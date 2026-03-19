Colombia

En Bogotá, ciudadanos podrán grabar y denunciar a conductores imprudentes para que sean sancionados por sus faltas

Entre enero y marzo de 2026, el número de fallecidos por accidentes viales ascendió a 133, marcando un alza del 21% frente al año anterior

Guardar

Con nuevas formas de denuncia y controles reforzados, la ciudad apela al compromiso de cada persona detrás del volante para evitar más pérdidas - crédito Diana Diago/X

En Bogotá, la siniestralidad vial se convirtió en una crisis de salud pública que cobra vidas a diario. En solo 24 horas (del 17 al 18 de marzo), siete personas murieron en siniestros viales, todas consideradas muertes evitables según la Secretaría Distrital de Movilidad.

Además, entre el 1 de enero y el 18 de marzo de 2026, la cifra de fallecidos ascendió a 133 personas, lo que representa un aumento del 21% respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando una tendencia preocupante que afecta a toda la sociedad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las víctimas fatales son, en su mayoría, los actores viales más vulnerables: motociclistas (44%), peatones (38%) y ciclistas (15%). El crecimiento en la mortalidad de motociclistas supera el 60% frente al año anterior, siendo este grupo el más afectado, principalmente por siniestros que involucran vehículos de carga, vehículos livianos, objetos fijos y caídas. Además, los motociclistas están involucrados en el 60% de las fatalidades de peatones y ciclistas, lo que subraya la necesidad de reforzar la vigilancia y la cultura de respeto en la vía.

Entre enero y marzo de
Entre enero y marzo de 2026, el número de fallecidos por accidentes viales en Bogotá ascendió a 133, marcando un alza del 21% frente al año anterior - crédito Efraín Arce/X

Nuevo canal para denunciar conductas peligrosas en la vía pública

En respuesta a esta situación, la Secretaría Distrital de Movilidad habilitó un nuevo canal para que la ciudadanía denuncie acciones irresponsables y peligrosas de conductores que puedan poner en riesgo la vida de los demás.

El proceso es sencillo:

  • Cualquier persona puede registrar la conducta con un video claro del hecho
  • Identificar el lugar, la hora y la placa del vehículo
  • Remitir la información a través de los canales oficiales o redes sociales de la entidad, incluyendo el hashtag #SalvajesEnLaVía.

“Con esta información, nuestro equipo de control podrá citar al propietario del vehículo”, añadió la Secretaría Distrital de Movilidad.

Para la entidad, la herramienta busca involucrar de manera activa a la comunidad en la promoción de la seguridad vial y la reducción de conductas riesgosas, especialmente en fechas históricamente críticas como el puente festivo de San José y la Semana Santa, cuando se incrementa la siniestralidad en Bogotá.

La Secretaría Distrital de Movilidad
La Secretaría Distrital de Movilidad habilitó un canal para denunciar conductas peligrosas de conductores, promoviendo la seguridad vial en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

La ciudadanía ahora puede reportar de forma conducción imprudente o agresiva, incluyendo no ceder el paso o ignorar señales de tránsito, automotores mal parqueados, entre otros comportamientos contrarios a la ley.

Control y vigilancia reforzada contra la invasión de espacios peatonales

Uno de los principales focos de intervención es la circulación indebida de motocicletas por andenes, ciclorrutas, puentes peatonales y zonas verdes, espacios destinados exclusivamente a peatones y ciclistas. La invasión de estos lugares no solo constituye una infracción a las normas de tránsito, sino que pone en riesgo la vida e integridad de los usuarios más vulnerables de la vía.

La Secretaría Distrital de Movilidad fortaleció de manera sostenida las acciones de vigilancia y control para evitar estas conductas. Durante 2025, se programaron 1.409 operativos dirigidos al control de motocicletas en espacios peatonales, con un saldo de 17.650 comparendos.

