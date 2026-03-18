Vicky Dávila acusó a Petro de “condenar a muerte” a millones de colombianos con la liquidación de las EPS en quiebra

Vicky Dávila alertó sobre las propuestas de Iván Cepeda, que podría continuar con el mismo enfoque de salud de Petro - crédito @VickyDavilaH/X

El presidente Gustavo Petro emitió una orden que podría transformar el sistema de salud del país de forma drástica, pues en un pronunciamiento, el mandatario instruyó a los ministerios de Salud y Hacienda a liquidar todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en quiebra, sin considerar si están dentro o fuera de la ley.

“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas”, aseguró Petro, con lo que desató una oleada de reacciones tanto en el ámbito político como en el sector salud.

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Entre las voces más destacadas en contra de esta decisión se encuentra la periodista Vicky Dávila, también excandidata presidencial, que utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación y lanzar una advertencia para las elecciones presidenciales de 2026.

Vicky Dávila no solo critica la liquidación de las EPS, sino que señala que la gestión del presidente ha llevado al sistema de salud a un colapso - @VickyDavilaH/X

En un video publicado en su cuenta de la red social X, Dávila no escatimó en críticas contra el presidente y su política de salud, pues ella acusó al Gobierno de Petro de condenar a los colombianos más vulnerables a una tragedia, bajo el argumento de que la liquidación de las EPS podría tener consecuencias fatales para millones de ciudadanos.

“Petro quiere acabar su Gobierno con una tracamanada de muertos. Acaba de condenar a millones de colombianos, a los más pobres, a morir sin atención médica y sin medicamentos”, afirmó Dávila en un tono visiblemente molesto.

Para la periodista, la medida del presidente no solo perjudica a los usuarios de las EPS, sino que pone en riesgo su bienestar y salud, especialmente en un contexto donde la atención médica es cada vez más crucial para la población.

Vicky Dávila calificó la medida de Petro de liquidar las EPS en quiebra como un “suicidio social” - crédito Lina Gasca/Colprensa

Vicky Dávila no solo cuestionó la medida por sus implicaciones en la salud pública, sino que también acusó al Gobierno de Petro de ser responsable de la crisis del sistema de salud colombiano.

En su video, la lideresa señaló que el presidente permitió que el sistema sea controlado por “politiqueros y mafias” que no tienen el interés de mejorar la atención a los ciudadanos.

“Usted no tiene perdón de Dios, Petro. La Procuraduría acaba de decir que el niño Kevin (Acosta) murió porque no le dieron sus medicamentos para la hemofilia. ¿Usted quiere que se sigan repitiendo estos casos de muerte?”, cuestionó Dávila, al hacer referencia a casos emblemáticos de desatención médica en el país de 2026.

El presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de todas las EPS que se encuentren en quiebra - crédito Joel González/Presidencia

Para la periodista, esta medida representa un paso más en una administración que dejó a los colombianos más pobres sin la atención médica que necesitan. Dávila también mencionó a Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, acusándolo de ser el continuador de la política de salud que, según ella, está llevando al país a una tragedia, teniendo en cuenta que él mantiene en su plan de gobierno las mismas ideas de Gustavo Petro.

Petro ordenó la liquidación de las EPS: una medida controvertida que divide opiniones

El motivo detrás de la liquidación ordenada por Petro se encuentra en la grave crisis financiera que atraviesan varias EPS en el país. Según el presidente, las deudas acumuladas por estas entidades superan los $16 billones, una cifra que, según el mandatario, el Estado no puede permitirse cubrir.

“Es mejor que se liquiden”, dijo Petro, al afirmar que el Gobierno no tiene la obligación de pagar las deudas de las EPS que no cumplieron con sus responsabilidades.

Con esta decisión, Petro busca desmantelar un sistema de salud que, según él, ya no cumple con las expectativas de los colombianos. El presidente se mostró firme al señalar que no hay alternativas viables y que, por lo tanto, la liquidación es la única salida posible.

La advertencia del Gobierno nacional, liderado por Gustavo Petro, sobre la liquidación de EPS en quiebra marca un punto crítico en el debate del sistema de salud - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El Gobierno nacional anunció que procederá con la liquidación de varias EPS que se encuentran en quiebra. Las entidades que están siendo disueltas son:

Famisanar : 2,9 millones de afiliados

Coosalud : 3,2 millones de afiliados

Asmet Salud : 1,8 millones de afiliados

Emssanar : 1,7 millones de afiliados

Savia Salud : 1,6 millones de afiliados

Servicio Occidental de Salud : 750.000 afiliados

Capresoca: 170.000 afiliados