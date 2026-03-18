Colombia

Procuraduría pidió a la Corte Suprema confirmar condena contra Santiago Uribe Vélez por un delito en caso ‘Los 12 apóstoles’: también solicitó absolverlo de otro cargo

El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado por los delitos de homicidio agravado, formación de grupos paramilitares, concierto para delinquir y acumulación de delitos de lesa humanidad

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Santiago Uribe es señalado de
Santiago Uribe es señalado de haber liderado una estructura paramilitar en Yarumal y el homicidio de un conductor - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación de Colombia emitió su concepto sobre el proceso que enfrenta Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de homicidio agravado, formación de grupos paramilitares, concierto para delinquir y acumulación de delitos de lesa humanidad.

En el documento dirigido a la Corte Suprema de Justicia, el órgano de control instó al tribunal para que se confirme la condena al empresario antioqueño por el delito de concierto para delinquir, pero también que se absuelva del delito de homicidio agravado, en el proceso que lo vincula con el caso de la organización conocida como Los 12 Apóstoles, aduciendo la existencia de dudas insalvables sobre su responsabilidad en el homicidio de Camilo Barrientos Durán.

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El Ministerio Público subraya que, en materia penal, la coautoría de homicidio requiere tres elementos: acuerdo de voluntades sobre la ejecución del hecho, una contribución esencial al plan común, y actuación en la fase ejecutiva del delito.

Según el análisis de la Procuraduría, la importancia de la contribución se constituye en el aspecto central para distinguir entre autores y partícipes. Este matiz es ignorado, a juicio del Ministerio Público, cuando se extiende el concepto de coautoría de manera indiscriminada dentro de estructuras de criminalidad organizada.

Una de las afirmaciones centrales del concepto es que, incluso aceptando que Santiago Uribe integró la estructura criminal investigada, “no resulta jurídicamente viable atribuirle responsabilidad penal por este hecho concreto, ya que no ejerció control efectivo sobre la conducta de los autores materiales ni realizó aporte alguno en la producción del resultado”.

El Ministerio Público determinó que existen dos hipótesis alternativas y plausibles sobre la autoría del hecho, una presentada por la Fiscalía y la otra por la defensa, ambas sometidas a valoración racional por los jueces de primera y segunda instancia. Ante la coexistencia de versiones igualmente respaldadas, la Procuraduría consideró que se configura “una duda insalvable respecto de la responsabilidad del procesado en el homicidio de Camilo Barrientos Durán”.

Desde la perspectiva jurídica, este dictamen de la Procuraduría solicita confirmar la decisión absolutoria en relación con el delito de concierto para delinquir, y revocar la condena por homicidio agravado para dar paso a la absolución de Santiago Uribe Vélez en cuanto a este cargo.

En su petición formal, la Procuraduría General de la Nación concluyó: “considera el Ministerio Público que no asiste razón a los impugnantes para deprecar la revocatoria de la sentencia por el delito de concierto para delinquir, por lo que se solicita se confirme en su integridad. De otra parte, solicitamos revocar la sentencia por el delito de homicidio agravado y, en su lugar, absolver al procesado”.

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