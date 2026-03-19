Compra de vivienda en marzo: estos son los bancos en Colombia que ofrecen las tasas de interés más bajas del mercado

En el segmento de vivienda de interés social, los principales bancos ofrecen diferentes opciones y condiciones en sus productos financieros - crédito VisualesIA

En marzo de 2026, créditos hipotecarios y leasing habitacional con tasas competitivas marcan la pauta en la oferta de los bancos en Colombia. Elegir la entidad y la modalidad apropiadas puede transformar el monto final a pagar por una vivienda, sobre todo, ante precios altos y una demanda moderada.

Las condiciones de estos varían con entidades financieras que ofrecen opciones para vivienda de interés social (VIS) y no VIS. Las tasas de interés, determinadas por cada banco, oscilan entre 10,27% y 15,86% de tasa efectiva anual para VIS, y entre 11,55% y 16,99% para vivienda no VIS. Destacan entidades como Banco Agrario, Fondo Nacional del Ahorro y BBVA Colombia por sus tasas competitivas, además de la posibilidad de financiamiento al 100% para ciertos perfiles de compradores.

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En vivienda de interés social, los principales bancos presentan variedad de productos y rangos. La tasa efectiva anual más baja la ofrece el Banco Agrario desde 10,27%, seguido por el Fondo Nacional del Ahorro con cerca de 10,69% y BBVA Colombia con aproximadamente 11,6%. Dichas condiciones pueden representar una diferencia significativa para los compradores a lo largo del plazo del crédito.

Las opciones para vivienda que no se consideran de interés social mantienen a diversas entidades en posiciones destacadas de competitividad - crédito Luisa González/Reuters

Para quienes buscan créditos hipotecarios VIS con plazos de 15 a 20 años, algunas entidades financieras ofrecen condiciones destacadas:

Banco Agrario: 10,6%

Fondo Nacional del Ahorro: 10,9%

Banco Caja Social: 11,5%.

Por otro lado, las tasas más elevadas corresponden a:

DAVIbank: 14,4%.

Banco de Occidente: 14,2%.

Bancolombia: 13,9%.

En créditos a plazos menores, entre siete y 15 años, Banco Agrario se mantiene con tasas desde 10,9%. Le siguen Fondo Nacional del Ahorro (11%) y Av Villas (12,1%). En el segmento de tasas más altas figuran Banco Unión (15,9%), Banco de Occidente (15,2%) y Davibank (14%).

Tasas para vivienda no VIS y principales bancos

Las alternativas para vivienda no clasificada como VIS mantienen a varias entidades entre las más competitivas. En este rango, las tasas se sitúan entre 11,55% y 16,99% de tasa efectiva anual. El Fondo Nacional del Ahorro encabeza la lista de opciones preferenciales, mientras Banco Caja Social y Banco Agrario figuran como referencias por su atractivo en condiciones y porcentajes.

La diferencia entre entidades puede suponer beneficios económicos importantes para los compradores, según su perfil crediticio y el plazo elegido.

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Comparativa de tasas y bancos destacados en créditos hipotecarios

El promedio de tasas para créditos hipotecarios en el mercado colombiano ronda el 12% de tasa efectiva anual. Algunas instituciones logran mantenerse por debajo de este margen, en especial, para solicitantes con buen historial de crédito.

Aparte de las entidades ya mencionadas, otros bancos que compiten con alternativas relevantes incluyen:

Bancolombia.

Davivienda.

Banco de Bogotá.

Banco de Occidente.

Las condiciones específicas dependen del perfil del cliente, el monto requerido y el plazo seleccionado para la financiación.

Modalidades de financiamiento: crédito hipotecario y leasing habitacional

La modalidad de crédito hipotecario requiere en general una cuota inicial correspondiente al 20% o 30% del valor del inmueble. Esto otorga la propiedad al comprador desde el inicio, bajo condición de hipoteca a favor del banco.

El leasing habitacional difiere, ya que la vivienda permanece a nombre de la entidad financiera mientras el comprador paga un canon mensual. Al final del contrato, se habilita la opción de compra. La alternativa puede representar un esfuerzo inicial menor y facilitar el acceso a quienes no dispongan de una cuota alta al principio.

Además, el Fondo Nacional del Ahorro destaca por su posibilidad de financiar hasta el 100% del valor en caso de vivienda VIS, según los lineamientos de la entidad.

Tasas en leasing habitacional para vivienda no VIS

Por su parte, en el área de leasing habitacional para vivienda no VIS, las tasas se equiparan a las del crédito hipotecario tradicional en los mismos plazos. Datos de la Superintendencia Financiera sitúan a BBVA Colombia con tasas desde 11,91%, seguido por el Fondo Nacional del Ahorro con 12,5% y Davivienda en 12,57%.

Las tasas más elevadas en este segmento corresponden a Itaú (13,52%), Banco de Bogotá (12,67%) y Banco de Occidente (12,66%).

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Recomendaciones técnicas para elegir su crédito

Antes de tomar una decisión sobre un crédito, es clave analizar la tasa efectiva anual, la modalidad de financiación en pesos o UVR, el tipo de tasa (fija o variable), el plazo disponible y la capacidad de pago mensual. La tasa efectiva anual es uno de los principales indicadores, ya que refleja el costo real del crédito incluyendo la capitalización de intereses.

Además, conviene revisar cómo pueden variar las cuotas en cada sistema de financiación, ya que estas diferencias pueden impactar tanto en el corto como en el largo plazo.

El panorama actual facilita el acceso a opciones flexibles y atractivas para quienes priorizan tasas competitivas y distintos modelos de financiamiento. Las entidades capaces de financiar el 100% del valor de la vivienda amplían las posibilidades de adquirir propiedad, tanto mediante crédito hipotecario como a través del leasing habitacional.