En lo corrido de 2026, hasta el 19 de febrero, se han realizado 389 operativos y se han impuesto 3.306 comparendos por esta conducta, lo que representa un incremento del 84% frente al primer bimestre de 2025. Las acciones se concentran en andenes, ciclorrutas, puentes peatonales, zonas verdes y separadores, donde la circulación de vehículos está completamente prohibida.

Durante el 2025, se realizaron
Durante el 2025, se realizaron 1.409 operativos y se impusieron 17.650 comparendos por circulación indebida de motocicletas en zonas peatonales en Bogotá - crédito Movilidad Bogotá

Corresponsabilidad ciudadana y prevención en la vía

La Secretaría de Movilidad subrayó que más allá de la sanción, el objetivo principal es proteger la vida y recuperar el orden en la movilidad. Respetar los andenes, ciclovías y espacios peatonales no es opcional, sino una obligación legal y un acto de corresponsabilidad. Cada conductor tiene el deber de utilizar únicamente las vías habilitadas para su tipo de vehículo y reconocer la prioridad de los peatones.

La entidad continuará fortaleciendo los controles y operativos en toda la ciudad, pero recuerda que la corresponsabilidad de la ciudadanía es clave para lograr una movilidad segura. No exceder la velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol, evitar el uso del celular al volante y rechazar la conducción imprudente o agresiva son decisiones individuales que pueden salvar vidas.

Temas Relacionados

Siniestralidad VialSeguridad VialConductores imprudentes BogotáNuevo canal de denunciaColombia-Noticias

Más Noticias

Alerta por escasez de medicamentos psiquiátricos en Colombia: expertos advierten por graves riesgos para los pacientes

La Asociación Colombiana de Psiquiatría señaló que la interrupción de tratamientos farmacológicos pone en riesgo la estabilidad y recuperación de miles de personas con enfermedades mentales en el país

Alerta por escasez de medicamentos

Resultados Chontico Noche: último sorteo del jueves 19 de marzo de 2026

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultados Chontico Noche: último sorteo

Video de Yuli Ruiz con un menor causó debate en redes y su equipo legal negó censurar a sus detractores

La creadora de contenido y participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ fue objeto de señalamientos por parte de los televidentes por su interacción durante un evento en un colegio

Video de Yuli Ruiz con

Así llega América de Cali a la Copa Sudamericana: ‘La Mecha’ será cabeza del grupo A

El club colombiano compartirá cuadrangular con Tigre, Macará y Alianza Atlético, en el segundo torneo más importante de la Conmebol

Así llega América de Cali

Aida Victoria reveló lo bueno de sus exnovios que debería tener su “hombre ideal”: Westcol tiene algo que a ella la ‘mata’

La influenciadora compartió que, en este momento, no está interesada en comenzar una nueva relación, ya que su principal enfoque es su hijo, pero entre risas, reconoció que, a pesar de todo, sus exparejas tuvieron aspectos positivos

Aida Victoria reveló lo bueno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Indepaz calificó como “preocupante” que

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria reveló lo bueno

Aida Victoria reveló lo bueno de sus exnovios que debería tener su “hombre ideal”: Westcol tiene algo que a ella la ‘mata’

El testimonio de Michelle Char Fernández tras el incómodo momento en La Guacherna: “El abuso es lo más normal para las reinas”

Ex Miss Universe Colombia reveló que su novio le fue infiel con Ricky Martin: así fue el particular descubrimiento

Jorge Celedón anunció su regreso a Bogotá con un concierto de primer nivel para contar ‘La Historia Mía’: fecha, lugar y precios

Aterciopelados celebrará los 30 años de ‘La pipa de la paz’ con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá: todo lo que debe saber

Deportes

Así llega América de Cali

Así llega América de Cali a la Copa Sudamericana: ‘La Mecha’ será cabeza del grupo A

Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Así quedaron los clubes colombianos en las fases de grupos de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores

Esta es la lista de convocados de la selección Colombia para los amistosos frente a Croacia y Francia

Andrés Gómez volvería al fútbol de Europa: entraría en carpeta de un equipo de la Premier League