En Bogotá, ciudadanos podrán grabar y denunciar a conductores imprudentes para que sean sancionados por sus faltas

Con nuevas formas de denuncia y controles reforzados, la ciudad apela al compromiso de cada persona detrás del volante para evitar más pérdidas - crédito Diana Diago/X

En Bogotá, la siniestralidad vial se convirtió en una crisis de salud pública que cobra vidas a diario. En solo 24 horas (del 17 al 18 de marzo), siete personas murieron en siniestros viales, todas consideradas muertes evitables según la Secretaría Distrital de Movilidad.

Además, entre el 1 de enero y el 18 de marzo de 2026, la cifra de fallecidos ascendió a 133 personas, lo que representa un aumento del 21% respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando una tendencia preocupante que afecta a toda la sociedad.

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Las víctimas fatales son, en su mayoría, los actores viales más vulnerables: motociclistas (44%), peatones (38%) y ciclistas (15%). El crecimiento en la mortalidad de motociclistas supera el 60% frente al año anterior, siendo este grupo el más afectado, principalmente por siniestros que involucran vehículos de carga, vehículos livianos, objetos fijos y caídas. Además, los motociclistas están involucrados en el 60% de las fatalidades de peatones y ciclistas, lo que subraya la necesidad de reforzar la vigilancia y la cultura de respeto en la vía.

Entre enero y marzo de 2026, el número de fallecidos por accidentes viales en Bogotá ascendió a 133, marcando un alza del 21% frente al año anterior - crédito Efraín Arce/X

Nuevo canal para denunciar conductas peligrosas en la vía pública

En respuesta a esta situación, la Secretaría Distrital de Movilidad habilitó un nuevo canal para que la ciudadanía denuncie acciones irresponsables y peligrosas de conductores que puedan poner en riesgo la vida de los demás.

El proceso es sencillo:

Cualquier persona puede registrar la conducta con un video claro del hecho

Identificar el lugar, la hora y la placa del vehículo

Remitir la información a través de los canales oficiales o redes sociales de la entidad, incluyendo el hashtag #SalvajesEnLaVía.

“Con esta información, nuestro equipo de control podrá citar al propietario del vehículo”, añadió la Secretaría Distrital de Movilidad.

Para la entidad, la herramienta busca involucrar de manera activa a la comunidad en la promoción de la seguridad vial y la reducción de conductas riesgosas, especialmente en fechas históricamente críticas como el puente festivo de San José y la Semana Santa, cuando se incrementa la siniestralidad en Bogotá.

La Secretaría Distrital de Movilidad habilitó un canal para denunciar conductas peligrosas de conductores, promoviendo la seguridad vial en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

La ciudadanía ahora puede reportar de forma conducción imprudente o agresiva, incluyendo no ceder el paso o ignorar señales de tránsito, automotores mal parqueados, entre otros comportamientos contrarios a la ley.

Control y vigilancia reforzada contra la invasión de espacios peatonales

Uno de los principales focos de intervención es la circulación indebida de motocicletas por andenes, ciclorrutas, puentes peatonales y zonas verdes, espacios destinados exclusivamente a peatones y ciclistas. La invasión de estos lugares no solo constituye una infracción a las normas de tránsito, sino que pone en riesgo la vida e integridad de los usuarios más vulnerables de la vía.

La Secretaría Distrital de Movilidad fortaleció de manera sostenida las acciones de vigilancia y control para evitar estas conductas. Durante 2025, se programaron 1.409 operativos dirigidos al control de motocicletas en espacios peatonales, con un saldo de 17.650 comparendos.

En lo corrido de 2026, hasta el 19 de febrero, se han realizado 389 operativos y se han impuesto 3.306 comparendos por esta conducta, lo que representa un incremento del 84% frente al primer bimestre de 2025. Las acciones se concentran en andenes, ciclorrutas, puentes peatonales, zonas verdes y separadores, donde la circulación de vehículos está completamente prohibida.

Durante el 2025, se realizaron 1.409 operativos y se impusieron 17.650 comparendos por circulación indebida de motocicletas en zonas peatonales en Bogotá - crédito Movilidad Bogotá

Corresponsabilidad ciudadana y prevención en la vía

La Secretaría de Movilidad subrayó que más allá de la sanción, el objetivo principal es proteger la vida y recuperar el orden en la movilidad. Respetar los andenes, ciclovías y espacios peatonales no es opcional, sino una obligación legal y un acto de corresponsabilidad. Cada conductor tiene el deber de utilizar únicamente las vías habilitadas para su tipo de vehículo y reconocer la prioridad de los peatones.

La entidad continuará fortaleciendo los controles y operativos en toda la ciudad, pero recuerda que la corresponsabilidad de la ciudadanía es clave para lograr una movilidad segura. No exceder la velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol, evitar el uso del celular al volante y rechazar la conducción imprudente o agresiva son decisiones individuales que pueden salvar vidas.