Colombia

Capturaron a tres presuntos responsables del asesinato en Girardot de los policías de tránsito Diana García y Jeison Daza

Durante la intervención, también se logró el restablecimiento de los derechos de un menor de edad que se encontraba con uno de los implicados, garantizando su protección

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Jeison Alberto Daza Rosso, de
Jeison Alberto Daza Rosso, de 42 años, y Diana García, de 36 años, integrantes de la Policía de Tránsito de Cundinamarca - crédito @DirectorPolicia/X

La captura de tres presuntos responsables del asesinato de dos policías de tránsito en Girardot, Cundinamarca, marcó un avance relevante en la respuesta de las autoridades frente a los ataques contra la fuerza pública.

El hecho tuvo lugar en la báscula de San Lorenzo y generó una movilización inmediata de la Policía Nacional, que desplegó un operativo con más de 400 uniformados y tecnología de última generación.

El homicidio de la subintendente Diana Carolina García Rubio y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso conmocionó a la institución, que expresó su rechazo categórico a este acto y extendió sus condolencias a las familias de las víctimas.

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El operativo, calificado como una acción sin precedentes en la región, incluyó unidades especializadas de inteligencia, drones, sobrevuelos de helicópteros y un cerco estratégico para impedir la fuga de los atacantes.

Las autoridades informaron que los capturados intentaron ocultarse en zonas rurales y veredales, pero la coordinación y perseverancia del grupo operativo permitió ubicarlos y detenerlos. Durante la intervención, también se logró el restablecimiento de los derechos de un menor de edad que se encontraba con uno de los implicados, garantizando su protección.

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