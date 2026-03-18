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Sergio Fajardo explicó por qué no participó en la consulta de Claudia López para las presidenciales: “Necesitamos un mundo más amplio”

El candidato presidencial aseguró que la confianza en su propuesta política lo llevó a apartarse de los mecanismos partidistas y buscar respaldo en ciudadanos independientes

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Sergio Fajardo explicó por qué
Sergio Fajardo explicó por qué tomó la decisión de alejarse de la consulta promovida por Claudia López - crédito Colprensa

El aspirante presidencial Sergio Fajardo defendió en La Luciérnaga de Caracol Radio su negativa a participar en las recientes consultas del 8 de marzo de cara a las elecciones presidenciales el 31 de mayo de 2026.

El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín respondió a las críticas sobre su actitud en campaña, atribuyendo su postura a la confianza en su propuesta: “Lo que yo tengo es autoestima. Significa creer en lo que uno hace, tener la convicción de lo que está haciendo; por eso me levanto yo todos los días, por eso lucho con energía, con gusto por lo que yo hago”.

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Durante su intervención, Fajardo reconoció que lo han tildado de “soberbio” y “sobrado” debido a sus decisiones políticas, pero sostuvo que su decisión de marginarse de las consultas responde a su convicción personal y no a una actitud de superioridad.

El candidato descartó tanto la Consulta de las Soluciones impulsada por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, como la Gran Consulta ganada por la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

El exalcalde explicó que los resultados de ambas consultas se encuentran condicionados por el contexto electoral.

“Usted ve, por ejemplo, el desempeño de Paloma Valencia y tiene detrás todo el esfuerzo, no solamente del Centro Democrático, sino del presidente Uribe como candidato en el puesto número 25, la cantidad de publicidad que se asoció con la Gran Consulta y sacó una votación muy especial, muy difícil de obtener”, declaró Fajardo.

El también profesor hizo énfasis en que el escenario de las consultas coincidió con los comicios legislativos, lo que a su juicio favoreció el peso de las maquinarias políticas. En ese sentido, el aspirante sostuvo que la estrategia para alcanzar la Presidencia requiere sumar un grupo más amplio de ciudadanos.

Lo que nosotros necesitamos para ganar la presidencia es un mundo mucho más amplio de ciudadanos que no cabía en la consulta de Claudia o en la Gran Consulta antes de que estuviera Paloma Valencia, que marcó totalmente la diferencia”, aseguró.

El matemático reiteró que su campaña se basa en la convicción de que es posible construir una opción distinta.

De acuerdo con Fajardo, la participación en consultas organizadas por estructuras partidistas limita el alcance de nuevas propuestas y restringe la posibilidad de convocar a ciudadanos que no se identifican con las maquinarias.

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