dominicana como en Venezuela, donde ambos coincidieron y compartieron imágenes en sus redes sociales.

En las publicaciones, el venezolano como la eslovena optaron por mostrar únicamente instantáneas individuales, por lo que no existen fotografías donde se les vea juntos durante estos eventos, hecho que ha suscitado más preguntas que respuestas entre los seguidores y el público.

A pesar de la coincidencia de lugares y fechas, ninguno ha brindado detalles que permitan confirmar una relación sentimental. Asimismo, las especulaciones en torno a su vínculo han crecido precisamente por la discreción con la que ambos han manejado su presencia pública.

El mensaje de Carmen que anticipaba el fin de su relación

En él se reveló, retrospectivamente, la intensidad del momento que atravesaban tras su separación. Aunque en su momento la reflexión pasó desapercibida más allá de sus seguidores, sus palabras invitaban a la reflexión y el reconocimiento de los errores propios.

La publicación de fin de año de la actriz dejó ver, retrospectivamente, indicios de la ruptura con Frederik Oldenburg - crédito @cvillaloboss/Instagram

Entre las líneas del mensaje, Villalobos admitía: “Todos este año pasamos por muchos desafíos y muchas cosas salieron mal, pero hicimos lo mejor que podíamos con las herramientas que teníamos”.

También mencionó la importancia de “reconocer en qué fallamos y ser conscientes para poder reparar y construir con intención y nunca nunca dejar de ser buenas personas y siempre recordar, que sea lo que sea, somos unos bendecidos, porque aquí estamos: de pie, con salud, con la gente que amamos, reconociendo cada esfuerzo y felicitándonos por cada cosa que pudimos superar”.

La última publicación que compartieron como pareja se realizó el 1 de octubre de 2025, mientras celebraban su tercer aniversario, a la par con una colaboración para una marca de perfumes.