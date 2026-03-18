Colombia

Se incendió un bus alimentador de Transmilenio en Bogotá: usuarios lo registraron en video

El hecho provocó preocupación entre sus pasajeros, además de comentarios a favor del transporte privado en Bogotá

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Un incidente con un bus alimentador de TransMilenio en Bogotá dejó a decenas de pasajeros varados y generó alarma cuando el vehículo de la ruta 13-12 Los Libertadores, que conecta el barrio La Victoria con el Portal 20 de Julio, presentó una falla mecánica y comenzó a incendiarse, según relató un usuario en redes sociales - crédito soyborojo / TikTok

El reciente incendio de un bus alimentador de la ruta 13-12 Los Libertadores de Transmilenio sorprendió a los pasajeros que se dirigían desde el Portal 20 de Julio hacia barrio La Victoria en Bogotá.

Mientras esperaban que el servicio se reanudara, el vehículo quedó detenido y a oscuras, lo que generó inquietud entre quienes aguardaban en la parada.

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El usuario identificado en TikTok como soyborojo, describió la situación con desconcierto: “Aquí se, se aprendió el alimentador donde veníamos aquí” inició la narración.

Y siguió contando su situación: “No, la chimba. Yo ahí sí no me meto. Yo, yo estoy a la segunda parada” y añadió el contexto de la emergencia: “Entonces, se cogió candela y el muchacho dice: ‘No, que se prendió’. Yo no entendí nada. Yo pensé era que se había pasado de la parada. No, pero yo ahí, sí no me monto más. La chimba. Es que echó harto humo y candela. Estaba echando candela esa vaina”.

Según las voces del segundo video, al parecer el incendio se generó por la falla del motor - crédito soyborojo / TikTok

Los buses alimentadores cumplen una función esencial al conectar barrios y zonas periféricas con las estaciones principales del sistema troncal, sin circular por las vías exclusivas. Este tipo de vehículos suele transitar por terrenos irregulares y llevar alta demanda, lo cual puede propiciar fallas mecánicas como la reportada.

Luego de esto se tomo la decisión de detener la operación de un bus alimentador. En otro video difundido en redes sociales, el hombre relató lo ocurrido junto a otra persona, dejando registro de la reacción de los presentes: “El panita fue el que dijo, ¿no? Que estaba echando candela esa vaina ahí en el motor. Es el motor, ¿no? Me imagino.”. Ante la consulta, otro testigo respondió: “Sí, tenemos que dejarlo ahí que, que repose. Hasta que llegue la grúa. Qué gonorrea. Echó candela ese alimentador. Qué gonorrea”.

La rápida propagación de las imágenes y relatos generó múltiples comentarios en las plataformas digitales. Entre las respuestas de los usuarios se leyeron frases como: “Mi carro privado mejor” haciendo énfasis a que los riesgos pueden disminuir en vehículos propios, además alguien pregunto: “Es el de libertadores?”.

Y otra voz confirmó los hechos: “Si ese era libertadores fue algo muy random y venía preciso atrás unas chica cayó al piso le pasaron por arriba fue una locura”, también se presentó la opinión de quienes optan por otras alternativas de transporte: “Prefiero coger un Uber”.

Bus del alimentador se incendió
Bus del alimentador se incendió en Bogotá al parecer por sobrecalentamiento del motor - crédito soyborojo / TikTok

Las emergencias por incendios en buses han ocurrido en más de una ocasión en la capital colombiana. Entre los hechos recordados está el incidente de agosto de 2020 en la avenida Caracas, cerca de la estación Jiménez, el suceso que involucró a un bus del SITP en noviembre de 2024, sin personas lesionadas, y el percance registrado en enero de 2018 con un biarticulado, que dejó cinco heridos.

Según los reportes oficiales, el recalentamiento del sistema eléctrico figura entre las causas más frecuentes de estos incendios. Los investigadores han señalado que el contacto entre cables cercanos a la batería suele ser un detonante habitual para la aparición de llamas.

El grupo de investigación de incendios del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en oportunidades anteriores, identificó el sobrecalentamiento eléctrico como origen principal de los hechos. Estas fallas técnicas pueden afectar tanto a buses recién incorporados como a los de mayor antigüedad en circulación.

Aunque este tipo de incendios
Aunque este tipo de incendios no es común, se pude a la comunidad estar alerta ante cualquier emergencia - crédito @TransMilenio / X

Desde TransMilenio se insiste en que, aunque estos hechos generan alarma entre los usuarios, no corresponden a una proporción significativa si se compara con la totalidad de la flota. La empresa asegura que mantiene estrictos protocolos de mantenimiento y prevención. Las emergencias de este tipo activan respuestas inmediatas de los equipos de socorro y derivan en revisiones generales para descartar riesgos similares en otras unidades.

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