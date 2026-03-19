Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína en el mundo, asegura informe de Estados Unidos

Estados Unidos vincula a grupos criminales de Colombia, Ecuador y Brasil en redes regionales de tráfico de cocaína - crédito Santiago Mesa/Policía Metropolitana de Cali

Las autoridades estadounidenses confirmaron que Colombia mantiene el liderazgo en la producción mundial de cocaína, una posición que sigue preocupando a los organismos de seguridad internacionales.

El informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) de la ONU identifica a las organizaciones criminales de Colombia y los grupos armados ilegales como responsables del envío de “grandes cantidades de cocaína” tanto a Estados Unidos como a Europa.

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Esta advertencia se hizo pública durante la presentación del informe anual de amenazas globales ante el Senado de Estados Unidos. El documento enfatiza que “Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína”, un dato que destaca el impacto del narcotráfico en la región y en los mercados internacionales.

Según el informe, Colombia se mantiene como el epicentro de la producción de cocaína a nivel global, lo que refuerza la preocupación de las autoridades estadounidenses respecto al flujo constante de droga hacia sus fronteras.

Las conexiones internacionales del Eln y las Farc incrementan la inestabilidad regional y el riesgo para Estados Unidos - crédito Colprensa / @StephBatesPress/X

La colaboración entre organizaciones criminales y bandas extranjeras ha permitido ampliar los canales de exportación, incrementando la presión sobre los sistemas de seguridad de los países receptores.

En la comparecencia ante los legisladores, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, puntualizó el alcance de la amenaza: “Estas y otras organizaciones transnacionales criminales continúan representando un riesgo muy tangible e individualizado de delitos violentos para los ciudadanos estadounidenses comunes. Además de contribuir a la inestabilidad regional”, sostuvo Gabbard ante el Comité de Inteligencia del Senado.

El informe también sostiene que los grupos armados ilegales, como el Eln y las disidencias de las Farc, han fortalecido sus redes de tráfico al asociarse con bandas de países vecinos como Ecuador y Brasil. Las operaciones de estos grupos no solo afectan la seguridad local, sino que tienen repercusiones directas en el hemisferio.

La funcionaria estadounidense insistió en que los grupos ilegales colombianos representan “un riesgo para el país norteamericano y contribuyen a la inestabilidad de la región”, una advertencia que refuerza la postura de Washington sobre la necesidad de cooperación internacional para enfrentar el desafío.

El informe anual de amenazas destaca la expansión del narcotráfico desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa - crédito Stringer/REUTERS

Detalles del informe

El mercado mundial de la cocaína ha experimentado una expansión sin precedentes, según el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. La organización de Naciones Unidas alertó sobre el crecimiento tanto en la producción como en la demanda, especialmente fuera de los mercados tradicionales.

La producción global de cocaína superó las 3.700 toneladas en 2023, un 34% más que el año anterior. Este aumento se atribuye principalmente a la expansión de los cultivos y la capacidad de los laboratorios ilegales en Colombia.

El informe de la JIFE informó que el fenómeno ya no se limita a América ni Europa. “Las rutas ilegales de esta droga alcanzan ya todas las regiones del mundo, incluida África, que hasta hace poco era solo una región de tránsito, o Asia, donde su presencia hasta hace poco era residual”, destaca el documento.

Entre 2013 y 2023, el número de consumidores se incrementó de 17 a 25 millones a nivel global. El informe resalta que el consumo registra un auge particular en África Occidental, Central y Austral, y que “al menos 4.700 personas han recibido tratamiento por trastorno por consumo de cocaína en los últimos años”, según datos citados de Naciones Unidas.

El informe identifica a China, Rusia, Corea del Norte e Irán junto a organizaciones criminales como amenazas estratégicas para EE.UU - crédito @FNC_ArmadaCol / X

El aumento de la producción en Sudamérica ha tenido repercusiones directas en países como Ecuador, donde en 2024 se incautaron más de 290 toneladas, superando en más del 30 % las cifras de 2023. El impacto de la expansión del narcotráfico ha coincidido con una escalada de la violencia en ese país, que registró 6.964 muertes violentas y una tasa de homicidios que se quintuplicó en cinco años.

Entre 2013 y 2023, el número de consumidores se incrementó de 17 a 25 millones a nivel global. El informe resalta que el consumo registra un auge particular en África Occidental, Central y Austral, y que “al menos 4.700 personas han recibido tratamiento por trastorno por consumo de cocaína en los últimos años”, según datos citados de Naciones Unidas.

El aumento de la producción en Sudamérica ha tenido repercusiones directas en países como Ecuador, donde en 2024 se incautaron más de 290 toneladas, superando en más del 30 % las cifras de 2023. El impacto de la expansión del narcotráfico ha coincidido con una escalada de la violencia en ese país, que registró 6.964 muertes violentas y una tasa de homicidios que se quintuplicó en cinco años.