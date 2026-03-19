Cayó red de ladrones en Bogotá que usaba ambulancia para hurtos y secuestros por más de $145 millones

La banda usaba ambulancias para ingresar a viviendas y comercios, amenazando a las víctimas con armas y violencia extrema - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó este 19 de marzo de 2026 sobre la desarticulación de una red delincuencial que operaba en varias localidades de Bogotá, especializada en hurtos y secuestros utilizando una ambulancia como vehículo para cometer sus delitos.

Según las autoridades, el grupo, compuesto por Wilmer Yesid Jiménez Ardila, Ana Yasiris Mena Mena y Fabián Octavio Chivatá Giral, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario luego de ser imputados por delitos agravados.

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De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, esta organización criminal llevaba a cabo su accionar mediante la simulación de emergencias médicas, lo que les permitía ingresar a viviendas y establecimientos de comercio con la apariencia de personal sanitario.

Delitos suman más de 145 millones de pesos

Una vez dentro, intimidaban a las víctimas con armas de fuego y empleaban violencia extrema para apoderarse de dinero y objetos de valor. Las autoridades advierten que los delitos cometidos suman más de 145 millones de pesos y se registraron en localidades como Teusaquillo, Usaquén y Suba.

Wilmer Yesid Jiménez Ardila, Ana Yasiris Mena Mena y Fabián Octavio Chivatá Giral fueron capturados tras hurtos y secuestros en Teusaquillo, Usaquén y Suba - crédito Fiscalía

Uno de los casos más graves documentados ocurrió el 30 de agosto de 2024, cuando los implicados ingresaron a un apartamento alegando atender una emergencia médica.

La pareja que se encontraba en el lugar fue retenida bajo amenaza de muerte, mientras los delincuentes sometían a las víctimas y realizaban transferencias desde sus cuentas bancarias. “El riesgo que representan no radica solo en el daño ya causado, sino en su evidente disposición a reiterar conductas violentas para cometer los hurtos”, explicó un fiscal ante el juez de control de garantías.

¿Cómo era su ‘modus operandi’?

Los testimonios recogidos en el expediente judicial detallan escenas de extrema violencia y premeditación. En varias ocasiones, los delincuentes amenazaron a las víctimas introduciendo armas de fuego en la boca o accionando un taladro cerca de sus cabezas, exigiendo información sobre el paradero del dinero y objetos de valor.

Además de actuar en viviendas, los miembros de la banda ingresaban a establecimientos comerciales haciéndose pasar por clientes.

Una vez dentro, intimidaban a los trabajadores con armas de fuego para apoderarse del dinero recaudado durante la jornada y luego escapaban en la ambulancia, aprovechando la apariencia de vehículo sanitario para eludir a las autoridades y pasar desapercibidos, explicó Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial.

También atacaban comercios y bombas de gasolina

Más de 145 millones de pesos en bienes fueron hurtados por esta organización criminal que simulaba emergencias médicas - crédito Fiscalía

La Fiscalía detalló que la red habría participado en al menos cinco eventos delictivos, afectando tanto a viviendas como a comercios en varias localidades de Bogotá y demostrando un patrón de acción organizado y reiterado.

Tras la captura de los tres procesados, fueron presentados ante un juez penal de control de garantías, quien les imputó los delitos de hurto calificado y secuestro extorsivo, ambos en modalidad agravada.

Ninguno de los implicados aceptó los cargos, por lo que deberán permanecer en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial. La Fiscalía enfatizó que este tipo de conductas no constituyen incidentes aislados, sino que reflejan un patrón de acción organizado y reiterado que requiere intervención inmediata para proteger a la comunidad.

Las autoridades también advirtieron sobre el riesgo social que representa la utilización de vehículos de servicio público, como ambulancias, para la comisión de delitos graves.

La banda también atacaba bombas de gasolina, sometiendo a los empleados con armas y llevándose el dinero de las ventas - crédito Fiscalía

Las autoridades reiteran la importancia de denunciar cualquier intento de fraude o intimidación, así como de mantener medidas de prevención en los hogares y negocios.

La Fiscalía General de la Nación continuará con la investigación y judicialización del caso para garantizar que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes, evitando que reincidan en estas conductas.

Según la entidad fiscal, este operativo también pone de relieve la importancia de fortalecer los controles sobre los vehículos de servicio público y de mantener a la ciudadanía informada acerca de las modalidades delictivas, con el fin de garantizar la protección de la comunidad y la seguridad en las distintas localidades de la capital.