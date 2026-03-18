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Ministro de Defensa de Colombia entregó detalles de la bomba detonada en frontera con Ecuador: “Detonación controlada”

En una rueda de prensa, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que elaborarán un informe para esclarecer la aparición de una bomba en territorio colombiano

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Pedro Sánchez, ministro de Defensa
Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, entregó detalles de la detonación de la bomba en la frontera con Ecuador - crédito MinDefensa

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, entregó detalles de la bomba detonada en la frontera con Ecuador.

A través de su cuenta oficial de X, el jefe de la cartera de Defensa de Colombia señaló que la “amenaza fue neutralizada” y afirmó que la detonación de la bomba estuvo a cargo de expertos en explosivos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

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Sánchez detalló que el Ejército Nacional de Colombia brindó la seguridad en el terreno donde fue detonada la bomba. Asimismo, comentó que tuvieron apoyo judicial de la Policía Nacional para el proceso.

“En la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado. Expertos en explosivos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con seguridad del Ejército Nacional y apoyo judicial de la Policía Nacional”, expresó.

Pedro Sánchez detalló que el
Pedro Sánchez detalló que el Ejército Nacional de Colombia brindó la seguridad en el terreno donde fue detonada la bomba - crédito @PedroSanchezCol/X

Según el alto funcionario del Gobierno de Colombia, la investigación sigue su camino con el propósito de determinar por qué el explosivo llegó a terreno colombiano.

“La investigación continúa para establecer cómo y porqué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas”, afirmó.

El ministro Pedro Sánchez reconoció el trabajado de la fuerza pública por la seguridad de Colombia.

“Mi reconocimiento a nuestros militares y policías por su valentía, disciplina y compromiso con la seguridad de Colombia”, aseveró.

En rueda de prensa, el ministro Pedro Sánchez señaló que se encuentran en conversaciones con el Gobierno de Ecuador para determinar cómo llegó la bomba a terreno colombiano.

Pedro Sánchez negó que la bomba se haya “extraviado” y que probablemente haya sido por una aeronave militar, pero precisó que no entregará detalles hasta elaborar un informe detallado.

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Pedro Sánchez negó que la bomba se haya “extraviado” y que probablemente haya sido por una aeronave militar - crédito Colprensa

El ministro de Defensa de Colombia insistió en que las declaraciones ofrecidas en la rueda de prensa no representan una posición oficial sobre lo sucedido en Ecuador.

Declaraciones de Gustavo Petro

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador atraviesan un momento delicado tras el reciente hallazgo de un artefacto explosivo en una zona fronteriza.

“Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, aseveró.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se refirió públicamente al hecho y atribuyó la responsabilidad del explosivo al ejército ecuatoriano, según información preliminar compartida a través de sus cuentas oficiales.

Petro aseguró que las autoridades colombianas han confirmado la procedencia del dispositivo y anunció que el Gobierno presentará una nota de protesta formal ante Ecuador, como parte de las acciones diplomáticas previstas.

Gustavo Petro aseguró que las
Gustavo Petro aseguró que las autoridades colombianas han confirmado la procedencia del dispositivo - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El mandatario también recordó que, en el sector donde se localizó el artefacto, se han encontrado 27 cuerpos calcinados, un hecho que aún genera dudas sobre las circunstancias en las que ocurrió.

Gustavo Petro expresó desconfianza respecto a las explicaciones recibidas hasta el momento y subrayó que los bombardeos registrados en la región no corresponden a operaciones ejecutadas por fuerzas armadas colombianas ni por grupos ilegales nacionales. Fue enfático en aclarar que no ha autorizado ningún tipo de operación militar en esa franja fronteriza.

Entre los detalles proporcionados, se destaca que los artefactos explosivos fueron hallados en áreas habitadas por familias dedicadas a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Muchas de estas personas participan en programas que promueven el reemplazo de cultivos de hoja de coca por alternativas legales como café, cacao y chocolate. Estas iniciativas, lideradas por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito bajo la coordinación de Gloria Miranda, buscan ofrecer oportunidades a comunidades afectadas por la violencia y la presencia de actores armados en la frontera.

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