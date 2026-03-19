Cambio Radical aún no confirma si apoyará a Abelardo de la Espriella o a Paloma Valencia: algunos miembros de la bancada ya escogieron

Entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella estaría el candidato de Cambio Radical; aunque hay peticiones sobre dejar la colectividad en libertad - crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram

La bancada de Cambio Radical enfrenta una fuerte discusión interna sobre cuál debería ser su postura en las elecciones presidenciales, mientras algunos de sus miembros ya se decantaron entre el respaldo a Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. La colectividad, que finalmente no presentó aspirante propio al primer cargo de la Nación, y no participó de las consultas interpartidistas, todavía no llega a consensos.

El senador Carlos Julio González confirmó que sectores del partido han solicitado libertad para decidir su apoyo, lo que expondría fisuras en la estrategia unificada que históricamente ha distinguido a la colectividad en esta clase de elecciones. Las declaraciones del congresista se conocieron durante el miércoles 18 de marzo, cuando se efectuó la reunión de la bancada de la colectividad de oposición, en Bogotá.

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Los miembros de la bancada de Cambio Radical rechazaron uno de los programas bandera de Gustavo Petro, como la Paz Total - crédito Presidencia - fotomontaje Infobae

González precisó que el partido aún no ha otorgado libertad a su bancada. “Vamos a escuchar las posiciones de la dirección del partido y vamos a ver cuáles son los mecanismos para tomar una decisión”, declaró el parlamentario huilense al referirse a la posibilidad de apoyar distintas candidaturas. Algunos integrantes han solicitado autonomía hasta la primera vuelta, mientras otros consideran necesario esperar la directriz oficial.

Por su parte, el representante a la Cámara Julio César Triana indicó que el partido sostiene una postura crítica frente al Gobierno actual y rechaza la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro. “Nuestro partido, que ha sido oposición y se ha opuesto a que este Gobierno a través de la Paz Total (...) no va a estar con un candidato que pretenda continuar el mandato de Petro”, expresó el representante.

El representante Julio César Triana y el senador Carlos Fernando Motoa fueron dos de los integrantes del partido que se pronunciaron que expresaron sus conceptos frente a cuál debería ser la decisión del partido - crédito suministrado a Infobae Colombia

En ese orden de ideas, recordó cómo la actual administración, a su parecer, le entregó el país a los violentos y remarcó cómo este Gobierno “aniquiló programas que se originaron en nuestro partido, como Mi Casa Ya, y ha jugado a acabar con las instituciones“. Con ello, expresó su indignación frente a lo que sería el continuismo del proyecto progresista, encarnado a través del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda.

La discusión sobre el rumbo electoral persiste, mientras también se han hecho llamados a la unidad interna. “La característica principal de este partido ha sido que actuamos de manera monolítica, de manera unida y, en esta ocasión, pensando en la presidencia y como oposición que somos, lo vamos a hacer, tengan la absoluta seguridad que aquí no va a haber divisiones”, aseguró el representante Triana.

El 31 de mayo, más de 41 millones de colombianos están convocados para ir a las urnas, en pro de elegir a su nuevo presidente; que se conocerá ese día si alguno de los candidatos logra al menos el 50% más uno de los votos - crédito AP

Crítica “total” a la política de paz y al modelo de Gobierno

Triana advirtió sobre el impacto de la política de paz en la seguridad nacional y el crecimiento de grupos armados. “Este país no aguanta cuatro años más de una Paz Total que ha permitido que los grupos al margen de la ley se fortalezcan, se consoliden y sigan atemorizando al pueblo colombiano”, reafirmó en sus declaraciones, con las que reiteró su rechazo al Ejecutivo, al que le restan 142 días para el final del mandato.

Otra de las voces de Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Motoa, que apoya a De la Espriella, ratificó la decisión de evitar alianzas con fuerzas tradicionales asociadas al Gobierno e hizo hincapié en que la colectividad debe permanecer unida en su definición. “Estoy pensando en el partido, en Cambio Radical. Vamos a estar unidos y ese es el propósito que tenemos que tener en las próximas semanas”, dijo.

En consecuencia, la posición final de esta representatividad será resultado de una deliberación interna que busca conciliar presiones por la libertad individual y la tradición de voto monolítico. Hasta ahora, la dirección del partido no ha concedido la libertad reclamada, por una parte, de sus miembros para actuar en la primera vuelta presidencial; y se abstuvo de comunicar una decisión, que seguirá analizándose.