Colombia

Estas son las reseñas de Karen Manrique y Wadith Manzur tras su llegada al centro de detención por su implicación en el caso de la Ungrd

El papel de los acusados se fundamenta en la supuesta manipulación de operaciones de crédito público

Guardar
Estas son las reseñas de
Estas son las reseñas de Karen Manrique y Wadith Manzur tras su llegada al centro de detención por su implicación en el caso de la Ungrd - crédito Inpec

El 18 de marzo de 2026, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) definió las ubicaciones carcelarias para los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, involucrados en una investigación por presuntos delitos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La decisión implica la asignación de recintos específicos en Bogotá tras analizar su perfil de riesgo y fuero especial como parlamentarios, medida que responde a una orden de la Corte Suprema de Justicia y marca un precedente en la gestión penal de hechos de corrupción vinculados a contratación estatal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Manzur permanecerá en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, mientras Manrique será trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, también ubicada en la capital del país. Lo anterior como resultado de un procedimiento conjunto entre el Inpec, las autoridades judiciales y el órgano superior de la Rama Judicial, que finalizó la evaluación de riesgo luego del cierre de la etapa probatoria en noviembre de 2025.

El papel de la acusada
El papel de la acusada se fundamenta en la supuesta manipulación de operaciones de crédito público - crédito Inpec

Las autoridades informaron que se hizo efectivo el traslado de los legisladores a los centros de reclusión definidos desde el Búnker de la Fiscalía General de la Nación. A la par, revelaron la reseña de Karen Manrique y de Wadith Manzur en el centro penitenciario.

Las grabaciones y mensajes que confirmarían la culpabilidad de Wadith Manzur y Karen Manrique

El origen del caso se remonta a febrero de 2024, cuando surgieron denuncias públicas sobre sobrecostos y falta de operatividad en la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira por un valor de $46.800.000.000.

Karen Manrique y Wadith Manzur,
Karen Manrique y Wadith Manzur, congresistas investigados por presuntas irregularidades en la contratación pública, fueron enviados a la cárcel - crédito montaje Infobae (Colprensa)

El impacto de esta adquisición generó un amplio debate sobre el manejo de recursos públicos y puso en el centro de la polémica a la Ungrd. Posteriormente, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de dicha entidad, admitió ante la justicia la existencia de un sistema de sobornos que involucraba a varios altos funcionarios y congresistas, entre ellos Wadith Manzur y Karen Manrique.

La lista de pruebas que fundamentaron la medida de detención incluye registros de reuniones, grabaciones y mensajes que documentan el papel de los acusados en la supuesta manipulación de operaciones de crédito público.

Por ejemplo, durante la primera quincena de diciembre de 2023, Karen Manrique proporcionó a María Alejandra Benavides, entonces asesora del ministro Ricardo Bonilla, los contactos para coordinar obras en Saravena, conforme a lo acordado con la entidad de gestión del riesgo y el Ministerio de Hacienda. El 11 de diciembre, Manrique se reunió con Benavides, exigió igualdad de trato para su región y solicitó la agilización de los proyectos pendientes, indica la documentación de la investigación de la Sala de Instrucción.

La congresista Karen Manrique ha
La congresista Karen Manrique ha mantenido silencio ante las acusaciones en su contra, según fuentes cercanas a la investigación - crédito Colprensa

El proceso contra los congresistas se distingue por la profundidad temporal de las pesquisas. Desde diciembre de 2023, ambos participaban en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp) y fueron objeto de seguimiento por su presencia en reuniones clave y el intercambio de comunicaciones reiteradas. Los registros muestran que Manrique efectuó solicitudes para monitorear el progreso contractual los días 9, 16, 19, 23 y 30 de enero, así como el 6, 7, 16, 20 y 27 de febrero de 2024.

Una de las revelaciones más contundentes provino en mayo de 2024, cuando Pinilla señaló en su declaración que el mecanismo de sobornos tenía como objetivo impulsar reformas promovidas por el Ejecutivo. A raíz de su testimonio, la Fiscalía recibió la compulsa de copias con pruebas y declaraciones que implicaban a Manzur, Manrique y otros legisladores. Para julio, el ente acusador ya había vinculado formalmente a cinco congresistas activos, entre ellos Liliana Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, además de los dos detenidos.

