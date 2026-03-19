Cinco planes para elegir a Popayán como destino en la Semana Santa

La Unesco declara las procesiones de Semana Santa en Popayán como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por su valor religioso y cultural - crédito Fontur Colombia

Popayán, reconocida por su arquitectura colonial y celebraciones religiosas, consolida su posición como referente turístico en Semana Santa, que se realizará desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril de 2026.

Algunos planes que se desarrollarán en la capital del departamento del Cauca incluyen procesiones declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, una destacada oferta cultural y la realización de una feria de emprendimiento local.

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En el primer aspecto, es considerado como el principal atractivo de Popayán en Semana Santa. Familias desfilan portando imágenes religiosas en plataformas de madera, tradición transmitida de generación en generación, según información publicada por el portal Colombia Travel.

Uno de los atractivos turísticos de la ‘Ciudad Blanca’ de Colombia es recorrer su Centro Histórico. El entorno de casas blancas, testimonio de los siglos XVII al XIX, compone este majestuoso lugar, que invita a recorrer calles llenas de historia.

Morro de Tulcán

El Morro de Tulcán, una pirámide truncada de origen precolombino y principal sitio arqueológico de Popayán, concentra siglos de historia y simbolismo en el corazón del sur colombiano.

Este monumento, considerado un templo sagrado y con una función ceremonial destacada para las antiguas civilizaciones regionales, forma parte de una selección de espacios y edificaciones que definen la identidad patrimonial de la también llamada “Ciudad Blanca” y ofrecen una perspectiva única sobre sus orígenes, transformaciones y usos contemporáneos.

La presencia del Morro de Tulcán no solo revela información sobre los pueblos originarios, sino que también destaca el papel del sitio como núcleo identitario y mirador contemporáneo. Actualmente, la loma es uno de los puntos panorámicos más buscados para contemplar Popayán, permitiendo apreciar la estructura urbana y la arquitectura predominante en la ciudad.

Puente del Humilladero

Otro hito en el paisaje de Popayán es el Puente del Humilladero, conocido oficialmente como Puente Bolívar. Esta obra de ladrillo y calicanto, reconocida por sus doce arcos de medio punto —con los más anchos en el sector central—, fue inaugurada en julio de 1873 tras un proceso encabezado por el arquitecto y religioso italiano Fray Serafín Barbetti junto al ingeniero alemán cuyo nombre no figura en los registros del medio fuente.

El nombre popular del puente proviene de la inclinación extrema que caracterizaba el acceso anterior a su construcción, un trayecto que los habitantes solo podían superar inclinados, lo que generaba la imagen de una “humillación”.

Según la crónica de su época, la estructura facilitó la conexión del sector norte con el centro de la ciudad y cumplió una función clave durante la independencia como paso para los ejércitos libertadores, hecho consignado en su declaración como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.

En el presente, el Puente del Humilladero sirve tanto como lugar de encuentro social como escenario habitual para la fotografía urbana.

Plaza de Caldas y Torre del Reloj

Diseñada siguiendo los modelos urbanísticos hispanos, la actual Plaza de Caldas —denominada oficialmente Parque Caldas— fue trazada en 1537 y funcionó desde su fundación como eje de la vida pública, comercial y festiva. Su nombre homenajea al científico y prócer Francisco José de Caldas, cuya escultura de bronce, obra del artista Raoul Verlet colocada en 1910, preside el espacio central del parque.

La plaza se distingue por sus almendros y robles que proporcionan sombra y un entorno natural en el corazón de la ciudad. Los edificios más emblemáticos, como el Palacio de la Gobernación del Cauca y la Alcaldía, además de la catedral y la torre, rodean el parque, definiendo el paisaje histórico.

En uno de sus rincones se eleva la Torre del Reloj, conocida en la tradición popular como “La Nariz de Popayán”. Este icono de la ciudad fue erigido entre 1673 y 1682 bajo la dirección del obispo Cristóbal Bernaldo de Quirós.

La torre presenta una arquitectura de mampostería blanca y diseño colonial sobrio. Su elemento central es el reloj mecánico, cuya maquinaria —adquirida en Londres en 1737— llama la atención debido a la ausencia de segundero, una característica que se ha interpretado como representación del ritmo sereno de Popayán. A pesar de los eventos sísmicos registrados en la ciudad, incluidos los daños severos del terremoto de 1983, la estructura ha sido restaurada y permanece como testimonio de la resiliencia de los pobladores.

Este monumento es referencia y punto de orientación tanto para los residentes como para los turistas y condensa la dimensión simbólica de la historia local.