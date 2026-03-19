Colombia

Cinco planes para elegir a Popayán como destino en la Semana Santa

La combinación entre arte sacro, legado ancestral y escenarios únicos ofrece a cada visitante una experiencia cultural irrepetible

Guardar
La Unesco declara las procesiones
La Unesco declara las procesiones de Semana Santa en Popayán como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por su valor religioso y cultural - crédito Fontur Colombia

Popayán, reconocida por su arquitectura colonial y celebraciones religiosas, consolida su posición como referente turístico en Semana Santa, que se realizará desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril de 2026.

Algunos planes que se desarrollarán en la capital del departamento del Cauca incluyen procesiones declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, una destacada oferta cultural y la realización de una feria de emprendimiento local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el primer aspecto, es considerado como el principal atractivo de Popayán en Semana Santa. Familias desfilan portando imágenes religiosas en plataformas de madera, tradición transmitida de generación en generación, según información publicada por el portal Colombia Travel.

Uno de los atractivos turísticos de la ‘Ciudad Blanca’ de Colombia es recorrer su Centro Histórico. El entorno de casas blancas, testimonio de los siglos XVII al XIX, compone este majestuoso lugar, que invita a recorrer calles llenas de historia.

Morro de Tulcán

El Morro de Tulcán, una pirámide truncada de origen precolombino y principal sitio arqueológico de Popayán, concentra siglos de historia y simbolismo en el corazón del sur colombiano.

Este monumento, considerado un templo sagrado y con una función ceremonial destacada para las antiguas civilizaciones regionales, forma parte de una selección de espacios y edificaciones que definen la identidad patrimonial de la también llamada “Ciudad Blanca” y ofrecen una perspectiva única sobre sus orígenes, transformaciones y usos contemporáneos.

La presencia del Morro de Tulcán no solo revela información sobre los pueblos originarios, sino que también destaca el papel del sitio como núcleo identitario y mirador contemporáneo. Actualmente, la loma es uno de los puntos panorámicos más buscados para contemplar Popayán, permitiendo apreciar la estructura urbana y la arquitectura predominante en la ciudad.

Puente del Humilladero

Otro hito en el paisaje de Popayán es el Puente del Humilladero, conocido oficialmente como Puente Bolívar. Esta obra de ladrillo y calicanto, reconocida por sus doce arcos de medio punto —con los más anchos en el sector central—, fue inaugurada en julio de 1873 tras un proceso encabezado por el arquitecto y religioso italiano Fray Serafín Barbetti junto al ingeniero alemán cuyo nombre no figura en los registros del medio fuente.

El nombre popular del puente proviene de la inclinación extrema que caracterizaba el acceso anterior a su construcción, un trayecto que los habitantes solo podían superar inclinados, lo que generaba la imagen de una “humillación”.

Según la crónica de su época, la estructura facilitó la conexión del sector norte con el centro de la ciudad y cumplió una función clave durante la independencia como paso para los ejércitos libertadores, hecho consignado en su declaración como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.

En el presente, el Puente del Humilladero sirve tanto como lugar de encuentro social como escenario habitual para la fotografía urbana.

Plaza de Caldas y Torre del Reloj

Diseñada siguiendo los modelos urbanísticos hispanos, la actual Plaza de Caldas —denominada oficialmente Parque Caldas— fue trazada en 1537 y funcionó desde su fundación como eje de la vida pública, comercial y festiva. Su nombre homenajea al científico y prócer Francisco José de Caldas, cuya escultura de bronce, obra del artista Raoul Verlet colocada en 1910, preside el espacio central del parque.

La plaza se distingue por sus almendros y robles que proporcionan sombra y un entorno natural en el corazón de la ciudad. Los edificios más emblemáticos, como el Palacio de la Gobernación del Cauca y la Alcaldía, además de la catedral y la torre, rodean el parque, definiendo el paisaje histórico.

En uno de sus rincones se eleva la Torre del Reloj, conocida en la tradición popular como “La Nariz de Popayán”. Este icono de la ciudad fue erigido entre 1673 y 1682 bajo la dirección del obispo Cristóbal Bernaldo de Quirós.

La torre presenta una arquitectura de mampostería blanca y diseño colonial sobrio. Su elemento central es el reloj mecánico, cuya maquinaria —adquirida en Londres en 1737— llama la atención debido a la ausencia de segundero, una característica que se ha interpretado como representación del ritmo sereno de Popayán. A pesar de los eventos sísmicos registrados en la ciudad, incluidos los daños severos del terremoto de 1983, la estructura ha sido restaurada y permanece como testimonio de la resiliencia de los pobladores.

Este monumento es referencia y punto de orientación tanto para los residentes como para los turistas y condensa la dimensión simbólica de la historia local.

Temas Relacionados

PopayánSemana SantaPlanes en PopayánColombia-NoticiasColombia-Viajes

Más Noticias

Resultados Chontico Día: último sorteo del jueves 19 de marzo de 2026

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día: último sorteo

Periodista indígena elegida como senadora por el Pacto Histórico arremetió contra Álvaro Uribe: “No podemos elegir a un verdugo”

La presentadora fue la única del gremio de periodistas en lograr una curul en el Congreso para el periodo 2026-2030, mientras que el exmandatario se “quemó” y no logró el regreso al Senado

Periodista indígena elegida como senadora

María del Mar Pizarro puso en duda la capacidad de gestión de Abelardo la Espriella por su historial financiero: “Socios de todo tipo”

La senadora dijo que cinco compañías del abogado reportaron ingresos millonarios, pero terminaron el año con pérdidas y altos niveles de endeudamiento

María del Mar Pizarro puso

Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

En uno de los partidos más destacados de la fecha 12 del fútbol colombiano, Tiburones y Poderosos se volverán a citar en un partido apasionante

Medellín vs. Junior EN VIVO,

Bayern Múnich vs. Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League: fechas de la serie que disputará Luis Díaz con el conjunto bávaro

El primer partido de la serie frente al equipo alemán se disputará el 7 de abril en el Santiago Bernabéu, con inicio programado para las 14:00 (hora de Colombia). La eliminatoria se definirá en Alemania, el 15 de abril

Bayern Múnich vs. Real Madrid
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Indepaz calificó como “preocupante” que

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Karol G organizará una feria

Karol G organizará una feria para marcas de emprendedores latinos durante su presentación en Coachella: así pueden registrarse

Karol G presentó un nuevo muñeco en colaboración con su fundación: las ventas se destinarán a apoyar a niños con cáncer

Expareja de Carmen Villalobos ya tendría nuevo romance: crecen los rumores de una presunta infidelidad

Dímelo King reveló la millonaria suma que metió en el sobre para los 15 años de la hija de Andrea Valdiri: “Pensé que era poquito”

Recuerdan video del prometido de Alexa Torrex donde advierte que pondría fin a la relación si se besaba con alguien en ‘La casa de los famosos’: “No los obligan”

Deportes

Medellín vs. Junior EN VIVO,

Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Bayern Múnich vs. Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League: fechas de la serie que disputará Luis Díaz con el conjunto bávaro

Sebastián Villa sería la gran “sorpresa” de Néstor Lorenzo en la convocatoria de la selección Colombia en la fecha FIFA

Didier Deschamps, director técnico de Francia, elogió a la selección Colombia, rival en la fecha FIFA: “Siempre es un placer”

Posible rival de Colombia en el Mundial 2026 entregó la lista de convocados: Oceanía quiere dar la sorpresa