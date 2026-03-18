Colombia

Vicky Dávila acusó a Petro de “condenar a muerte” a millones de colombianos con la liquidación de las EPS en quiebra

La periodista y excandidata presidencial afirmó que Iván Cepeda, aspirante por el Pacto Histórico, continuará las políticas de salud del presidente, las cuales, según ella, representan un “colapso” para el sistema

Guardar

Vicky Dávila alertó sobre las propuestas de Iván Cepeda, que podría continuar con el mismo enfoque de salud de Petro - crédito @VickyDavilaH/X

El presidente Gustavo Petro emitió una orden que podría transformar el sistema de salud del país de forma drástica, pues en un pronunciamiento, el mandatario instruyó a los ministerios de Salud y Hacienda a liquidar todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en quiebra, sin considerar si están dentro o fuera de la ley.

“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas”, aseguró Petro, con lo que desató una oleada de reacciones tanto en el ámbito político como en el sector salud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las voces más destacadas en contra de esta decisión se encuentra la periodista Vicky Dávila, también excandidata presidencial, que utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación y lanzar una advertencia para las elecciones presidenciales de 2026.

Vicky Dávila no solo critica
Vicky Dávila no solo critica la liquidación de las EPS, sino que señala que la gestión del presidente ha llevado al sistema de salud a un colapso - @VickyDavilaH/X

En un video publicado en su cuenta de la red social X, Dávila no escatimó en críticas contra el presidente y su política de salud, pues ella acusó al Gobierno de Petro de condenar a los colombianos más vulnerables a una tragedia, bajo el argumento de que la liquidación de las EPS podría tener consecuencias fatales para millones de ciudadanos.

“Petro quiere acabar su Gobierno con una tracamanada de muertos. Acaba de condenar a millones de colombianos, a los más pobres, a morir sin atención médica y sin medicamentos”, afirmó Dávila en un tono visiblemente molesto.

Para la periodista, la medida del presidente no solo perjudica a los usuarios de las EPS, sino que pone en riesgo su bienestar y salud, especialmente en un contexto donde la atención médica es cada vez más crucial para la población.

Vicky Dávila calificó la medida
Vicky Dávila calificó la medida de Petro de liquidar las EPS en quiebra como un “suicidio social” - crédito Lina Gasca/Colprensa

Vicky Dávila no solo cuestionó la medida por sus implicaciones en la salud pública, sino que también acusó al Gobierno de Petro de ser responsable de la crisis del sistema de salud colombiano.

En su video, la lideresa señaló que el presidente permitió que el sistema sea controlado por “politiqueros y mafias” que no tienen el interés de mejorar la atención a los ciudadanos.

“Usted no tiene perdón de Dios, Petro. La Procuraduría acaba de decir que el niño Kevin (Acosta) murió porque no le dieron sus medicamentos para la hemofilia. ¿Usted quiere que se sigan repitiendo estos casos de muerte?”, cuestionó Dávila, al hacer referencia a casos emblemáticos de desatención médica en el país de 2026.

El presidente Gustavo Petro ordenó
El presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de todas las EPS que se encuentren en quiebra - crédito Joel González/Presidencia

Para la periodista, esta medida representa un paso más en una administración que dejó a los colombianos más pobres sin la atención médica que necesitan. Dávila también mencionó a Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, acusándolo de ser el continuador de la política de salud que, según ella, está llevando al país a una tragedia, teniendo en cuenta que él mantiene en su plan de gobierno las mismas ideas de Gustavo Petro.

Petro ordenó la liquidación de las EPS: una medida controvertida que divide opiniones

El motivo detrás de la liquidación ordenada por Petro se encuentra en la grave crisis financiera que atraviesan varias EPS en el país. Según el presidente, las deudas acumuladas por estas entidades superan los $16 billones, una cifra que, según el mandatario, el Estado no puede permitirse cubrir.

“Es mejor que se liquiden”, dijo Petro, al afirmar que el Gobierno no tiene la obligación de pagar las deudas de las EPS que no cumplieron con sus responsabilidades.

Con esta decisión, Petro busca desmantelar un sistema de salud que, según él, ya no cumple con las expectativas de los colombianos. El presidente se mostró firme al señalar que no hay alternativas viables y que, por lo tanto, la liquidación es la única salida posible.

La advertencia del Gobierno nacional,
La advertencia del Gobierno nacional, liderado por Gustavo Petro, sobre la liquidación de EPS en quiebra marca un punto crítico en el debate del sistema de salud - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El Gobierno nacional anunció que procederá con la liquidación de varias EPS que se encuentran en quiebra. Las entidades que están siendo disueltas son:

  • Famisanar: 2,9 millones de afiliados
  • Coosalud: 3,2 millones de afiliados
  • Asmet Salud: 1,8 millones de afiliados
  • Emssanar: 1,7 millones de afiliados
  • Savia Salud: 1,6 millones de afiliados
  • Servicio Occidental de Salud: 750.000 afiliados
  • Capresoca: 170.000 afiliados

Temas Relacionados

Vicky DávilaLiquidación EPSGustavo PetroSaludColombia-Noticias

Más Noticias

Los cortes de agua en Bogotá este 18 de marzo

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de barrios que se verán afectados por la suspensión temporal

Los cortes de agua en

Pico y Placa Cali evita multas este miércoles 18 de marzo

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa Cali evita

Millonarios goleó y humilló a Atlético Nacional en El Campín: victoria por 3-0 en la Liga BetPlay

Con goles de Rodrigo Contreras, Mateo García y Leonardo Castro, los azules superaron a un cuadro verde que sufrió dos expulsiones y un penal fallado de Alfredo Morelos

Millonarios goleó y humilló a

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Medellín sin infringir la ley?

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Medellin este miércoles

Pico y Placa: ¿Puedes manejar

Daniel Briceño se defendió de críticas por publicar fotos en TransMilenio; lo tildaron de populista: “No más derroche”

El representante electo renunció en 2024 a su esquema de seguridad y a la camioneta blindada que le proporcionaron

Daniel Briceño se defendió de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Primo Gay, líder de

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Maluma y Ryan Castro fueron

Maluma y Ryan Castro fueron vistos repartiendo flores en las calles: el video se viralizó en redes sociales

Amaranta Hank se despachó contra ‘La casa de los famosos Colombia’ por retos humillantes contra Mariana Zapata: “Está muy lejos de ser chistoso”

‘La Reina del Flow’ anunció gira por Latinoamérica con su espectáculo en vivo para 2026: esto es lo que se sabe

Yeferson Cossio está de luto, así le dio el último adiós a uno de sus seres queridos: “Supongo que todo tiene que acabar”

Jhon Alex Castaño celebra 20 años de carrera con su primer concierto en el Movistar Arena: “El trabajo que se ha hecho no ha sido en falso”

Deportes

Millonarios goleó y humilló a

Millonarios goleó y humilló a Atlético Nacional en El Campín: victoria por 3-0 en la Liga BetPlay

Aterciopelados inspira a Internacional de Bogotá: así se ve la nueva camiseta Rebeldía Dorada que une fútbol y música

La convicción de Gustavo Puerta para jugar con la Tricolor: “Voy a demostrar que merezco estar en la selección Colombia”

Álvaro Montero recibe la “bendición” de un ídolo de Vélez: “Está tapando bien el colombiano”

El futuro de Pablo Repetto en Santa Fe quedó en la cuerda floja: “El juego ya genera preocupación”