Estas fueron las reacciones de los políticos de izquierda a la alianza de Juan Fernando Cristo con Iván Cepeda: “Impedir el regreso de la ultraderecha”

La campaña de Iván Cepeda suma nuevas adhesiones y refuerza el llamado a un frente progresista unificado - crédito Sofia Toscano/Colprensa - Álvaro Tavera/Colprensa - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La adhesión de nuevas figuras al equipo del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha intensificado el llamado a la unidad dentro del progresismo colombiano.

El escritor y exsenador Gustavo Bolívar celebró la llegada del exministro Juan Fernando Cristo a la campaña presidencial de Cepeda, al tiempo que promovió la posibilidad de un acuerdo político más amplio. “Qué bien la llegada de Cristo a la campaña #CepedaPresidente”, publicó en su cuenta de X.

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En su mensaje, Bolívar dirigió una invitación pública a Clara López Obregón y Carlos Caicedo para que consideren un acercamiento con Cepeda. “Tenemos la responsabilidad de impedir el regreso de la ultraderecha”, manifestó.

El exsenador subrayó la existencia de afinidades ideológicas y programáticas entre los actores progresistas, y sostuvo: “No sería difícil llegar a acuerdos programáticos que permitan a los más pobres de Colombia seguir siendo tocados por la mano de un Estado justo y humano”.

Gustavo Bolívar celebró el apoyo de Juan Fernando Cristo y llamó a la unidad del progresismo en torno a Iván Cepeda - crédito @GustavoBolivar/X

El también exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) mencionó el ejemplo de varios dirigentes, entre ellos Susana Muhamad y María José Pizarro, quienes, según describió, pusieron los intereses colectivos por encima de los individuales.

“Depusimos nuestros intereses personales en aras de asegurar el triunfo”, detalló en su publicación. Enfatizó que solo mediante un bloque unificado sería posible lograr el objetivo en la primera vuelta electoral.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro se refirió al proceso de integración del equipo de campaña y dio la bienvenida a Cristo.

“Con diálogo y grandeza seguimos tejiendo país en el marco de la paz y en defensa de la vida”, expresó. Además, reconoció como prioritario sumar liderazgos y consolidar un proyecto de justicia social y defensa de derechos humanos.

María José Pizarro resaltó la integración de liderazgos y la defensa de la justicia social en la campaña - crédito @PizarroMariaJo/X

Por último, Jorge Rojas Rodríguez, exvicecanciller de Colombia, destacó en X la importancia del pensamiento liberal dentro de la reciente Alianza por la Vida. “El ideario liberal de la Revolución en Marcha está presente en esta Alianza por la Vida”, escribió.

Celebró la participación de Juan Fernando Cristo e Iván Cepeda en el proyecto, señalando que su convergencia representa un momento relevante para las propuestas progresistas. “En buena hora”, expresó Rojas, subrayando el valor de unir fuerzas con enfoques históricos y sociales.

Jorge Rojas resaltó el ideario liberal en la Alianza por la Vida y celebra unión entre Juan Fernando Cristo e Iván Cepeda - crédito @jorgerojas2022/X

Así anunciaron la adhesión de Juan Fernando Cristo y Julián López a la campaña de Iván Cepeda

El exministro Juan Fernando Cristo, líder del partido En Marcha y exaspirante presidencial, junto al presidente de la Cámara, Julián López, oficializarán su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda en un evento previsto para el jueves 19 de marzo, en el hotel Tequendama Suites de Bogotá.

La cita, fijada a las 8:30 a. m., marcará la incorporación de Cristo y sus seguidores a la campaña del Pacto Histórico, bloque que busca consolidar una coalición amplia con sectores alineados al proyecto de cambio.

Cristo confirmó su adhesión seis días después de renunciar a su candidatura presidencial, decisión motivada por la necesidad de “darle mayor claridad al debate público” y reducir la dispersión de opciones en la contienda electoral.

El exministro explicó que la determinación fue consultada con dirigentes y bases de En Marcha, priorizando la unidad progresista.

El legislador Julián López También se sumó a la campaña del candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda - crédito @Julianlopezte/X

El presidente de la Cámara, Julián López, suma su apoyo tras distanciarse del Partido de la U, formación que lo suspendió por impulsar el movimiento ‘La Nueva U’.

López, identificado como “abiertamente petrista”, ha defendido reformas impulsadas por el Gobierno y cuenta con una trayectoria vinculada a iniciativas clave como la Paz Total y la Ley Estatutaria de Educación.

Ambos dirigentes marcan distancia frente a sectores de centro y a la candidatura de Claudia López, señalando diferencias programáticas y de visión política.

La integración de Cristo y López fortalece la plataforma que lideran Iván Cepeda y Aida Quilcué, quien fue designada como fórmula vicepresidencial pese a críticas sobre su preparación.

López llamó a la unidad de los sectores progresistas para evitar la fragmentación electoral: “Si no lo hacemos, podríamos lamentar haber perdido la Presidencia y una oportunidad histórica para el país”.