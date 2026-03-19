Colombia

El caricaturista Matador usó fuerte calificativo para criticar a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella

El artista afín al petrismo señaló a Restrepo por su presunto papel en el endeudamiento con el FMI y el intento de gravar la canasta familiar durante el Gobierno anterior

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Matador cuestionó a José Manuel
Matador cuestionó a José Manuel Restrepo y revivió debate sobre la gestión económica de Iván Duque - crédito Luisa González/Reuters - @Matador000/X

El caricaturista Matador publicó en su cuenta de X una crítica dirigida a José Manuel Restrepo, exministro de Comercio, Industria y Turismo, durante el gobierno de Iván Duque y actual fórmula vicepresidencial del abogado y candidato Abelardo de la Espriella.

En el mensaje, Matador dijo que Restrepo “El narizón que azota baldosa en el video fue ministro de Economía de Duque: endeudó al país con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y defendió gravar la canasta familiar”, señalando este hecho como “chispa del estallido social”. El trino se viralizó rápidamente en redes sociales.

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El video mencionado por Matador muestra a Restrepo bailando en una reciente entrevista en Tropicana con una de las locutoras, lo que sirvió de pretexto para reavivar el debate sobre su papel en la gestión económica reciente.

Duque mueve los hilos de la campaña del ‘tigre’”, escribió el caricaturista, en aparente referencia a la influencia de Iván Duque en la política actual.

Varios usuarios en plataformas sociales retomaron la publicación, destacando la frase: “¿Será que otra vez nos bailan de nuevo?”. El comentario generó respuestas sobre la posibilidad de que figuras del gobierno anterior continúen teniendo incidencia en los procesos electorales.

El episodio ocurre mientras avanzan las discusiones políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

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