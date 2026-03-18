Colombia

Varios reclusos salieron a bailar y compartir con sus familias en la plena calle de Santa Marta tras violento motín

La escena festiva se realizó en medio de una asonada que dejó varios heridos y 34 personas fugadas del centro penitenciario

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Un grupo de reclusos del Centro Transitorio Norte de Santa Marta protagonizó una escena inusual al salir a la calle y bailar frente al penal, tras un motín que dejó un muerto, varios heridos y puso en evidencia la crisis de seguridad en el sistema penitenciario local - crédito Zona Activa Informa / Facebook

La noche del 16 de marzo, un grupo de internos del Centro Transitorio Norte de Santa Marta abandonó sus celdas y salió a la calle, sorprendiendo a la comunidad al bailar, reír y saludar efusivamente a amigos y familiares.

La escena, que ocurrió en la carrera 5ta, incluyó abrazos y muestras públicas de alegría frente al penal, alterando la rutina del sector.

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La situación se produjo tras una jornada de control y requisas, en la que las autoridades planeaban trasladar a algunos reclusos a otros centros. La medida desató el rechazo de varios internos y dio paso a una protesta dentro del recinto.

Durante el motín, los detenidos se tomaron la azotea, lanzaron objetos contundentes a la calle y quemaron colchones, lo que generó un ambiente caótico tanto dentro como fuera del centro. Los enfrentamientos con la Policía culminaron con la muerte de un interno, mientras las autoridades investigan el origen del disparo fatal.

Imágenes de los violentos disturbios que se registraron en el corazón comercial de Santa Marta, luego de una protesta de reclusos del Centro Transitorio Norte. La situación escaló con barricadas de fuego y enfrentamientos con la fuerza pública - crédito @Rogeruv/X

La fuga masiva de 34 reclusos y la exhibición festiva de los internos provocaron indignación entre los vecinos. Entre los prófugos figuran personas procesadas por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y hurto agravado.

Algunos de los reclusos escaparon sin mayor resistencia, salieron del centro de detención y, según testigos, caminaron hasta la bahía, se bañaron en el mar y regresaron sin que nadie pudiera impedirlo. El hecho mostró la debilidad de los controles y el ambiente de permisividad que reina en el lugar.

Mientras tanto, otro grupo de detenidos tomó el control de la Avenida Campo Serrano, la principal arteria comercial de la ciudad. Prendieron fuego, se enfrentaron con la Policía y generaron pánico entre comerciantes y transeúntes. En esos momentos de confusión, algunos privados de libertad abrazaron a sus familiares y pidieron disculpas, al tiempo que denunciaban las condiciones indignas en el centro de reclusión.

Los líderes de la protesta se expresaron con contundencia en las calles: “Estamos cansados de la mala alimentación, el hacinamiento extremo y las condiciones infrahumanas en las que permanecemos mientras avanzan nuestros procesos judiciales”. La falta de espacio y el deterioro de las instalaciones alimentan una tensión constante.

Amotinamiento en centro de reclusión
Amotinamiento en centro de reclusión transitorio de Santa Marta dejó un hombre muerto - crédito @Rogeruv/X

La crisis también paralizó la economía local. Los comerciantes de la carrera Quinta, el principal corredor comercial a cielo abierto de la ciudad, decidieron cerrar sus locales entre las calles 10 y 15. El temor a saqueos y nuevos disturbios forzó la suspensión de la actividad comercial en una de las zonas más dinámicas de Santa Marta.

Desde hace tiempo, los comerciantes exigen que el Centro Transitorio Norte sea trasladado fuera del área urbana. Aseguran que los desórdenes se repiten y cada episodio deja pérdidas considerables. Su reclamo refleja una preocupación persistente: la convivencia forzada con un sistema penitenciario desbordado.

El alcalde Carlos Pinedo Cuello reconoció la gravedad de la situación y pidió ayuda al Gobierno nacional mediante sus redes sociales: “Le solicito me ayude a propiciar una reunión urgente (…) para buscar soluciones ante la crisis carcelaria que atraviesa la ciudad”, manifestó el mandatario.

Posteriormente, la Alcaldía informó que el orden fue restablecido en coordinación con la Policía Metropolitana y organismos del Ministerio Público. El saldo oficial fue un fallecido, tres policías heridos y cinco reclusos lesionados.

Este es el cartel de
Este es el cartel de los reclusos fugados en motín de Santa Marta - crédito Policía de Santa Marta

El Distrito activó un plan de respuesta inmediata, mejorando la alimentación y ofreciendo acompañamiento jurídico, pero insistió en la necesidad de soluciones nacionales.

En medio del motín, murió Keiner Almanzo, un recluso cuya familia denuncia exceso de fuerza policial. “Él era inocente de esa acusación y lo estaba demostrando en las audiencias”, afirmó su padre. La familia anunció acciones legales y exige que se esclarezca lo ocurrido. El hecho se suma a otros pendientes de investigación por parte de las autoridades.

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