En agosto de 2024, María Alejandra Benavides declaró haber sostenido una reunión con Wadith Manzur en un centro comercial de Bogotá, donde este último intentó restar importancia a su papel en la trama de sobornos. Frente al avance de la investigación, Karen Manrique y Wadith Manzur presentaron su renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público el 2 y el 3 de diciembre de 2024, respectivamente, para evitar posibles interferencias en la etapa judicial.

Ambos congresistas acaban de ser reelegidos: Manrique como representante a la Cámara por la curul de paz y Manzur como senador por el Partido Conservador, destacando este último por haber alcanzado la segunda votación más alta en su colectividad. La detención de estos legisladores plantea un escenario inédito de judicialización en el marco de la lucha contra la corrupción y pone a prueba la integridad de las instituciones políticas de Colombia.

Temas Relacionados

Karen ManriqueCárcelCorrupción UngrdWadith ManzurEl Buen PastorEscuela de Carabineros de la Policía NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Estudios advierten que las mujeres en Colombia se ven expuestas a un mayor riesgo de padecer problemas de salud mental

Los factores identificados figuran la desigualdad de género, la sobrecarga en tareas de cuidado no remuneradas y las condiciones laborales desfavorables

Estudios advierten que las mujeres

Cumbre Celac-África en Bogotá: solo cuatro mandatarios han confirmado su presencia en el encuentro

Entre los presidentes que ratificaron su participación se destaca Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay) y Ralph Gonsalves (San Vicente y las Granadinas); el resto enviarían delegados ministeriales

Cumbre Celac-África en Bogotá: solo

Cayó red de ladrones en Bogotá que usaba ambulancia para hurtos y secuestros por más de $145 millones

Las autoridades capturaron a tres personas que engañaban a sus víctimas simulando emergencias médicas, imponiendo violencia extrema y amenazas para apropiarse de dinero y objetos de valor en varias localidades de la capital

Cayó red de ladrones en

Alcalde Federico Gutiérrez anunció la inadmisión de ciudadano estadounidense investigado por explotación sexual en Medellín

Según el mandatario de la capital antioqueña, ya son 28 los extranjeros inadmitidos en 2026 por vínculos con delitos sexuales o investigaciones en sus países de origen

Alcalde Federico Gutiérrez anunció la

Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

En uno de los partidos más destacados de la fecha 12 del fútbol colombiano, Tiburones y Poderosos se volverán a citar en un partido apasionante

Medellín vs. Junior EN VIVO,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estas son las implicaciones de

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

ENTRETENIMIENTO

Expareja de Carmen Villalobos ya

Expareja de Carmen Villalobos ya tendría nuevo romance y aviva los rumores de una presunta infidelidad mientras estaban juntos

Dímelo King reveló la millonaria suma que metió en el sobre para los 15 años de la hija de Andrea Valdiri: “Pensé que era poquito”

Reaparece video del prometido de Alexa Torrex donde advierte que pondría fin a la relación si se besaba con alguien en ‘La casa de los famosos’: “No los obligan”

La historia de Yeison Jiménez sería llevada a la televisión tras su fallecimiento: esta es la millonada que costaría

⁠Feid anunció para este jueves 19 de marzo el lanzamiento de ‘Feid Vs Ferxxo’, su nuevo álbum: “¿Cómo iba a hacer un tour sin música nueva?"

Deportes

Medellín vs. Junior EN VIVO,

Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Nueva Caledonia, posible rival de Colombia en el Mundial 2026, entregó la lista de convocados para el repechaje: Oceanía quiere dar la sorpresa

Están haciendo fraude con las boletas para el partido de despedida de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026: esto dijo la FCF

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate, Cali y Santa Fe complicaron su entrada al grupo de los 8

Kylian Mbappé jugará con Francia ante Colombia: esta es la lista de convocados a la selección gala