Colombia

Críticas al Gobierno Petro por el exceso de gasto ante malas noticias de crecimiento económico en el inicio de 2026: “Debilitamiento”

Los factores externos no pueden evitarse y requieren una gestión adecuada. Sin embargo, se considera fundamental que el Gobierno envíe mensajes que generen confianza para crear un entorno propicio para la recuperación de la inversión, la producción y la confianza

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Las cifras del Dane muestran
Las cifras del Dane muestran que la economía de Colombia experimenta un ritmo de crecimiento más lento - crédito Colprensa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de Colombia creció 1,5% en enero de 2026, una cifra inferior al 2,0% de enero de 2025 y alejada del promedio histórico de 3,5%. Las señales de desaceleración generan preocupación entre analistas, ya que el sector productivo muestra signos de deterioro y el impulso proviene principalmente del gasto público.

El bajo desempeño del ISE en enero de 2026 se explica por la caída persistente de los sectores agropecuario, minería, industria y construcción, mientras que solo las actividades terciarias, como la administración pública y los servicios, registran crecimiento relevante.

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Las últimas cifras revelan una desaceleración sostenida en la economía colombiana. El ISE ajustado por calendario para enero de 2026 se ubicó en 1,45%, con lo que sumó seis meses con tendencia descendente y situándose por debajo del crecimiento histórico de 3,5%. La situación confirma las alertas en torno a la fragilidad del ritmo económico actual.

Para enero de 2026, el
Para enero de 2026, el Indicador de Seguimiento a la Economía, en su serie original, tuvo un crecimiento de 1,55% respecto a enero de 2025 - crédito Dane

Sectores que impulsan y frenan la economía colombiana

La revisión de los resultados sectoriales muestra retrocesos en las llamadas actividades primarias y secundarias. El sector agropecuario junto con minería e hidrocarburos registraron una tasa de -2,4% en enero y suman cuatro meses con disminuciones continuas. La industria manufacturera y la construcción, agrupadas en el sector secundario, aportaron un retroceso adicional con -1,0% y completan tres meses consecutivos de caídas.

Por el contrario, las actividades terciarias mantuvieron un comportamiento positivo al crecer 2,7% en el primer mes del año. Destacaron especialmente la administración pública, la salud y las actividades recreativas, con una expansión de 4,5%. Otros subsectores terciarios registraron también avances: suministro de electricidad, gas y agua creció 3,1%, mientras comercio, transporte y alojamiento aumentó 2,6%, según el balance de las cifras recientes.

A recuperar el dinamismo de los sectores productivos

Ante estos resultados, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, advirtió sobre debilidades estructurales y la necesidad de remover barreras para reactivar el desarrollo productivo.

Bruce Mac Master, presidente de
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ve incertidumbre en la economía nacional - crédito Colprensa

Expresó su inquietud por la debilidad estructural evidenciada. “La economía presenta un debilitamiento estructural, donde nuevamente aparece el gasto público como el de mayor crecimiento jalonando la actividad económica y las principales actividades productivas como minería, hidrocarburos, industria y construcción muestran un grave deterioro. El desafío de este año es recuperar el dinamismo de los sectores productivos”, afirmó.

Asimismo, el dirigente gremial hizo énfasis en los niveles de incertidumbre que enfrenta el país tanto a escala local como internacional. “Los factores exógenos no los podemos evitar y debemos aprender a administrarlos, pero es necesario que el Gobierno emita señales de confianza para garantizar las condiciones que permitan reactivar la inversión, la producción y la confianza”, remarcó.

Mac Master resaltó que, aunque el gasto público sostiene el crecimiento de algunas actividades, la economía nacional necesita restablecer un entorno favorable para las áreas que generan valor agregado y empleo. La prioridad, sostuvo, debe ser revitalizar la minería, la industria, la construcción y los sectores productivos tradicionales.

A remover las barreras que frenan el crecimiento

Por su parte, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, y actual candidato a la Vicepresidencia, señaló que resulta imprescindible atacar los obstáculos que impiden la expansión productiva. “Si Colombia quiere crecer de verdad y generar empleo de calidad, tiene que remover las barreras que frenan a quienes producen y hacen las cosas bien”, sostuvo.

Juan Daniel Oviedo, candidato a
Juan Daniel Oviedo, candidato a la Vicepresidencia, dijo que Colombia tiene que remover las barreras que frenan a quienes producen y hacen las cosas bien - crédito @JDOviedoAr/X

Detalló, en conversación con representantes de Acopi, cinco obstáculos principales. Habló de:

  • Trámites excesivos.
  • Un Estado que no facilita.
  • Falta de visibilidad y apoyo a los micronegocios.
  • Poco acceso a tecnología.
  • Formación profesional alejada de las demandas del mercado.

Resaltó la importancia de regular con inteligencia, mejorar el acompañamiento estatal, reconocer a los pequeños negocios, convertir la tecnología en una verdadera herramienta de productividad y ajustar la formación de talento a las necesidades reales.

“El problema no es que a Colombia le falte talento. Es que le sobran barreras”, enfatizó Oviedo, al pedir políticas públicas enfocadas en derribar estos impedimentos para facilitar el crecimiento y el empleo.

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