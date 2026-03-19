Colombia

Caso Ungrd: Wadith Manzur y Karen Manrique no irían a prisión y serían retenidos en estaciones de Policía

Tras las órdenes de captura por presunto cohecho, los congresistas se entregaron a las autoridades y permanecerían bajo custodia en Bogotá mientras avanza la investigación por el escándalo de corrupción

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Los congresistas se entregaron a
Los congresistas se entregaron a las autoridades tras las órdenes de captura y permanecerían bajo custodia en Bogotá mientras avanza el proceso por presunto cohecho - crédito montaje Infobae (Colprensa)

Los congresistas reelectos Wadith Manzur y Karen Manrique no serían enviados a cárceles tradicionales mientras enfrentan el proceso judicial en su contra por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con Caracol Radio, las autoridades habrían determinado que ambos permanecerían bajo custodia en estaciones de Policía en Bogotá, tras su entrega voluntaria luego de la expedición de órdenes de captura por el delito de cohecho impropio.

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La decisión se da en el desarrollo de la investigación por el presunto entramado de corrupción en la Ungrd, en el que, según la Corte, los congresistas habrían recibido pagos indebidos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para favorecer la aprobación de proyectos en la Comisión Tercera de la Cámara.

En concreto, Manzur permanecería recluido en la estación de carabineros E26 de Bogotá, mientras que Manrique estaría bajo custodia en otra estación policial de la capital, evitando su traslado a centros penitenciarios como El Buen Pastor.

En contraste, La FM informó que, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Wadith Manzur fue trasladado a una guarnición y Karen Manrique a un centro carcelario, respectivamente, para responder en juicio ante la Corte Suprema de Justicia dentro de la misma investigación.

Además de Manzur y Manrique, en el expediente también figuran los congresistas Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, así como el exrepresentante Juan Diego Muñoz, quien renunció a su curul.

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