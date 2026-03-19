Colombia

Cambio Radical aún no confirma si apoyará a Abelardo de la Espriella o a Paloma Valencia: algunos miembros de la bancada ya escogieron

Los miembros del partido de oposición debatieron sobre su postura ante las elecciones presidenciales, en medio de la petición de algunos de los congresistas de tener libertad para decidir su apoyo

Guardar
Entre Paloma Valencia y Abelardo
Entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella estaría el candidato de Cambio Radical; aunque hay peticiones sobre dejar la colectividad en libertad - crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram

La bancada de Cambio Radical enfrenta una fuerte discusión interna sobre cuál debería ser su postura en las elecciones presidenciales, mientras algunos de sus miembros ya se decantaron entre el respaldo a Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. La colectividad, que finalmente no presentó aspirante propio al primer cargo de la Nación, y no participó de las consultas interpartidistas, todavía no llega a consensos.

El senador Carlos Julio González confirmó que sectores del partido han solicitado libertad para decidir su apoyo, lo que expondría fisuras en la estrategia unificada que históricamente ha distinguido a la colectividad en esta clase de elecciones. Las declaraciones del congresista se conocieron durante el miércoles 18 de marzo, cuando se efectuó la reunión de la bancada de la colectividad de oposición, en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los miembros de la bancada
Los miembros de la bancada de Cambio Radical rechazaron uno de los programas bandera de Gustavo Petro, como la Paz Total - crédito Presidencia - fotomontaje Infobae

González precisó que el partido aún no ha otorgado libertad a su bancada. “Vamos a escuchar las posiciones de la dirección del partido y vamos a ver cuáles son los mecanismos para tomar una decisión”, declaró el parlamentario huilense al referirse a la posibilidad de apoyar distintas candidaturas. Algunos integrantes han solicitado autonomía hasta la primera vuelta, mientras otros consideran necesario esperar la directriz oficial.

Por su parte, el representante a la Cámara Julio César Triana indicó que el partido sostiene una postura crítica frente al Gobierno actual y rechaza la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro. “Nuestro partido, que ha sido oposición y se ha opuesto a que este Gobierno a través de la Paz Total (...) no va a estar con un candidato que pretenda continuar el mandato de Petro”, expresó el representante.

El representante Julio César Triana
El representante Julio César Triana y el senador Carlos Fernando Motoa fueron dos de los integrantes del partido que se pronunciaron que expresaron sus conceptos frente a cuál debería ser la decisión del partido - crédito suministrado a Infobae Colombia

En ese orden de ideas, recordó cómo la actual administración, a su parecer, le entregó el país a los violentos y remarcó cómo este Gobierno “aniquiló programas que se originaron en nuestro partido, como Mi Casa Ya, y ha jugado a acabar con las instituciones“. Con ello, expresó su indignación frente a lo que sería el continuismo del proyecto progresista, encarnado a través del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda.

La discusión sobre el rumbo electoral persiste, mientras también se han hecho llamados a la unidad interna. “La característica principal de este partido ha sido que actuamos de manera monolítica, de manera unida y, en esta ocasión, pensando en la presidencia y como oposición que somos, lo vamos a hacer, tengan la absoluta seguridad que aquí no va a haber divisiones”, aseguró el representante Triana.

El 31 de mayo, más
El 31 de mayo, más de 41 millones de colombianos están convocados para ir a las urnas, en pro de elegir a su nuevo presidente; que se conocerá ese día si alguno de los candidatos logra al menos el 50% más uno de los votos - crédito AP

Crítica “total” a la política de paz y al modelo de Gobierno

Triana advirtió sobre el impacto de la política de paz en la seguridad nacional y el crecimiento de grupos armados. “Este país no aguanta cuatro años más de una Paz Total que ha permitido que los grupos al margen de la ley se fortalezcan, se consoliden y sigan atemorizando al pueblo colombiano”, reafirmó en sus declaraciones, con las que reiteró su rechazo al Ejecutivo, al que le restan 142 días para el final del mandato.

Otra de las voces de Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Motoa, que apoya a De la Espriella, ratificó la decisión de evitar alianzas con fuerzas tradicionales asociadas al Gobierno e hizo hincapié en que la colectividad debe permanecer unida en su definición. “Estoy pensando en el partido, en Cambio Radical. Vamos a estar unidos y ese es el propósito que tenemos que tener en las próximas semanas”, dijo.

En consecuencia, la posición final de esta representatividad será resultado de una deliberación interna que busca conciliar presiones por la libertad individual y la tradición de voto monolítico. Hasta ahora, la dirección del partido no ha concedido la libertad reclamada, por una parte, de sus miembros para actuar en la primera vuelta presidencial; y se abstuvo de comunicar una decisión, que seguirá analizándose.

Temas Relacionados

Cambio RadicalAbelardo de la EspriellaPaloma ValenciaElecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

El partido, que es uno de los más jugados en la historia del fútbol colombiano, tendrá como sede el estadio del cuadro azucarero y cerrará la jornada futbolera del miércoles 18 de marzo

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Paciente en estado crítico lleva 45 días esperando que la Nueva EPS lo remita a un hospital especializado

Elcaso se convirtió en un nuevo ejemplo de la falta de garantía en los tratamientos y procedimientos médicos para usuarios que cuentan con condiciones graves

Paciente en estado crítico lleva

Con video de sus funcionarios, la Registraduría respondió a quienes ponen en duda el sistema electoral: “Yo no hago fraude”

El presidente Gustavo Petro y otras políticos han cuestionado la transparencia del software electoral utilizado para el preconteo y los escrutinios

Con video de sus funcionarios,

Paloma Valencia lanzó dura advertencia por liquidación de EPS y acusó al Gobierno de ocultar información en medio de la crisis de salud

La candidata aseguró que la medida podría agravar la crisis del sistema, generar incertidumbre para millones de usuarios y afectar la estabilidad de clínicas, hospitales y proveedores

Paloma Valencia lanzó dura advertencia

Filtran chat que compromete un millonario proceso de contratación de vigilancia en el Sena: “Tiene que subir el porcentaje”

Un funcionario de la entidad reconoció presiones para modificar porcentajes en una licitación de $200.000 millones, mientras se acumulan denuncias por supuestos “pliegos sastre”. Organismos de control monitorean el caso

Filtran chat que compromete un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Paro armado del ELN encierra

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

‘Culotauro’ y sus descargos por

‘Culotauro’ y sus descargos por las críticas tras la entrevista a Juan Daniel Oviedo: “Nos falseó, ñero”

“Yo peleaba y me ponía alabanzas”: Aida Victoria Merlano aseguró que sufrió violencia psicológica y económica por parte de Juan David Tejada

Andrea Valdiri reveló la verdad sobre el padre biológico de su hija mayor, Isabella

J Álvarez presenta ‘El Dueño Del Sistema Vol. 3′ y tiene a Colombia en la mira: “Tengo una responsabilidad grande”

El actor Juan Pablo Obregón aseguró que Dios evitó que cometiera una infidelidad: “Empecé a llorar estando en el motel”

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

Hora y dónde ver el sorteo de las fases de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana: los equipos colombianos conocerán a sus rivales

‘Lucho’ Díaz se mete en la historia de Europa y se corona como el máximo goleador colombiano en la Champions League

Negociación sobre los derechos de televisión del fútbol colombiano tiene dos versiones: esto se sabe

Con Luis Díaz inspirado, Bayern Múnich volvió a golear al Atalanta en la Champions: triunfo por 4-1 en la vuelta de octavos